Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6 için tanıtım tarihi ortya çıktı! İşte olası çıkış tarihi

    Rockstar Games, bu hafta merakla beklenen Grand Theft Auto VI veya GTA 6 oyununu resmen duyurulabilir. Ayrıca geliştiricinin aralık ayında bir de resmi fragman yayınlayacağı söyleniyor.
    GTA 6 için tanıtım tarihi ortya çıktı! İşte olası çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Take-Two şirketinin bir parçası olan Rockstar Games, planları hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto oyununu bu hafta içinde duyurmayı planlıyor. Bloomberg’in haberine göre Take-Two, önümüzdeki ay Rockstar'ın 25. yıldönümünü kutlamak için GTA 6 hakkında bir de fragman yayınlamayı planlıyor.

    GTA 6 bu hafta duyurulabilir

    Bu iddialar şirkete yakın olan kişilere dayandırılsa da ortada şimdilik resmi bir bilgi yok ancak iddia sahibinin Jason Schreier olduğu düşünüldüğünde doğruluk payı yüksek. Bununla birlikte GTA 6, muhtemelen son 10 yılın en çok beklenen oyunu. Serinin beşinci oyunu olan GTA 5, 2013 yılında çıkış yapmış ve o zamandan beri tarihin en çok satan ikinci video oyunu olmuştu. 185 milyondan fazla kopya satan oyunu sadece telefonlarda da oynanabilme avantajına sahip olan Minecraft geçmişti.

    Rockstar, GTA 6 özelinde hiçbir şeyi piyasaya sürmemiş olsa da, bazı hayranlar 2022 yılında bir hacker'ın internete yüklediği sızıntılar nedeniyle oyunun ilk haline ait oynanış görüntülerini gördü. Bu oynanışı içeren görüntülerde oynanabilir iki ana karakterden biri olan Lucia adlı kadın karakterin bir mağazayı soyduğu görülüyordu. Başka bir klipte ise diğer oynanabilir karakterin “Vice City Metrosuna” bindiği görülüyordu ki bu da hikâyenin Rockstar'ın Miami'nin kurgulanmış versiyonunda geçtiğine işaret ediyordu. Geliştirici daha sonra sızıntının içeriğini doğruladı ve oyunun yapımının "planlandığı gibi" devam edeceğini söyledi.

    GTA VI hakkında şimdiye kadar çok fazla iddiada bulunuldu. Oyunun oldukça gerçekçi su fiziğine sahip olması ve hatta oyunda sörf mekaniğinin bile olacağı iddia edildi. Red Dead Redemption 2’de aktif şekilde gördüğümüz saç ve sakalın dinamik olarak uzaması GTA 6’nın da bir parçası olacak gibi duruyor. Bununla birlikte grafiksel anlamda da önceki oyuna kıyasla devasa bir sıçrama olacağı yine bir süre önce iddia edilmişti.

    Aralık ayında fragman, 2024'te olası çıkış

    GTA 6 için tanıtım tarihi ortya çıktı! İşte olası çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Eğer Rockstar, söylendiği gibi GTA 6’yı bu hafta duyurur ve aralık ayında bir fragman yayınlarsa önceki iddialar gibi oyunun çıkış tarihi 2024 olabilir. GTA 6, Take-Two'nun Mart 2025'te sona eren FY25 zaman çizelgesinde veya Mart 2026'da sona eren FY26 zaman çizelgesinde yayınlanabilir. Firma her iki dönemde de önemli gelir artışı beklediğini bildirmişti.
    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-08/rockstar-plans-to-announce-much-anticipated-grand-theft-auto-vi https://www.tweaktown.com/news/94258/gta-vi-announcement-coming-this-week/index.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ön ısıtma bujilerini kontrol ettirin makine mühendisi hangi bölümlerde yüksek lisans yapabilir dbi nedir askerde devrecilik bilgisayar programcılığı kısaltması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Go
    Tecno SPARK Go
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız