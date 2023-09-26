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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesi şartlarını açıkladı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine telefon ve bilgisayar alımında 5.500 TL'ye kadar indirim uygulanacağını duyurdu. Vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesinin detaylarını açıkladı.
    Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinin detayları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesini resmen açıkladı. Hangi telefonları kapsayacağı ve ne kadar indirim yapılacağı duyuruldu.

    Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesi

    Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, piyasa satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen telefonlar için teknolojik cihaz desteği adı altında indirim uygulanacak. Öğrenciler, 9.500 TL ve altında fiyata sahip telefonları yüzde 44,4 oranında indirimle satın alabilecek. Hangi telefon modellerine destek sağlanacağı açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde resmi düzenlemenin yayınlanması ve tüm detayların duyurulması bekleniyor.

    Öğrencilere vergisiz bilgisayar düzenlemesi

    Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen bilgisayarlar için yüzde 16,7'ye varan oranda destek sağlanacak.

    Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet

    Her öğrenci için bir hatla sınırlı olmak üzere, örgün öğretimdeki üniversite öğrencileri 12 ay boyunca aylık 10 GB ücretsiz mobil internet paketi tanımlanacak. Öğrenciler; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatlarıyla bu destekten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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