Fiat artık gri otomobil üretmeyeceğini duyurdu: İşte nedeni

Fiat CEO'su ve Stellantis pazarlama direktörü Olivier Francois konuyla ilgili açıklamasında "Kuralları çiğnedik: Bu zorlu ve yıkıcı adım, Fiat'ın neşe, renk ve iyimserlik markası olarak liderliğini daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. İtalya renklerin ülkesidir ve biz insanlara iyimserlik ve pozitiflikle yaşamaları için ilham vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Kararı almak hiç kolay olmadı"
Francois, gri otomobillerin bazı Avrupa ülkelerindeki popülaritesi göz önüne alındığında bu kararı almanın hiç de kolay olmadığını söyledi. Fiat'ın açıklamasına, direksiyonunda CEO Olivier Francois'in bulunduğu yeni Fiat 600e'nin parlak turuncu boya kazanına batırıldığı bir video eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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