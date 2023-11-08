GTA 6 için tanıtım tarihi ortya çıktı! İşte olası çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Take-Two şirketinin bir parçası olan Rockstar Games, planları hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto oyununu bu hafta içinde duyurmayı planlıyor. Bloomberg’in haberine göre Take-Two, önümüzdeki ay Rockstar'ın 25. yıldönümünü kutlamak için GTA 6 hakkında bir de fragman yayınlamayı planlıyor.

GTA 6 bu hafta duyurulabilir

Bu iddialar şirkete yakın olan kişilere dayandırılsa da ortada şimdilik resmi bir bilgi yok ancak iddia sahibinin Jason Schreier olduğu düşünüldüğünde doğruluk payı yüksek. Bununla birlikte GTA 6, muhtemelen son 10 yılın en çok beklenen oyunu. Serinin beşinci oyunu olan GTA 5, 2013 yılında çıkış yapmış ve o zamandan beri tarihin en çok satan ikinci video oyunu olmuştu. 185 milyondan fazla kopya satan oyunu sadece telefonlarda da oynanabilme avantajına sahip olan Minecraft geçmişti.

Rockstar, GTA 6 özelinde hiçbir şeyi piyasaya sürmemiş olsa da, bazı hayranlar 2022 yılında bir hacker'ın internete yüklediği sızıntılar nedeniyle oyunun ilk haline ait oynanış görüntülerini gördü. Bu oynanışı içeren görüntülerde oynanabilir iki ana karakterden biri olan Lucia adlı kadın karakterin bir mağazayı soyduğu görülüyordu. Başka bir klipte ise diğer oynanabilir karakterin “Vice City Metrosuna” bindiği görülüyordu ki bu da hikâyenin Rockstar'ın Miami'nin kurgulanmış versiyonunda geçtiğine işaret ediyordu. Geliştirici daha sonra sızıntının içeriğini doğruladı ve oyunun yapımının "planlandığı gibi" devam edeceğini söyledi.

Blizzard açıkladı: Daha fazla mobil oyun yolda olabilir 16 sa. önce eklendi

GTA VI hakkında şimdiye kadar çok fazla iddiada bulunuldu. Oyunun oldukça gerçekçi su fiziğine sahip olması ve hatta oyunda sörf mekaniğinin bile olacağı iddia edildi. Red Dead Redemption 2’de aktif şekilde gördüğümüz saç ve sakalın dinamik olarak uzaması GTA 6’nın da bir parçası olacak gibi duruyor. Bununla birlikte grafiksel anlamda da önceki oyuna kıyasla devasa bir sıçrama olacağı yine bir süre önce iddia edilmişti.

Aralık ayında fragman, 2024'te olası çıkış

Tam Boyutta Gör Eğer Rockstar, söylendiği gibi GTA 6’yı bu hafta duyurur ve aralık ayında bir fragman yayınlarsa önceki iddialar gibi oyunun çıkış tarihi 2024 olabilir. GTA 6, Take-Two'nun Mart 2025'te sona eren FY25 zaman çizelgesinde veya Mart 2026'da sona eren FY26 zaman çizelgesinde yayınlanabilir. Firma her iki dönemde de önemli gelir artışı beklediğini bildirmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6 için tanıtım tarihi ortya çıktı! İşte olası çıkış tarihi