Makyajlı Peugeot 208 tanıtıldı: Yenilenen tasarım, yeni hibrit motorlar

Tam Boyutta Gör Makyajlı Peugeot 208’in Avrupa satışları Kasım 2023’de başlayacak. ALLURE, ACTIVE, GT olmak üzere üç donanım seviyesinde üretilecek olan yeni Peugeot 208, 400 km menzil sunan (WLTP ortalama verileri onay sürecinde) yeni 115 kW/156 HP’lik tamamen elektrikli E-208’e ek olarak, yeni HYBRID 100 ve HYBRID 136 dahil olmak üzere 5 farklı güç-aktarma sistemiyle tercih edilebilecek.

Yeni Peugeot E-208’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garanti ile yollara çıkıyor. Yeni Peugeot E-208 yine aynı kompakt dış boyutları korumaya devam ediyor. 4.055 mm uzunluğa, 1.745 mm genişliğe (Aynalar hariç) ve 1.430 mm yüksekliğe sahip otomobilin 309 litrelik bagaj hacmi de segmenti için geniş bir yükleme bölümü oluşturuyor.

Yeni Peugeot 208 dış tasarım🚗

İlk olarak 9X8 Hypercar’da tanıtılan, ardından yeni 508 ve 508 SW’de ve son olarak yeni 2008’de kullanılan yeni Peugeot ışık imzası, artık yeni E-208’e de göz alıcı bir görünüm sağlıyor. Üç uzun dikey ışık pençesi, bu imzanın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edilmiş durumda. Otomobilin yanlarına doğru uzanan bu unsurlar, 208’e daha güçlü, görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırmaya yardımcı oluyor. Tüm yeni 208 versiyonlarında bu yeni ön ışık imzası bulunuyor. GT versiyonlarında, bu ışık özelliği daha da ileri gidiyor. Üç ışık pençesinin çarpıcı etkisi, üç bağımsız optik modül ile tam LED farların aydınlatma işlevine kadar uzanıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm yeni 208 versiyonlarının merkezinde markanın yeni logosu, Peugeot’nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor. Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve yeni E-208’e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde bölümlere ayrılmış değil. Bir bütün oluşturarak görsel sağlamlığı, verimliliği ve modernliği simgeliyor.

Yeni E-208, yan yana yerleştirilen üç kırmızı pençeden oluşan, markanın simgesel arka ışık imzasını yeniden yorumluyor. Yeni model, bu üç pençeli mimariye sadık kalıyor. Ancak bunlar artık yatay. Siyah şerit bagaj kapağının etrafına uzanarak araca daha hakim bir arka görüş sağlıyor. Ayrıca üç zarif LED şerit, genişlik algısını destekliyor. GT versiyonunda geri vites lambaları ve sinyaller de LED geliyor.

Yeni E-208, lansman rengi yeni Agueda Sarısı ile dikkat çekiyor. Bir diğer yeni renk olarak Selenyum Gri ise modernliği vurguluyor. Yeni 208; Agueda Sarısı, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Sedef Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere yedi gövde rengine sahip olacak. Yeni 208 versiyonları, seçilen renkten bağımsız olarak parlak siyah dikiz aynalarına sahip. Ayrıca GT versiyonu standart olarak parlak siyah çamurluk kaplamaları ve bir opsiyon olarak siyah tavanla donatılıyor.

Yeni jantlar, Peugeot’nun yeni tasarımının ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 408’de sunulan çarpıcı jant tasarımlarıyla başlayan yaklaşım, markanın yeni modellerine de yayılıyor. Yeni E-208, tamamı yeni 16 inç (NOMA elmas kesim iki renkli) veya 17 inç (YANAKA elmas kesim iki renkli ve keskin uçlar) olmak üzere farklı alaşım jant tasarımlarıyla yollara çıkıyor. Tüm alaşım jantlar, bijon somunlarını gizleyen Peugeot logosu ile damgalanan 4 kollu bir merkeze sahip.

Yeni Peugeot 208 iç tasarım🔽

Tam Boyutta Gör Yeni 208’in iç mekanı, Adamite Yeşil dikişli (GT versiyonunda opsiyon) yeni siyah Alcantara döşeme ve diğer seçeneklerle zengin bir çeşitlilik sunuyor. GT versiyonu, zarif Adamite Yeşil dikişlere sahip ön konsol kaplaması ve kol dayama alanı ile detaya gösterilen özeni yansıtıyor.

Peugeot’nun ikonik i-Cockpit® çözümü, ilk nesil 208’de tanıtmıştı. Bugün gelinen noktada daha da teknolojik, bağlantılı ve ergonomik bir hale gelirken yeni Peugeot E-208’nin sürüş keyfinin merkezini de bu yapı oluşturuyor.

Göstergeler sürücünün görüş hizasında yer alıyor. Ayrıca ALLURE ve GT versiyonlarında bir dijital ekran da devreye giriyor. 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca GT versiyonunda standart olarak bir 3D ekran da devreye giriyor. Sürücüler, tercihleri doğrultusunda ekranın rengini, bilgilerin düzenini ve sunumunu kişiselleştirilebiliyor. ACTIVE versiyonu 3,5 inç renkli ekran ve analog gösterge paneli ile yollara çıkıyor.

Daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inçlik ekran sunulurken artık tüm yeni 208 versiyonlarında merkezi 10 inçlik dokunmatik ekrana yer veriliyor. Arayüz, yeni nesil Peugeot i-Connect ve Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Yeni 208 ALLURE ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine sahip. Tüm versiyonlarda buton işlevlerine hızlı erişim için piyano kısayol tuşları, merkezi ekranın altında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni 208 GT donanımında, bazıları yeni olmak üzere 8 farklı renk seçeneği söz konusu. Farklı renkler, merkezi dokunmatik ekranındakilerle koordineli ve duruma göre seçilen sürüş modunu dikkate alarak değişiyor. 6 ileri manuel şanzımanla donatılan yeni 208 versiyonlarında geliştirilmiş ergonomi için yeni bir vites topuzu devreye alınıyor. Otomatik şanzımanlı yeni 208 versiyonlarında ise, 2022 ilkbaharında tanıtılan zarif ve pratik “vites seçici” sunuluyor.

Yeni 208 ALLURE ve GT versiyonları standart olarak 3 USB-C soketi (2 önde, 1 arkada) ve 1 USB-A soketi (arkada) ile donatılıyor. Ayrıca makyajlı 208'in ALLURE donanım seviyesinde isteğe bağlı olarak 15W kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi satın alınabiliyor. Önceki versiyonda bu seviye 5W idi. Bu donanım GT versiyonunda standart. Peugeot 208’deki yeni ön ve arka park yardım kameraları artık daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü sağlıyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi ile birlikte gelen yeni yüksek çözünürlüklü ön kamera versiyona bağlı olarak opsiyon olarak sunuluyor ve otomobilin yakın çevresi 360 derece olarak gösteriliyor.

%100 elektrikli ve hibrit dahil geniş motor yelpazesi

2024 Peugeot 208'in tam elektrikli versiyonu E-208, 51 kWsa batarya ve 115 kW/156 HP’lik tamamen elektrikli motoruyla yaklaşık 400 km (WLTP ortalama verileri onay sürecinde) menzil sağlıyor. Tüm kullanım gereksinimlerini ve şarj çözümlerini karşılamak üzere iki tip entegre şarj cihazı da sunuluyor. Standart olarak 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı ve opsiyonel olarak 11 kW üç fazlı şarj cihazı seçenekleri mevcut. Yüzde 20’den yüzde 80’e tahmini şarj süreleri, hızlı şarj cihazıyla (100 kW) 25 dakikadan, Wallbox ile (7,4 kW) 4 saat 40 dakikadan ve güçlendirilmiş prizle (3,2 kW) 11 saat 10 dakikadan kısa sürüyor.

Tam Boyutta Gör İlk kez elektrikli deneyimlemek isteyen müşteriler için, iki yeni Peugeot 48V HYBRID güç-aktarma sistemi devreye giriyor. Sistem, bir elektrik motoru içeren e-DCS6 çift kavramalı elektrikli 6 kademeli şanzıman ile birleştirilen yeni nesil PureTech 100 HP ve 136 HP benzinli motordan oluşuyor. Sürüş anında şarj olan bataryasıyla bu teknoloji, düşük devirlerde ekstra tork ve yüzde 15’e varan yakıt tüketimi avantajı sağlıyor. Yeni 208 HYBRID 100 ve HYBRID 136, şehir içi sürüşlerinde zamanın yarısından fazlasını, tamamen 0 emisyonlu, elektrik modunda çalışabiliyor.

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Tercihini saf benzinli versiyonlardan yana kullanmak isteyenler için yeni 208 ailesi ekonomik ve verimli iki motor seçeneği sunuyor. PureTech 75: 75 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 5 ileri manuel şanzımanla donatılıyor. PureTech 100: 100 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

Kapsamlı sürüş destek sistemleri

Yeni yüksek çözünürlüklü park yardımı kameraları dışında yeni 208, sürüşü daha güvenli ve kolay hale getiren özellikler sunuyor:

Dur & Kalk fonksiyonuna ve araçlar arası mesafe ayarına sahip adaptif hız sabitleyici.

Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, 7 km/s ile 140 km/s arasında, gece veya gündüz yayaları ve bisikletlileri algılıyor.

Genişletilmiş Aktif Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi ve dijital gösterge panelinde gösterme işlevi: Hızla ilgili normal uyarılar dışında dur, tek yön ve sollama yapılmaz işaretlerini de kapsıyor.

Şerit Konumlama Asistanı ve Aktif Şerit Takip Sistemi.

Sürücü Dikkat Uyarısı, uzun sürüş sürelerinde ve 65 km/s’yi aşan hızlarda direksiyon simidinin mikro hareketlerini analiz ederek dikkat dağınıklığını tespit ediyor.

Kör Nokta Uyarı Sistemi.

Donanım seviyelerinde öne çıkanlar🔽

Tam Boyutta Gör Müşterilerin seçim yapmasını kolaylaştırmak için yeni 208 ürün gamı ACTIVE, ALLURE ve GT olarak üç versiyonla sadeleştirildi.

ACTIVE: Önde 3 dikey ve arkada 3 yatay LED ile yeni ışık imzası, manuel klima, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, 10 inç merkezi dokunmatik ekranlı PEUGEOT i-Cockpit®, önde USB-C soketi.

Önde 3 dikey ve arkada 3 yatay LED ile yeni ışık imzası, manuel klima, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, 10 inç merkezi dokunmatik ekranlı PEUGEOT i-Cockpit®, önde USB-C soketi. ALLURE: ACTIVE donanım seviyesine ek olarak 16 inç NOMA alaşım jantlar, gövde renginde ızgara, ön ve arka park yardımcısı, elektrikli katlanır yan aynalar, 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekrana sahip PEUGEOT i-Cockpit®, PEUGEOT i-Connect® bilgi-eğlence sistemi, tam akıllı telefon bağlantısı, önde 2 USB-C soketi, arkada 1 USB-C soketi ve 1 USB-A soketi.

ACTIVE donanım seviyesine ek olarak 16 inç NOMA alaşım jantlar, gövde renginde ızgara, ön ve arka park yardımcısı, elektrikli katlanır yan aynalar, 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekrana sahip PEUGEOT i-Cockpit®, PEUGEOT i-Connect® bilgi-eğlence sistemi, tam akıllı telefon bağlantısı, önde 2 USB-C soketi, arkada 1 USB-C soketi ve 1 USB-A soketi. GT: ALLURE donanım seviyesine ek olarak tam LED ön farlar, yüksek çözünürlüklü park kameraları, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması, 3D ekranlı 10 inçlik dijital gösterge paneli, karşılama aydınlatmalarıyla elektrikli katlanır yan aynalar, parlak siyah çamurluk kaplamaları, GT logoları.

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