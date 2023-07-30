Volkswagen, Çinli elektrikli otomobil üretcisi Xpeng'in %5'ini 700 milyon dolara satın aldı

Alman şirket bu iş birliğinin bir parçası olarak Çinli elektrikli araç üreticisine 700 milyon dolar yatırım yapacak ve ve hisselerinin yaklaşık %5'ini (hisse başına 15 dolar) satın alacak. Bu hamle Volkswagen'e XPeng Motors'un yönetim kurulunda bir gözlemci bulundurma olanağı tanıyacak.
Volkswagen Grubu, Çinlilere sarıldı
Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi ortaklık orta boy modellere odaklanacak. Yukarıda bahsedilen iki model MEB platformunu temel alacak. Volkswagen ve XPeng Motors'un uzun vadeli iş birliği kapsamında başka ne gibi ortak projeler yürüteceği ise ilerleyen zamanlarda netleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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