Stellantis, yılın ilk 10 ayında, Avrupa'da toplam ve elektrikli pazarında büyüdü

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Stellantis, yılın ilk 10 ayında yüzde 18,8 pazar payı elde ederek Avrupa (AB29) toplam pazar satış sıralamasında ikinciliğini sağlamlaştırırken hafif ticari araç pazarındaki liderliğini de yüzde 30'un üzerindeki pazar payı ile sürdürüyor.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, Stellantis, geçen haftalarda üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin başarılı performansına 'Genişletilmiş Avrupa Operasyonları' önemli katkı sağladı.

Özellikle, sevkiyatlardaki yüzde 11’lik artışın etkisiyle net gelirlerde yıllık yüzde 5’lik artışla Stellantis, Avrupa pazar satışlarında ikinci sırada yer alarak, üçüncü çeyrekte yüzde 18,3 pazar payı elde etti. Stellantis'in sürekli olarak yüzde 30’un üzerinde pazar payı ile baskın olduğu ticari araç segmentindeki performansını, yakın zamanda pazara sunulan Stellantis Pro One iş birimi destekliyor.

Açıklamaya göre, şirket, önemli Avrupa pazarlarında kayda değer başarılar elde etti. Buna, eylül ayında, Almanya’da neredeyse 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 14,9’luk pazar payı ile Opel, Jeep ve hafif ticari serisinin katkıları dahil oldu. Stellantis, ayrıca İngiltere’de en çok satan B segmenti otomobil Vauxhall Corsa ile yüzde 14’lük pazar payına ulaşarak, en yüksek aylık satış hacmini kaydetti.

Stellantis, batarya elektrikli araç pazarında 2022’nin üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 41 artışla hızla büyüyor. Avrupa’da yüzde 15,3 pazar payına ulaştı; ayrıca farklı batarya elektrikli araç segmentinde de lider oldu.

Batarya elektrikli araç satışları, her çeyrekte istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrekte teslim edilen 87 bin adedin üzerinde batarya elektrikli araçla Stellantis, Avrupa sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Fiat 500e, Opel/Vauxhall Corsa Elektrik, Peugeot E-208, Jeep Avenger gibi modeller ve batarya elektrikli hafif ticari serisinin tamamı (yüzde 38 pazar payı) şirketin performansını artırdı. Ayrıca Stellantis, eylül ayında Almanya’nın elektrikli otomobil pazarında yaklaşık yüzde 23 pazar payı ile en üst sırada yer aldı.

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Stellantis, Avrupa'da toplam ve elektrikli pazarında büyüdü