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    Stellantis, 2030'a kadar 75'ten fazla elektrikli araç piyasaya sürecek

    Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, elektrikli mobiliteye geçiş sürecini son sürat devam ettiriyor.                                                
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    Stellantis, 2030'a kadar 75'ten fazla elektrikli araç tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Stellantis bu kapsamda TotalEnergies ve Mercedes-Benz de dahil olmak üzere üç şirketin ortaklığında kurulan Automotive Cells Company’nin (ACC) Fransa’nın Billy-Berclau Douvrin kentindeki devasa batarya fabrikasının açılışını kutladı. 2020 yılında Stellantis ve TotalEnergies/Saft tarafından kurulan ACC’ye Mercedes-Benz 2022’de ortak oldu. İlk üretim kapasitesi 13 gigawatt-saat (GWsa) olan ve 2030 yılında 40 Gwsa’e yükselecek olan tesis, minimum CO2 ayak izi ile yüksek performanslı lityum-iyon bataryalar sağlayacak. 

    2030’a kadar 400 Gwsa güvence altında

    Fransa’daki açılışı yapılan ilk ACC batarya Gigafactory (gigafabrika), Avrupa’daki üç üretim tesisinden ilki ve bu tesis 2023 yılı bitmeden faaliyete geçecek. Gigafactory, Stellantis’in 2030 yılına kadar Avrupa’da batarya üretim kapasitesini 250 GWsa’e çıkarma hedefine katkıda bulunacak ve şirketi, Stellantis markalarının tamamı için müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan batarya teknolojileri paketi sunma misyonunda daha da ileriye taşıyacak. Stellantis, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki beş gigafabrika ve ek tedarik sözleşmeleriyle 2030 yılına kadar yaklaşık 400 GWsa kapasiteyi güvence altına alıyor. 

    Batarya fabrikasının açılışıyla ilgili açıklamalar yapan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “2020’de bu ortaklığa başlarken, mobilitede elektrikliye geçiş planımıza güç katacak elektrikli araç bataryaları geliştirmek için iddialı bir zaman çizelgesi hazırladık” dedi. Stellantis olarak “Dare Forward 2030” stratejisini uygulamaya devam ettiklerini vurgulayan Carlos Tavares, “2038 yılına kadar net 0 karbon hedefimize doğru ilerliyoruz. Stellantis, ileri teknoloji elektrikli araç çözümleriyle Avrupa’da elektrikliye geçiş hamlesine aktif olarak katkıda bulunuyor. Ayrıca sürdürülebilir bir gelecek noktasında Fransa’yı destekliyor. Avrupa’nın rekabet gücünü güçlendirmek için, birlikte güçlü bir koalisyon oluşturduğumuz için, ACC’ye dahil olan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

    BEV model sayısı 1 yılda ikiye katlanacak

    Stellantis, 2030'a kadar 75'ten fazla elektrikli araç tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Stellantis’in bugün itibarıyla pazarda 24 adet BEV (Batarya elektrikli araç) modeli bulunuyor. Şirket, 2024 yılı sonunda bunu neredeyse ikiye katlayarak 47’ye çıkaracak. Stellantis, 2030 yılına kadar dünya genelinde 75’in üzerinde BEV ve küresel BEV satışının 5 milyon olmasını hedefliyor. Bugün Stellantis’in elektrikli araçları; Peugeot e-208 ve Fiat 500e, Fransa’da en çok satan ilk 5 ve Avrupa’da ilk 10 arasında yer alıyor. Batarya kimyaları sürekli olarak gelişiyor. Stellantis, geniş müşteri tabanının farklı ihtiyaçlarını karşılamak; temiz, güvenli ve ulaşılabilir fiyatlı mobilite sağlamak üzere tüm teknolojileri araştırıyor. Factorial’ın katı hal batarya teknolojisi ve Lyten’in lityum kükürt bataryaları gibi umut verici yenilikçi çözümler, herkes için daha sürdürülebilir bir elektrikli araç deneyimi yaratarak gelişmiş araç performansı ve müşteri deneyimi sağlamaya yardımcı olacak. 

    Stellantis çalışanlarına 400 saatlik batarya kursu

    Batarya üretiminin yanı sıra Stellantis, ACC, Metalurji Endüstrileri Birliği, eyalet ve bölge; beceri geliştirme ve yeniden beceri kazanma programının bir parçası olarak Douvrin Batarya Eğitim Merkezi’ni kuruyor. Stellantis çalışanları, 400 saatlik bir kursla batarya üretiminde yeni beceriler kazanacak ve Hauts-de-France bölgesinin elektrikliye geçişi için sektörde rekabet etmesine yardımcı olacak. 2025 yılına kadar batarya üretim tesisine en az 600 çalışan katılacak. Stellantis, 2030 yılına kadar Avrupa’daki binek batarya elektrikli araç satış karmasında yüzde 100’e ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki binek ve hafif ticari batarya elektrikli araç satış karmasında yüzde 50’ye ulaşmayı planladığını duyurdu. Stellantis, 2038 yılına kadar, kalan emisyonların tek haneli yüzde telafisi ile, tüm kapsamlar dahil, net 0 karbon bir şirket olma yolunda ilerliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 9 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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