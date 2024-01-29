BYD’nin Türkiye geleceği netleşti: Firma yatırımlara devam edecek

BYD Türkiye’den önemli açıklamalar
Geçtiğimiz yıl Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40’lık ek vergi getirilmiş ve sonrasında ise ek gereklilikleri şart koşan bir tebliğ yayınlanmıştı. BYD ise tüm bunlardan doğrudan etkileniyor.
BYD Türkiye’deki yapılanmasına 2023 yılında başlamış ve yılı 850’ye yakın Atto 3 satışıyla kapatmıştı. Firmanın 2024 yılı için ise 10 bin adetlik satış hedefi bulunuyor. Ancak bu hedef tam elektrikli araçlar ile yapılmayacak. Zira BYD, tebliğdeki gereklilikleri bir yandan tamamlarken pazara hibrit elektrikli araçlarını getirecek. Bu konuda İsmail Ergun’un açıklaması şu şekilde: “Ne BYD ne ALJ tabi ki geri adım atmayacak. BYD’nin Türkiye’den vazgeçme gibi bir durumu söz konusu değil. Tebliğ koşullarına uyacak şekilde devam edeceğiz”
“Yani tebliğin alt maddelerinin netleşmesi lazım. Bayilere ortaklık gibi birçok farklı ticari çözüm bulunabilir ama kabul görüp görmeyeceğini şimdiden öngörmek mümkün değil. Bizim anlatacağımız noktalar yetkililer tarafından anlaşılıp, tebliğde revizyon da olabilir. Biz açıkçası tebliğin değişmemesi halinde gereksinimlerini yerine getireceğiz. Bu süreçte de şarjlı hibrit modelimizle pazarda yer alacağız”
Araçta 4 silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motor ve 145 kW’lık elektrikli motor bulunuyor. 18.3 kWsa Blade Batarya’ya sahip olan Seal U, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunuyor. Bu menzil şehir içerisinde 110 kilometreye kadar çıkıyor. Araç kombine olarak 1080 kilometre menzil sunarken, WLTP normlarında 100 km’de 0.9 lt tüketim ortalamasıyla da dikkat çekiyor.
20 servisin maliyeti 500-600 milyon TL
29 Aralık’ta yürürlüğe giren, ‘Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’ ile Gümrük Birliği ve STA (Serbest Ticaret Anlaşması) ülkeleri dışından elektrikli otomobil getiren marka ve distribütörlere hali hazırdaki yetkili servisleri dışında 20 adet kendine ait servis açma zorunluğu getirilmişti. Şu anda 7 bayi olduklarını ve 150- 200 bayi başvurusu aldıklarını dile Ergun, 20 servis kurmanın maliyetinin yaklaşık 500-600 milyon TL olduğunu söyledi. Ancak burada sorun para değil, firma yeni bayileri kurarken mevcut bayilerle de rekabete girmek istemiyor.Kaynakça https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/turkiyeden-vazgecmedi-yeni-modelle-guclendi-haberi-716781 https://www.gazetepencere.com/cinli-byd-tum-engellemelere-ragmen-turkiyede-olmakta-kararli/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.