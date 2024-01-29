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    Stellantis, 2024 yılında elektrikli araç yelpazesini ikiye katlamayı hedefliyor

    Stellantis, 2023 mali yılında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında artırarak Avrupa toplam pazar satış sıralamasında ikincilik konumunu pekiştirdi.

    Stellantis, 2023 yılında Avrupa pazarının artan rekabet ortamında tüm segmentler ve enerji tipleri dahil olmak üzere satışlarını yüzde 5,9 artırdı. Şirket, yıl bazında yüzde 18,4 pazar payı elde ederek Avrupa pazarındaki satışlarda ikinci oldu. Stellantis'in hafif ticari araç segmentindeki hakimiyeti ve yüzde 30'un üzerindeki pazar payı ise Stellantis Pro One iş biriminin sektördeki liderliğini destekliyor.

    Stellantis, batarya elektrikli araç pazarında hızla büyüyor

    Stellantis’in Avrupa pazarlarındaki binek ve hafif ticari araç satışları 2022 yılına kıyasla önemli oranda artış gösterdi. Satışlar, Fransa'da yüzde 2,2, Almanya'da yüzde 5, İtalya'da yüzde 10,6, İspanya'da yüzde 3,5 ve İngiltere'de yüzde 16,8 arttı. Stellantis, Benelüks, İrlanda, Portekiz ve İsviçre olmak üzere Avrupa'nın geri kalanında ise önemli oranda büyüme kaydetti. Toplam pazarda Fransa, İtalya ve Portekiz lider olurken, batarya elektrikli araç pazarında Fransa ve Hollanda yılı önde kapattı. 

    Stellantis, 2024'te elektrikli araç yelpazesini ikiye katlayacak Tam Boyutta Gör
    Stellantis, 2022 mali yılına göre yüzde 14 artışla batarya elektrikli (BEV) pazarında hızla büyüyor. Şirket Avrupa'da yüzde 14,2 pazar payına sahip ve çeşitli batarya elektrikli araç segmentlerinde lider konumda. Batarya elektrikli araç satışları yılın her çeyreğinde istikrarlı bir şekilde arttı ve bu da Stellantis'e Avrupa sıralamasında bir podyum kazandırdı. Fiat 500e, Opel/Vauxhall Corsa Elektrik, Peugeot e-208, Jeep Avenger gibi modeller ve batarya elektrikli “Pro One” ticari araç serisinin tamamı yüzde 38,6 pazar payı ile şirketin performansına katkı sağladı.

    “Elektrikli geleceği şekillendirme konusundaki kararlığımızın bir kanıtı”

    2023 yılının olağanüstü bir yılı olduğunu ve Stellantis’in tüm yıldaki satış performansının ilk sıradaki rakipsiz konumunu yeniden doğruladığını ifade eden Stellantis Genişletilmiş Avrupa COO’su Uwe Hochgeschurtz, “Sadece tempoyu belirlemekle kalmıyoruz, aynı zamanda batarya elektrikli araç pazarında da en üst sıraları güvence altına alarak rekabeti yeniden tanımlıyoruz.

    Bu başarı sadece bir dönüm noktası değil. Bu, sadece trendleri takip etmekle kalmayıp onları yarattığımız, elektrikli geleceği şekillendirme konusundaki kararlılığımızın bir kanıtı. Yine bu sonuçlar, ekibimizin sıkı çalışması ve bağlılığıyla birlikte çalışanlarımızın ve ortaklarımızın güçlü desteğinin de göstergesi” dedi.

    Şirketin AB29'daki genel sonuçları, 2023'ten yeni yıla olumlu bir geçişe işaret ediyor ve bu da önemli Avrupa ülkelerindeki genel eğilimi yansıtıyor. Fransa'nın önde gelen otomobil üreticisi Stellantis, elektrikli araç pazarında öne çıkıyor. 2023 yılını yüzde 27,4 gibi kayda değer bir pazar payı ile kapatan Stellantis, 2022 yılına kıyasla önemli ölçüde büyüme kaydederek batarya elektrikli araç (BEV) pazarında ana rakibini 4 puan geride bıraktı.

    Stellantis, 2024'te elektrikli araç yelpazesini ikiye katlayacak Tam Boyutta Gör
    Stellantis, 2023 yılını İtalya'da toplam pazar lideri olarak kapattı ve hafif ticari araç pazarını yüzde 45,5'lik büyük bir payla domine etti. İtalya pazarındaki her dört elektrikli araçtan biri ve elektrikli hafif ticari araçların yarısı Stellantis tarafından üretiliyor. Bu da şirketin enerji geçişindeki liderliğini güçlendiriyor.

    Stellantis Almanya'da da olumlu bir performans sergiledi. Şirket burada ikinci büyük otomotiv şirketi olarak konumunu güçlendirdi. Opel Corsa, üst üste üç yıldır B segmentinin en çok satan aracı olmayı sürdürdü ve 2016 yılından bu yana en yüksek satış rakamına ulaştı. Ayrıca Stellantis, Almanya’da üst üste dört yıldır hafif ticari araç pazarında lider konumunda.

    Şirketin başarıları, elektrikli araç pazarında liderliği, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli hafif ticari satışlarında üst sıralarda yer alması İspanya'ya kadar uzanıyor. Stellantis, İngiltere’de de her geçen yıl büyüyor. Opel/Vauxhall, van pazarının en çok satan üçüncü markası olarak öne çıkarken, Vivaro Elektrik’in desteğiyle elektrikli hafif ticari araç pazarında lider konumda. İngiltere’de Corsa serisi, küçük sınıfın en çok satanı olurken, Mokka Elektrik ise elektrikli B-SUV pazarını domine ediyor.

    2024 yılında elektrikli araçlara yatırım sürecek

    Stellantis, 2024 yılında yeni modellerini pazara sürecek ve yıl sonuna kadar Avrupa'daki tamamen elektrikli model yelpazesini ikiye katlama yolunda ilerleyecek. Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak yenilikçiliğe, sürdürülebilirliğe ve paydaşlarına değer sunmaya olan bağlılığını sürdürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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