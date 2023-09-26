Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesi şartlarını açıkladı!

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesini resmen açıkladı. Hangi telefonları kapsayacağı ve ne kadar indirim yapılacağı duyuruldu.

Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesi

Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, piyasa satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen telefonlar için teknolojik cihaz desteği adı altında indirim uygulanacak. Öğrenciler, 9.500 TL ve altında fiyata sahip telefonları yüzde 44,4 oranında indirimle satın alabilecek. Hangi telefon modellerine destek sağlanacağı açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde resmi düzenlemenin yayınlanması ve tüm detayların duyurulması bekleniyor.

Öğrencilere vergisiz bilgisayar düzenlemesi

Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen bilgisayarlar için yüzde 16,7'ye varan oranda destek sağlanacak.

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Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet

Her öğrenci için bir hatla sınırlı olmak üzere, örgün öğretimdeki üniversite öğrencileri 12 ay boyunca aylık 10 GB ücretsiz mobil internet paketi tanımlanacak. Öğrenciler; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatlarıyla bu destekten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.”

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