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Steam’e KDV geldi!

Vergilendirmede yapılan değişiklik ile Steam'de de KDV uygulaması başladı. Bundan böyle Steam'de yapılan tüm alışverişlerden yüzde 18 oranında KDV alınıyor. Detaylar:
1 yıl
12,4b
1
227
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Steam’e KDV geldi!

Maliye Bakanlığı’nın vergilendirmede yapılan düzenleme ile şirketlerin Türkiye’de ofisi olmasa ve satışı yurtdışında gerçekleştirse dahi Türk bankalarından yapılan alışverişlere vergi zorunluluğu getirildi. Bunun sonucu olarak App Store ve iTunes’a vergi eklenmiş ve içeriklerin fiyatları arttırılmıştı.

Bu defa dijital oyun platformu Steam’e KDV uygulaması geldi. Bundan böyle Steam’den yapılan satın alımlarda yüzde 18 oranında KDV (Katma Değer Vergisi) fiyatlara dâhil edilecek.

Valve, KDV uygulamasına geçerken oyunların satış fiyatında -en azından şimdilik- herhangi bir değişiklik yapmadı. Steam’de köpek yılı indirim dönemi devam ediyor. İndirimler bugün sona erecek. Bugünden itibaren fiyatlarda verginin etkisini görebiliriz.

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Front-Back 1 yıl en beğenilen
Yakında korsan oyun oynayanlar yüzünden zarardayız diyip, kayıp kaçak bedeli de yansıtırlar :)
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Reaktans 1 yıl
Her halk hak ettiği gibi yönetilir. Biz bunu hak ediyoruz.





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emrihak 1 yıl
Ben hep 50 liralık oyun aldığım için beni etkilemiyor.
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1 Avatar
eyoruk 1 yıl
Apple Store fiyatlarına sanırım daha yansımadı ? .İtunes yansımadı onu biliyorum .
Adobe KDV eklenmiş artık.O da zamlandı .59 liradan 69 liraya çıktı !

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AMC 1 yıl
Bu ulkede dogmaklan allah belamizi vermis.
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DH Misafiri 1 yıl
Geçmiş olsun yakında Steam fiyatları Aral ile kapışmaya başlar. Hedef bu.
Dijital haraçlar devam edecekler....
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DH Misafiri 1 yıl
Mükemmel olmuş, bayıldım(!)
Zaten pahalı olan oyunlar artık daha da pahalanır sayelerinde.
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DH Misafiri 1 yıl
Steam'a saten KDV dahildi. Bir değişiklik olmaz merak etmeyin. Saçma saçma yorumlarda yazmayın.
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DH Misafiri 1 yıl
tez zamandan cryptocoin aktarım fiyatları ucuzlayıp desteği de genişledikçe zor bulurlar o vergiyi. şimdi tadını çıkartsınlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Bizi vergi merkezi sananlara sesleniyoum, ingilteredeki vergiler dünyanın hiçbir yerinde yok.
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DH Misafiri 1 yıl
Durmak yok yola devam. Paralarla oyun, uzay alanında ilerleyemiyoruz. 4 milyon Suriyeliye bakıcılık yapıyoruz!
Dünya ilişkileri koptu birtek Rusya kaldı.
Sarayda ihtişam yükselirken halk ağır vergiler alında eziliyordu... (tarih kitabı sözü)
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DH Misafiri 1 yıl
Humble bundeldan eskımıs oyunları 4 tl den paket paket almak, steamgift gibi giveawaylere katılmakt veya mecburen korsana yonelmekten başka çare yok cunku fıyatlar bu donem artmassa ve ozellıkle 1 sene sonra yenı sartlar gecerlı olacagından dolayı yenı cıkan oyunlarda fırmalar kazaancı dusurmek ıstemıyecek, steam ara dagıtıcı kazancını dusurmek ıstemeycek bunlarda vergi koyunca olan yenı cıkan oyunlarda daha yuksek meblalarda odemelre ulaşıcak ve halıyle alım gucu azken ıyıce azalıcak Kısaca bunlar gider ayak kendı kuyularını kazıyor ve genc nufustan oy alma potansiyellerini yok edıyorlar.Çokta beklerler gençlerin eglence sektorlerıne boyle uygulamalr sokmaya devam ederlerse.
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Boldrex 1 yıl
Yakında teknolojik cihazların da işlemci kapasitesine göre yıllık vergi alırlarsa şaşırmayın..
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