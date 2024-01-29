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    Anlık Bildirim

    BYD’nin Türkiye geleceği netleşti: Firma yatırımlara devam edecek

    Çinli otomotiv devi BYD’nin elektrikli araçlar için getirilen tebliğ ile Türkiye’deki geleceği tartışılıyordu. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türkiye pazarı için kararlı olduklarını vurguladı.
    BYD’nin Türkiye geleceği netleşti: Firma yatırımlara devam edecek Tam Boyutta Gör
    Çinli markaların gelişimi karşısında tüm ülkeler harekete geçmiş durumda. Rekabet endişesi temelinde ülkeler ek vergi veya gümrük tarifesi uygulamayı planlıyor. Bu anlamda Türkiye ise her iki önlemi de alarak iç pazar dinamiğini korumak istemişti. Elbette bu uygun fiyatlı Çinli elektrikli araçları gelişini zorlasa da aynı zamanda yeni firmaların ve araçların Türkiye’ye gelişini de engelliyor. Türkiye pazarına geçen sene giren BYD de yeni tebliğden etkilenenler arasında. Ancak BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun tarafından yapılan açıklamalara göre firma Türkiye yatırımlarına devam edecek.

    BYD Türkiye’den önemli açıklamalar

    Geçtiğimiz yıl Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40’lık ek vergi getirilmiş ve sonrasında ise ek gereklilikleri şart koşan bir tebliğ yayınlanmıştı. BYD ise tüm bunlardan doğrudan etkileniyor.

    BYD Türkiye’deki yapılanmasına 2023 yılında başlamış ve yılı 850’ye yakın Atto 3 satışıyla kapatmıştı. Firmanın 2024 yılı için ise 10 bin adetlik satış hedefi bulunuyor. Ancak bu hedef tam elektrikli araçlar ile yapılmayacak. Zira BYD, tebliğdeki gereklilikleri bir yandan tamamlarken pazara hibrit elektrikli araçlarını getirecek. Bu konuda İsmail Ergun’un açıklaması şu şekilde: “Ne BYD ne ALJ tabi ki geri adım atmayacak. BYD’nin Türkiye’den vazgeçme gibi bir durumu söz konusu değil. Tebliğ koşullarına uyacak şekilde devam edeceğiz” 

    “Yani tebliğin alt maddelerinin netleşmesi lazım. Bayilere ortaklık gibi birçok farklı ticari çözüm bulunabilir ama kabul görüp görmeyeceğini şimdiden öngörmek mümkün değil. Bizim anlatacağımız noktalar yetkililer tarafından anlaşılıp, tebliğde revizyon da olabilir. Biz açıkçası tebliğin değişmemesi halinde gereksinimlerini yerine getireceğiz. Bu süreçte de şarjlı hibrit modelimizle pazarda yer alacağız”

    BYD’nin Türkiye geleceği netleşti: Firma yatırımlara devam edecek Tam Boyutta Gör
    İsmail Ergun, tebliğdeki tüm maddeleri kısa sürede yerine getirmenin mümkün olmadığını belirtirken yılın ikinci çeyreğinden (Nisan-Haziran) itibaren Seal U’nun şarj edilebilir hibrit modeli Seal U DM-i’nin Türkiye’ye geleceğini söyledi. Seal U DM-i, böylelikle Avrupa’da ilk defa Türkiye’de satılacak. Eğer tebliğ olmasaydı doğrudan bu aracın tam elektrikli versiyonu gelecekti. İki versiyona rasında tek fark sadece ön tampon tarafında. Bunun dışında iç ve dış tasarım aynı.

    Araçta 4 silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motor ve 145 kW’lık elektrikli motor bulunuyor. 18.3 kWsa Blade Batarya’ya sahip olan Seal U, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunuyor. Bu menzil şehir içerisinde 110 kilometreye kadar çıkıyor. Araç kombine olarak 1080 kilometre menzil sunarken, WLTP normlarında 100 km’de 0.9 lt tüketim ortalamasıyla da dikkat çekiyor.

    20 servisin maliyeti 500-600 milyon TL

    29 Aralık’ta yürürlüğe giren, ‘Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’ ile Gümrük Birliği ve STA (Serbest Ticaret Anlaşması) ülkeleri dışından elektrikli otomobil getiren marka ve distribütörlere hali hazırdaki yetkili servisleri dışında 20 adet kendine ait servis açma zorunluğu getirilmişti. Şu anda 7 bayi olduklarını ve 150- 200 bayi başvurusu aldıklarını dile Ergun, 20 servis kurmanın maliyetinin yaklaşık 500-600 milyon TL olduğunu söyledi. Ancak burada sorun para değil, firma yeni bayileri kurarken mevcut bayilerle de rekabete girmek istemiyor.

    Kaynakça https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/turkiyeden-vazgecmedi-yeni-modelle-guclendi-haberi-716781 https://www.gazetepencere.com/cinli-byd-tum-engellemelere-ragmen-turkiyede-olmakta-kararli/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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