GTA 6 için tanıtım tarihi ortya çıktı! İşte olası çıkış tarihi

GTA 6 bu hafta duyurulabilir
Bu iddialar şirkete yakın olan kişilere dayandırılsa da ortada şimdilik resmi bir bilgi yok ancak iddia sahibinin Jason Schreier olduğu düşünüldüğünde doğruluk payı yüksek. Bununla birlikte GTA 6, muhtemelen son 10 yılın en çok beklenen oyunu. Serinin beşinci oyunu olan GTA 5, 2013 yılında çıkış yapmış ve o zamandan beri tarihin en çok satan ikinci video oyunu olmuştu. 185 milyondan fazla kopya satan oyunu sadece telefonlarda da oynanabilme avantajına sahip olan Minecraft geçmişti.
Rockstar, GTA 6 özelinde hiçbir şeyi piyasaya sürmemiş olsa da, bazı hayranlar 2022 yılında bir hacker'ın internete yüklediği sızıntılar nedeniyle oyunun ilk haline ait oynanış görüntülerini gördü. Bu oynanışı içeren görüntülerde oynanabilir iki ana karakterden biri olan Lucia adlı kadın karakterin bir mağazayı soyduğu görülüyordu. Başka bir klipte ise diğer oynanabilir karakterin “Vice City Metrosuna” bindiği görülüyordu ki bu da hikâyenin Rockstar'ın Miami'nin kurgulanmış versiyonunda geçtiğine işaret ediyordu. Geliştirici daha sonra sızıntının içeriğini doğruladı ve oyunun yapımının "planlandığı gibi" devam edeceğini söyledi.
GTA VI hakkında şimdiye kadar çok fazla iddiada bulunuldu. Oyunun oldukça gerçekçi su fiziğine sahip olması ve hatta oyunda sörf mekaniğinin bile olacağı iddia edildi. Red Dead Redemption 2’de aktif şekilde gördüğümüz saç ve sakalın dinamik olarak uzaması GTA 6’nın da bir parçası olacak gibi duruyor. Bununla birlikte grafiksel anlamda da önceki oyuna kıyasla devasa bir sıçrama olacağı yine bir süre önce iddia edilmişti.
Aralık ayında fragman, 2024'te olası çıkışKaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-08/rockstar-plans-to-announce-much-anticipated-grand-theft-auto-vi https://www.tweaktown.com/news/94258/gta-vi-announcement-coming-this-week/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.