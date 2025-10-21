Giriş
    Chery, 7 koltuklu dönüştürülebilir multi-SUV modelini tanıttı

    Chery, 40 binden fazla gerçek kullanıcı geri bildirimi toplayarak günlük işe gidişten açık hava maceralarına kadar dokuz temel aile kullanım senaryosu belirledi.

    Chery, 7 koltuklu dönüştürülebilir multi-SUV modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Chery, 2025 Marka Kullanıcı Zirvesi’nin açılışında kullanıcılarla birlikte geliştirilen dünyanın ilk 7 koltuklu dönüştürülebilir Multi-SUV modelini tanıttı. "6=1" formülüyle geliştirilen model, esnek koltuk düzeni ve çıkarılabilir arka paneliyle altı farklı konfigürasyona dönüştürülebiliyor.

    Chery'nin Multi-SUV modelinin üç temel modu bulunuyor:

    • 7 koltuklu SUV modu: 2.900 mm dingil mesafesi ve yüzde 69,5 alan verimliliği ile üstün konfor ve genişlik sunuyor.
    • Çift kabin pickup modu: 600 litrelik bagaj hacmi ve çoklu bağlama noktaları ile yaşam tarzı ve işlevselliği dengeliyor.
    • Eco camping modu: Akıllı güç sistemi, yan tente ve haşere koruma özellikleriyle özgürlük ve keşif ruhunu yansıtıyor.
    Chery, 7 koltuklu dönüştürülebilir multi-SUV modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Söz konusu konsept, Chery’nin aile yaşamına, kişisel hayallere ve macera tutkusuna duyduğu derin anlayışı yansıtan gerçek bir “mobil ev” deneyimi sunuyor. Konu hakkında değerlendirme yapan Chery Uluslararası Pazarlama Merkezi İcra Başkan Yardımcısı Zheng Songzhi, “Gerçekten büyük ürünleri ancak kullanıcılarımızla birlikte çalışarak yaratabiliriz. Bu araç, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla birlikte yaratıldı ve birlikte tanımlandı” dedi.

    Çinli üretici, kısa süre önce de kendi geliştirdiği ilk tam katı hal batarya modülünü tanıtmıştı. 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan modülde, lityum açısından zengin manganez katot malzemesi ile birlikte polimerize katı elektrolit sistemi kullanıldı. Bu teknolojiyle donatılmış araçların gerçek dünya sürüşünde 1300 km civarında menzil sunması bekleniyor.

