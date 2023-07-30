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    Volkswagen, Çinli elektrikli otomobil üretcisi Xpeng'in %5'ini 700 milyon dolara satın aldı

    Volkswagen Grubu, elektrikli otomobil geliştirme konusunda Çinli otomobil üreticine sarılmaya devam ediyor. Audi'nin SAIC Motor ile anlaşmasının ardındnan Volkswagen de XPeng Motors'a yatırım yaptı.
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    Volkswagen, Çinli Xpeng'in %5'ini 700 milyon dolara satın aldı Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve XPeng Motors arasında uzun vadeli bir iş birliği anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşmanın ilk aşamasında Çin pazarı için Volkswagen markalı iki orta boy elektrikli model piyasaya sürülecek. Bu araçların 2026 yılında satışa sunulması bekleniyor.

    Alman şirket bu iş birliğinin bir parçası olarak Çinli elektrikli araç üreticisine 700 milyon dolar yatırım yapacak ve ve hisselerinin yaklaşık %5'ini (hisse başına 15 dolar) satın alacak. Bu hamle Volkswagen'e XPeng Motors'un yönetim kurulunda bir gözlemci bulundurma olanağı tanıyacak.

    Volkswagen, Çinli Xpeng'in %5'ini 700 milyon dolara satın aldı Tam Boyutta Gör

    Volkswagen Grubu, Çinlilere sarıldı

    Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi ortaklık orta boy modellere odaklanacak. Yukarıda bahsedilen iki model MEB platformunu temel alacak. Volkswagen ve XPeng Motors'un uzun vadeli iş birliği kapsamında başka ne gibi ortak projeler yürüteceği ise ilerleyen zamanlarda netleşecek.

    Volkswagen, Çinli Xpeng'in %5'ini 700 milyon dolara satın aldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu, kendi elektrikli araç platformlarının geliştirilmesi yazılım sorunları nedeniyle sekteye uğradığı için Çinlilere yönelmiş durumda. Geçtiğimiz hafta da Audi, ortaklaşa elektrikli araç geliştirme konusunda Çin merkezli SAIC Motor ile bir anlaşma imzalamıştı.
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    sametbilgins 23 saat önce

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