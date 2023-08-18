Stellantis, 2030'a kadar 75'ten fazla elektrikli araç piyasaya sürecek

- 2030’a kadar 400 Gwsa güvence altında
- BEV model sayısı 1 yılda ikiye katlanacak
- Stellantis çalışanlarına 400 saatlik batarya kursu
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2030’a kadar 400 Gwsa güvence altında
Fransa’daki açılışı yapılan ilk ACC batarya Gigafactory (gigafabrika), Avrupa’daki üç üretim tesisinden ilki ve bu tesis 2023 yılı bitmeden faaliyete geçecek. Gigafactory, Stellantis’in 2030 yılına kadar Avrupa’da batarya üretim kapasitesini 250 GWsa’e çıkarma hedefine katkıda bulunacak ve şirketi, Stellantis markalarının tamamı için müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan batarya teknolojileri paketi sunma misyonunda daha da ileriye taşıyacak. Stellantis, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki beş gigafabrika ve ek tedarik sözleşmeleriyle 2030 yılına kadar yaklaşık 400 GWsa kapasiteyi güvence altına alıyor.
Batarya fabrikasının açılışıyla ilgili açıklamalar yapan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “2020’de bu ortaklığa başlarken, mobilitede elektrikliye geçiş planımıza güç katacak elektrikli araç bataryaları geliştirmek için iddialı bir zaman çizelgesi hazırladık” dedi. Stellantis olarak “Dare Forward 2030” stratejisini uygulamaya devam ettiklerini vurgulayan Carlos Tavares, “2038 yılına kadar net 0 karbon hedefimize doğru ilerliyoruz. Stellantis, ileri teknoloji elektrikli araç çözümleriyle Avrupa’da elektrikliye geçiş hamlesine aktif olarak katkıda bulunuyor. Ayrıca sürdürülebilir bir gelecek noktasında Fransa’yı destekliyor. Avrupa’nın rekabet gücünü güçlendirmek için, birlikte güçlü bir koalisyon oluşturduğumuz için, ACC’ye dahil olan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.
BEV model sayısı 1 yılda ikiye katlanacak
Stellantis çalışanlarına 400 saatlik batarya kursu
Batarya üretiminin yanı sıra Stellantis, ACC, Metalurji Endüstrileri Birliği, eyalet ve bölge; beceri geliştirme ve yeniden beceri kazanma programının bir parçası olarak Douvrin Batarya Eğitim Merkezi’ni kuruyor. Stellantis çalışanları, 400 saatlik bir kursla batarya üretiminde yeni beceriler kazanacak ve Hauts-de-France bölgesinin elektrikliye geçişi için sektörde rekabet etmesine yardımcı olacak. 2025 yılına kadar batarya üretim tesisine en az 600 çalışan katılacak. Stellantis, 2030 yılına kadar Avrupa’daki binek batarya elektrikli araç satış karmasında yüzde 100’e ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki binek ve hafif ticari batarya elektrikli araç satış karmasında yüzde 50’ye ulaşmayı planladığını duyurdu. Stellantis, 2038 yılına kadar, kalan emisyonların tek haneli yüzde telafisi ile, tüm kapsamlar dahil, net 0 karbon bir şirket olma yolunda ilerliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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