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    Fiat artık gri otomobil üretmeyeceğini duyurdu: İşte nedeni

    İtalyan otomobil üreticisi Fiat, gri otomobil üretimini durdurma kararı aldı. Şirketin bazı Avrupa ülkelerinde son derece popüler olan rengi neden kaldırdığını Fiat CEO'su açıkladı.
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    Fiat artık gri otomobil üretmeyeceğini duyurdu: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Stellantis grubunun bir parçası olan Fiat, gri renkli otomobil üretimini durdurma kararı aldı. Şirket popüler renk tonunun Haziran 2023'ten itibaren marka paletinden çıkarılacağını ve tüm gövde renklerinin İtalya'nın denizi, güneşi, gökyüzü ve toprağından ilham alacağını açıkladı.

    Fiat CEO'su ve Stellantis pazarlama direktörü Olivier Francois konuyla ilgili açıklamasında "Kuralları çiğnedik: Bu zorlu ve yıkıcı adım, Fiat'ın neşe, renk ve iyimserlik markası olarak liderliğini daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. İtalya renklerin ülkesidir ve biz insanlara iyimserlik ve pozitiflikle yaşamaları için ilham vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    "Kararı almak hiç kolay olmadı"

    Francois, gri otomobillerin bazı Avrupa ülkelerindeki popülaritesi göz önüne alındığında bu kararı almanın hiç de kolay olmadığını söyledi. Fiat'ın açıklamasına, direksiyonunda CEO Olivier Francois'in bulunduğu yeni Fiat 600e'nin parlak turuncu boya kazanına batırıldığı bir video eşlik ediyor.

    Fiat artık gri otomobil üretmeyeceğini duyurdu: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Markanın yeni felsefesini ilk tecrübe edecek model 4 Temmuz'da tanıtılacak Fiat 600e elektrikli crossover olacak. Yani otomobilde gri renk seçeneği sunulmayacak. 4.1 metre uzunluğundaki aracın Stellantis'in en yeni nesil e-CMP platformunu temel alacağını biliyoruz. Teknik özellikleri ve donanım seviyeleri ise henüz belli değil.
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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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    otomobil, fiat ve
    6 etiket daha araba renk stellantis gri Teknoloji Haberleri Yaşam
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