Chery, 7 koltuklu dönüştürülebilir multi-SUV modelini tanıttı
Chery, 40 binden fazla gerçek kullanıcı geri bildirimi toplayarak günlük işe gidişten açık hava maceralarına kadar dokuz temel aile kullanım senaryosu belirledi.
Chery'nin Multi-SUV modelinin üç temel modu bulunuyor:
7 koltuklu SUV modu: 2.900 mm dingil mesafesi ve yüzde 69,5 alan verimliliği ile üstün konfor ve genişlik sunuyor.
Çift kabin pickup modu: 600 litrelik bagaj hacmi ve çoklu bağlama noktaları ile yaşam tarzı ve işlevselliği dengeliyor.
Eco camping modu: Akıllı güç sistemi, yan tente ve haşere koruma özellikleriyle özgürlük ve keşif ruhunu yansıtıyor.
Çinli üretici, kısa süre önce de kendi geliştirdiği ilk tam katı hal batarya modülünü tanıtmıştı. 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan modülde, lityum açısından zengin manganez katot malzemesi ile birlikte polimerize katı elektrolit sistemi kullanıldı. Bu teknolojiyle donatılmış araçların gerçek dünya sürüşünde 1300 km civarında menzil sunması bekleniyor.
