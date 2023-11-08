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    Steam'in ana rakibi Epic Games Store hala kâr edebilmiş değil

    Yaklaşık beş yıl sonra, Epic Games Store hala kâr edebilmiş değil. Önceki raporlar Epic'in 2027 yılına kadar mağazanın kayıplarını telafi edebileceğini öne sürüyordu.
    Steam'in ana rakibi Epic Games Store para kazanamıyor Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store'un açılmasından bu yana geçen yaklaşık beş yılın ardından, şirket bu hafta hala kârlı olmadığını itiraf etti. Epic, büyüme konusundaki kararlılığını sürdürse de, mağazanın içinde bulunduğu mevcut durumunun kabul edilmesi önceki hedefleri ıskaladığını gösteriyor.

    Epic, kâr edemiyor

    Açıklamalar, Epic Games Store'un patronu Steve Allison'ın, şirketin Google'a karşı devam eden antitröst davası sırasında verdiği ifade sırasında ortaya çıktı. Bu durum, Apple'ın iki yıl önceki yasal mücadelesi sırasında Epic'e yönelttiği eleştirileri yansıtıyor. Epic, 2021 yılında Apple ve duvarlarla çevrili ekosistemi AppStore nedeniyle mahkemelik olmuştu. Apple ise yasal süreç içerisinde Epic Games Store'un iki yıl boyunca yüz milyonlarca dolar kaybettiğini gösteren mali tablolara dikkat çekmişti. O dönemlerde Epic, mağazanın 2023 yılına kadar yıllık karlılığa ulaşmasını umduğunu söylemiş ancak Apple bundan şüphe duyduğunu dile getirmişti.

    Allison'ın bu haftaki itirafı, Epic'in ilk hedeflediği zaman çizelgesini kaçırdığını gösteriyor. Kayıplar öncelikle şirketin oyun geliştiricilerine en yeni oyunlarının geçici olarak Epic Games Store'a özel olmasını sağlamak için ödediği milyonlardan kaynaklanıyor. Bu ödemeler sadece 2020 yılında 444 milyon doları bulmuştu. Apple bu ve diğer uygulamaları sürdürülemez olarak nitelendirmişti.

    Epic ayrıca geliştiricilere dönüşümlü bir ücretsiz oyun listesi sunmaları için ödeme yapıyor ve satış gelirlerinin yalnızca yüzde 12'sini alıyor. Mağazayı açtığından beri Epic, internetin gizli yüzde 30’luk vergisine ve dolayısıyla da Apple, Google, Sony ve Microsoft gibi devlere karşı çıkmıştı. Halihazırda Epic ile Google’ın yasal savaşı sürüyor. Apple ile benzer davanın kazananı Apple olmuştu. Zaten Fortnite, App Store'da yasaklı kalmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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