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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

    Epic Games Store, bu hafta iki yeni ücretsiz oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizleri GigaBash ve Predecessor, 7-14 Aralık tarihlerinde Epic Games Store'da erişilebilir olacak.
    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Öyle ki bu listenin her hafta yenilendiğini ve yepyeni yapımlar ile güncellendiğini görüyoruz. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu. 

    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: GigaBash ve Predecessor

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları GigaBash ve Predecessor olacak. Bunlar arasından arena dövüşü ve aksiyon mekaniklerini bir araya getiren GigaBash, hem tek hem de çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Predecessor ise, MOBA ve FPS temalı bir üçüncü şahıs aksiyon oyunu. Her iki oyunun toplam değeri ise 368 TL.

    GigaBash ve Predecessor7 Aralık'tan 14 Aralık'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 7 Aralık tarihine kadar halihazırda mevcut olan Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 2 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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