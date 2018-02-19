Steam’e KDV geldi!

Maliye Bakanlığı’nın vergilendirmede yapılan düzenleme ile şirketlerin Türkiye’de ofisi olmasa ve satışı yurtdışında gerçekleştirse dahi Türk bankalarından yapılan alışverişlere vergi zorunluluğu getirildi. Bunun sonucu olarak App Store ve iTunes’a vergi eklenmiş ve içeriklerin fiyatları arttırılmıştı.

Bu defa dijital oyun platformu Steam’e KDV uygulaması geldi. Bundan böyle Steam’den yapılan satın alımlarda yüzde 18 oranında KDV (Katma Değer Vergisi) fiyatlara dâhil edilecek.

Valve, KDV uygulamasına geçerken oyunların satış fiyatında -en azından şimdilik- herhangi bir değişiklik yapmadı. Steam’de köpek yılı indirim dönemi devam ediyor. İndirimler bugün sona erecek. Bugünden itibaren fiyatlarda verginin etkisini görebiliriz.