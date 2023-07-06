Stellantis, yeni elektrikli araç platformuyla 700 km'ye kadar menzil vadediyor

STLA Medium platformu hem önden çekişli hem de dört çeker araçlar için uyumlu. Güç seçenekleri tek motorlu versiyonlarda 215 beygirden (160 kW) başlayıp çift motorlu olanlarda 382 beygire kadar (285 kW) çıkabilecek. STLA Medium, Stellantis'in 2021'de duyurduğu dört platform arasından üretime giren ilk platform olacak.
İki tür batarya: Standart ve Performans
STLA Medium, 400V elektrik mimarisine sahip. Böylesine geniş yelpazeye sahip yeni bir platformun 800V desteğine sahip olmaması biraz düşündürücü olsa da, Stellantis, bu platformun şarj hızı, enerji verimliliği ve bağlanabilirlik açısından sınıfının en iyisi olduğunu iddia ediyor. Bu noktada detaylar henüz tam belli olmamakla birlikte bazı modeller için 100 km'de 14 kWsa'den düşük tüketim, dakikada 2.4 kWsa'e kadar şarj ile 27 dakikada %20-80 dolum imkanı gibi veriler masada.
Stellantis, yeni platformunda "yüksek enerji yoğunluğuna sahip tek katmanlı batarya paketi" ile ferah bir yaşam alanı vadediyor. Üstelik bu sayede elde edilen daha alçak ağırlık merkezi ile yol tutuş kabiliyetinin de arttığı ifade ediliyor. Açıklanan verilere göre, dünya genelindeki farklı fabrikalarda STLA Medium platformu üzerine yılda iki milyon araç üretilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)