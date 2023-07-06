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    Stellantis, yeni elektrikli araç platformuyla 700 km'ye kadar menzil vadediyor

    Stellantis'in elektrikli araç pazarına yönelik atılımları sürüyor. Şirket, C ve D segment elektrikli binek araçlarında kullanacağı STLA Medium platformuyle ilgili yeni bilgiler paylaştı.
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    Stellantis, yeni EV platformuyla 700 km menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    Daha geniş yelpazeye hitap edebilmek için oldukça esnek bir yapıya sahip olduğu belirtilen STLA Medium platformunu temel alan otomobillerin uzunluğu 4300 - 4900 mm, aks mesafesi ise 2700 - 2900 mm aralığında değişiklik gösterebilecek. Ayrıca bu araçların yerden yüksekliği de 220 mm'den fazla olabilecek.

    STLA Medium platformu hem önden çekişli hem de dört çeker araçlar için uyumlu. Güç seçenekleri tek motorlu versiyonlarda 215 beygirden (160 kW) başlayıp çift motorlu olanlarda 382 beygire kadar (285 kW) çıkabilecek. STLA Medium, Stellantis'in 2021'de duyurduğu dört platform arasından üretime giren ilk platform olacak.

    İki tür batarya: Standart ve Performans

    Stellantis, yeni EV platformuyla 700 km menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    98 kWsa'e kadar kullanılabilir kapasiteye sahip batarya paketlerini destekleyen platformda Standart ve Performans olmak üzere iki tür batarya kullanılacak. İlk seçenekte WLTP'ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menzili sunulurken ikincisinde bu değer 700 kilometreye kadar çıkabilecek. Platformun bu yılın sonuna doğru Avrupa'da üretime gireceğini düşünürsek bunun gerçekten iyi bir değer olduğu söylenebilir.

    STLA Medium, 400V elektrik mimarisine sahip. Böylesine geniş yelpazeye sahip yeni bir platformun 800V desteğine sahip olmaması biraz düşündürücü olsa da, Stellantis, bu platformun şarj hızı, enerji verimliliği ve bağlanabilirlik açısından sınıfının en iyisi olduğunu iddia ediyor. Bu noktada detaylar henüz tam belli olmamakla birlikte bazı modeller için 100 km'de 14 kWsa'den düşük tüketim, dakikada 2.4 kWsa'e kadar şarj ile 27 dakikada %20-80 dolum imkanı gibi veriler masada.

    Stellantis, yeni platformunda "yüksek enerji yoğunluğuna sahip tek katmanlı batarya paketi" ile ferah bir yaşam alanı vadediyor. Üstelik bu sayede elde edilen daha alçak ağırlık merkezi ile yol tutuş kabiliyetinin de arttığı ifade ediliyor. Açıklanan verilere göre, dünya genelindeki farklı fabrikalarda STLA Medium platformu üzerine yılda iki milyon araç üretilebilecek. 

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    mk148a 4 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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