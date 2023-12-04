Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Öyle ki bu listenin her hafta yenilendiğini ve yepyeni yapımlar ile güncellendiğini görüyoruz. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: GigaBash ve Predecessor

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları GigaBash ve Predecessor olacak. Bunlar arasından arena dövüşü ve aksiyon mekaniklerini bir araya getiren GigaBash, hem tek hem de çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Predecessor ise, MOBA ve FPS temalı bir üçüncü şahıs aksiyon oyunu. Her iki oyunun toplam değeri ise 368 TL.

GigaBash ve Predecessor, 7 Aralık'tan 14 Aralık'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 7 Aralık tarihine kadar halihazırda mevcut olan Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!