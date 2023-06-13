Steam'e göre 2023'ün en hızlı operatörü hangisi?

Tam Boyutta Gör Steam, Türkiye’deki kullanıcıların indirme hızını haftalık olarak ölçerek en hızlı operatörleri açıklıyor. Bu içeriğimizde Steam’in hız testi raporlarını değerlendirerek operatörlerin hızlarını karşılaştırıyoruz.

Türkiye’de internet paketleri "50 Mbps, 100 Mbps, 500 Mbps’ye varan" gibi ifadelerle satılsa da pek çok kullanıcı altyapı yetersizliğinden dolayı paketinden daha düşük hızda internet hızları elde ediyor. Steam, kullanıcıların oyun indirirken elde ettiği hızın ortalamasını alarak operatör bazında duyuruyor. Operatörlerin performansını karşılaştırmak için daha doğru yorum yapabilmemize imkan tanıyor.

Türkiye ortalaması 28,7 Mbps

Son yayınlanan rapora göre 6-13 Haziran tarihlerinde Türkiye’deki kullanıcılar toplam 15,5 Petabayt indirme yaptı. Kullanıcılar ortalama 28,7 Mbps indirme hızı elde etti.

En hızlı İSS: TurkNet

İnternet servis sağlayıcı firmaların performansına baktığımızda ise TurkNet’in en hızlı İSS olduğunu görüyoruz. TurkNet kullanıcıları bu hafta ortalama 47,8 Mbps indirme hızı elde etti. TurkNet, bu başarısını uzun zamandır sürdürüyor. 2022’nin Ocak ayından günümüze kadar birinci sırada yer alıyor.

Tam Boyutta Gör TurkNet kullanıcıları Steam'deki Red Dead Redemption 2, God of War, Forza Horizon 4, Cyberpunk 2077, FIFA 23, CS: GO, PUBG, Assassin's Creed Valhalla gibi büyük boyutlu oyunları diğer İSS'lere kıyasla daha hızlı indiriyor.

TurkNet, müşterilerine Steam’de yüksek hız sunmak ve altyapının sunduğu hızdan tam olarak yararlanılmasını sağlamak için özel teknolojik çalışmalar yürütüyor. Steam’e en hızlı erişimi sunmak için CDN ve Peering anlaşmaları yapıyor. Farklı bölgelere konumlandırılan CDN sunucuları sayesinde müşteriler veriye düşük ağ ve düşük işlem gecikmesiyle ulaşabiliyor. Bu sayede hem daha hızlı bağlantı kuruluyor hem de online oyunlarda düşük ping sunuluyor.

Ayrıca TurkNet’in kendi altyapısı üzerinden sunduğu GigaFiber internet teknolojisi de ortalama hızları artırıyor. Şu an için İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Kocaeli (Gebze)’deki belirli bölgelerde sunulan GigaFiber teknolojisi sayesinde müşteriler 1.000 Mbps’ye varan download ve 1.000 Mbps’ye varan upload hızı elde ediyor.

Steam'in Haftalık Hız Raporu'na ulaşmak için: https://store.steampowered.com/stats/content

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