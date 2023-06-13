Steam'e göre 2023'ün en hızlı operatörü hangisi?

Türkiye’de internet paketleri "50 Mbps, 100 Mbps, 500 Mbps’ye varan" gibi ifadelerle satılsa da pek çok kullanıcı altyapı yetersizliğinden dolayı paketinden daha düşük hızda internet hızları elde ediyor. Steam, kullanıcıların oyun indirirken elde ettiği hızın ortalamasını alarak operatör bazında duyuruyor. Operatörlerin performansını karşılaştırmak için daha doğru yorum yapabilmemize imkan tanıyor.
Türkiye ortalaması 28,7 Mbps
Son yayınlanan rapora göre 6-13 Haziran tarihlerinde Türkiye’deki kullanıcılar toplam 15,5 Petabayt indirme yaptı. Kullanıcılar ortalama 28,7 Mbps indirme hızı elde etti.
En hızlı İSS: TurkNet
İnternet servis sağlayıcı firmaların performansına baktığımızda ise TurkNet’in en hızlı İSS olduğunu görüyoruz. TurkNet kullanıcıları bu hafta ortalama 47,8 Mbps indirme hızı elde etti. TurkNet, bu başarısını uzun zamandır sürdürüyor. 2022’nin Ocak ayından günümüze kadar birinci sırada yer alıyor.
TurkNet, müşterilerine Steam’de yüksek hız sunmak ve altyapının sunduğu hızdan tam olarak yararlanılmasını sağlamak için özel teknolojik çalışmalar yürütüyor. Steam’e en hızlı erişimi sunmak için CDN ve Peering anlaşmaları yapıyor. Farklı bölgelere konumlandırılan CDN sunucuları sayesinde müşteriler veriye düşük ağ ve düşük işlem gecikmesiyle ulaşabiliyor. Bu sayede hem daha hızlı bağlantı kuruluyor hem de online oyunlarda düşük ping sunuluyor.
Ayrıca TurkNet’in kendi altyapısı üzerinden sunduğu GigaFiber internet teknolojisi de ortalama hızları artırıyor. Şu an için İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Kocaeli (Gebze)’deki belirli bölgelerde sunulan GigaFiber teknolojisi sayesinde müşteriler 1.000 Mbps’ye varan download ve 1.000 Mbps’ye varan upload hızı elde ediyor.
Steam'in Haftalık Hız Raporu'na ulaşmak için: https://store.steampowered.com/stats/contentBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi