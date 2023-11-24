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    Stellantis, yılın ilk 10 ayında, Avrupa'da toplam ve elektrikli pazarında büyüdü

    Stellantis, yılın ilk 10 ayında yüzde 18,8 pazar payı elde ederek Avrupa hafif ticari araç pazarındaki liderliğini de yüzde 30'un üzerindeki pazar payı ile sürdürüyor.

    Stellantis, Avrupa'da toplam ve elektrikli pazarında büyüdü Tam Boyutta Gör

    Stellantis, yılın ilk 10 ayında yüzde 18,8 pazar payı elde ederek Avrupa (AB29) toplam pazar satış sıralamasında ikinciliğini sağlamlaştırırken hafif ticari araç pazarındaki liderliğini de yüzde 30'un üzerindeki pazar payı ile sürdürüyor.

    Markadan yapılan açıklamaya göre, Stellantis, geçen haftalarda üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin başarılı performansına 'Genişletilmiş Avrupa Operasyonları' önemli katkı sağladı.

    Özellikle, sevkiyatlardaki yüzde 11’lik artışın etkisiyle net gelirlerde yıllık yüzde 5’lik artışla Stellantis, Avrupa pazar satışlarında ikinci sırada yer alarak, üçüncü çeyrekte yüzde 18,3 pazar payı elde etti. Stellantis'in sürekli olarak yüzde 30’un üzerinde pazar payı ile baskın olduğu ticari araç segmentindeki performansını, yakın zamanda pazara sunulan Stellantis Pro One iş birimi destekliyor.

    Açıklamaya göre, şirket, önemli Avrupa pazarlarında kayda değer başarılar elde etti. Buna, eylül ayında, Almanya’da neredeyse 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 14,9’luk pazar payı ile Opel, Jeep ve hafif ticari serisinin katkıları dahil oldu. Stellantis, ayrıca İngiltere’de en çok satan B segmenti otomobil Vauxhall Corsa ile yüzde 14’lük pazar payına ulaşarak, en yüksek aylık satış hacmini kaydetti.

    Stellantis, batarya elektrikli araç pazarında 2022’nin üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 41 artışla hızla büyüyor. Avrupa’da yüzde 15,3 pazar payına ulaştı; ayrıca farklı batarya elektrikli araç segmentinde de lider oldu.

    Batarya elektrikli araç satışları, her çeyrekte istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrekte teslim edilen 87 bin adedin üzerinde batarya elektrikli araçla Stellantis, Avrupa sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Fiat 500e, Opel/Vauxhall Corsa Elektrik, Peugeot E-208, Jeep Avenger gibi modeller ve batarya elektrikli hafif ticari serisinin tamamı (yüzde 38 pazar payı) şirketin performansını artırdı. Ayrıca Stellantis, eylül ayında Almanya’nın elektrikli otomobil pazarında yaklaşık yüzde 23 pazar payı ile en üst sırada yer aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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