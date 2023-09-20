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    Stellantis, yeni batarya teknoloji merkezini İtalya'da açtı

    Stellantis, elektrikliye geçiş sürecini yönetmek ve Dare Forward 2030 stratejik planının iddialı taahhütlerini karşılamak üzere dünya genelindeki mühendislik ve üretim tesislerini dönüştürüyor.

    Stellantis, yeni batarya teknoloji merkezini İtalya'da açtı Tam Boyutta Gör
    Bu kapsamda Stellantis, İtalya’nın Torino kentindeki Mirafiori kompleksinde bulunan, 40 milyon euro değerindeki ileri teknolojiye sahip Batarya Teknolojisi Merkezi’ni hizmete açtı. Gelecekte Stellantis markalı ürünler için EV batarya paketlerinin şirket içinde test edilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyacak, 8 bin metrekare alana kurulu merkez, 32 iklim test hücresiyle İtalya’nınen büyük, Avrupa’nın da en büyük Batarya Teknolojisi Merkezleri’nden biri konuma geliyor.

    Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük gruplarından Stellantis, sektörün elektrikli geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren Stellantis, İtalya’nın Torino şehrindeki Mirafiori kompleksinde, ilk Batarya Teknolojisi Merkezi’ni açtı. Kendi alanında İtalya’nın en büyüğü olan merkez, aynı zamanda Avrupa’nın da en büyük Batarya Teknoloji Merkezleri arasında olmasıyla dikkat çekiyor. Mirafiori Batarya Teknolojisi Merkezi’nin açılışı aynı zamanda, Stellantis’in İtalya’ya ve oradaki iş gücüne olan bağlılığını da güçlendiriyor.

    Sonraki durak Kanada olacak

    Stellantis’in, gelişimi için 40 milyon euroluk yatırım yaptığı, ileri teknolojiyle donatılan merkez; Stellantis bünyesindeki markaların yakında pazara sunulacak modelleri için enerji sağlayacak batarya paketleri, modüller, yüksek gerilim hücreleri, yazılım tasarlama, geliştirme ve test etme yeteneklerini artırıyor. Mirafiori Batarya Teknolojisi Merkezi’nde, büyük bölümü Stellantis’ten olmak üzere 100’den fazla çalışan bulunuyor.

    Buradaki çalışanlar, iklim stres testleri ve batarya kullanım ömrü dayanıklılık testleri gerçekleştirecekler. Batarya yönetim sistemi (BMS) yazılım geliştirme ve kalibrasyon yaparak, analiz ve kıyaslama için batarya paketlerinin ve hücrelerin sökülmesini gerçekleştirerek denetleyecekler. Stellantis ayrıca 6 giga-fabrikayı içerecek, küresel batarya geliştirme ve üretim ağının bir parçası olarak, Kuzey Amerika için Windsor–Ontario–Kanada’da da bir Batarya Teknolojisi Merkezi inşa ediyor.

    Ned Curic: “Müşterilerimize en iyi elektrikli araçları sunacağız”

    Yeni merkezi değerlendiren Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, “Müşterilerimize akıllı ve sürdürülebilir çözümler sunuyor olmamız, bize mobiliteyiyeniden tanımlamak için önemli bir fırsatyaratıyor. Mirafiori’deki yeni Batarya Teknolojisi Merkezimiz, sınıfının en iyi ürünleri tasarlamak, test etmek, doğrulamak ve üretmek için ihtiyaç duyduğumuz ekipman ve yetenekli insanları bir araya getiriyor. Bu ürünler, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve dünya genelinde müşterilerimize sınıfının en iyi elektrikli araçlarını sunmayı hızlandıracak” dedi.

    Araçlar -40 dereceden, +60 dereceye kadartest ediliyor

    Stellantis, yeni batarya teknoloji merkezini İtalya'da açtı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç batarya paketlerine yönelik,tasarımdan geliştirmeye, testten üretime kadar önemli kilometre taşlarının dikey entegrasyonu, Stellantis’in müşteri odaklı, yüksek performanslı, sınıfının en iyi BEV (Bataryalı Elektrikli Araç) araçlarını üretme stratejisinin temelini oluşturuyor. Daha önce EV (Elektrikli Araç) Günü 2021 sunumunda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Stellantis’in batarya planı;rekabetçi maliyetlerle, batarya hücre ve modüllerinin gövde ve paket montajında tasarım verimliliği ile tüm müşterilere hizmet edecek ikili kimya stratejisini içeriyor.

    Üç aşamalı olarak 8 bin metrekarelik alana kurulan Mirafiori Batarya Teknolojisi Merkezi, 32 adet iklim test odasına sahip. Bunların 24 adedi batarya paketlerini test etmek üzere içine girilen odalardan oluşurken, geri kalan 8 adedi ise hücreleri test eden odacıklardan oluşuyor.İçine girilebilen 24 odada, iklim, -40 ila +60 derece aralığında değişkenlik gösterirken, dakikada maksimum 20 derecelik bir değişimle, nem–sıcaklık açısından kontrol edilebiliyor. Merkez, eşzamanlı olarak 47 adede kadar batarya paketini test edebiliyor.​

    Satışlar, 6 batarya üretim tesisiyle desteklenecek

    Gelecekteki büyüme için tasarlanan teknoloji merkezinin güç sistemi, test hücresi başına 1,2 kilovolta (kV) ve 2,2 megawatt’a (MW) kadar gücü yönetebiliyor. 8 hücre odası da eşzamanlı olarak 96 hücreyi test etme kapasitesine sahip. Teknoloji merkezinin bu kısmı, temel olarak,yenilikçi batarya kimyasının ve gelecekteki gelişmeler için hücre davranışlarının karakter analizine ayrılacak. Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak Stellantis, 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamı BEV binek otomobil satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yarı yarıya binek otomobil ve hafif ticari araç BEV satış karmasına ulaşmayı planlıyor. Şirket bu satış hedeflerine ulaşırken, bu projeyi, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki yaklaşık 400 GWsa batarya kapasiteli 6 adet batarya üretim tesisi destekleyecek. Stellantis, 2038 yılına kadar tüm kapsamlar dahil olmak üzere, net 0 karbon emisyonlu bir şirket olma yolunda ilerliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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