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Game of Thrones 8. sezon tüm bölümlerin süreleri açıklandı

Game of Thrones'un final sezonundan ilk iki bölümün süreleri bugün belli olmuştu. HBO'nun internet sitesi biraz daha kurcalayan GoT hayranları diğer bölümlerin de uzunluklarını ortaya çıkardı.
2 ay
16,4b
3
10
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Game of Thrones'un merakla beklenen sekizinci sezonu için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yapımcı kanal HBO, bildiğiniz gibi final sezonunun ilk iki bölümü için bölüm sürelerini bugün açıklamıştı. Şimdiyse sezonun geri kalan bölümlerinin de süreleri ortaya çıktı.

HBO'nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilen bilgilere göre final sezonu normalden çok daha uzun bölümler içerecek. Burada ilk üç bölümün standart Game of Thrones bölümleri gibi yaklaşık 60 dakikalık uzunluğa sahip olduğunu görüyoruz. Ancak finale yaklaştıkça bölüm süreleri de artış gösteriyor. 4,5 ve 6. bölümler sırasıyla 78, 80 ve 80 dakika uzunluğunda olacak.

8. Sezon Bölüm 1: 54 dakika
8. Sezon Bölüm 2: 58 dakika
8. Sezon Bölüm 3: 60 dakika
8. Sezon Bölüm 4: 78 dakika
8. Sezon Bölüm 5: 80 dakika
8. Sezon Bölüm 6: 80 dakika

Game of Thrones'ta daha önce yalnızca bir kez 1 saat 20 dakikalık bölüm izlemiştik. Yedinci sezonun final bölümü olan The Dragon and the Wolf, 80 dakikalık uzunluğa sahipti. Sekizinci sezon da ise aynı uzunlukta üç farklı bölüm olacak. Toplam sezon uzunluğuna baktığımızda neredeyse yedi bölümlük içerik sunduğunu görüyoruz.

Game of Thrones 8. sezon tüm bölümlerin süreleri açıklandı
Game of Thrones'un altı bölümden oluşan final sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Televizyon tarihinin belki de en çok beklenen yapımlarından olan final sezonunun izlenme rekorları kırması bekleniyor. Bakalım Game of Thrones son sezonuyla hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi. 

https://winteriscoming.net/2019/03/11/runtimes-every-episode-game-thrones-season-8-revealed/ Yorum Yaz
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Nerevarine 2 ay
50 dakikası saçma sapan muhabbet ise hiç 80 dk olmasın.
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drserk 2 ay
internete ne zaman sızdırılacağı ile ilgili bir haber de bekliyorum
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x_click 2 ay
Efsane geri dönüyor
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Askaparta 2 ay
Nasıl bir pazarlama ve kakalama ki dakikası bile haber oluyor. Biz de kakalanacağız.
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Dürüstİnsan 2 ay
Her bölüm 60 dakikadan uzun olsaydı daha geç gelebilirdi dizi. Büyük savaş 3. bölümde olacak diye biliyorum. Diğer uzun bölümlerde ne olacağını merak ediyorum.
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asdeburn 2 ay
5 ve 6 part 1 ve 2 sanırım.
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ceo-tr 2 ay
tamam abi dizi güzel. hayranı çok ama dakika bilgisi nedir? yani dakika bilgisi açıklansın tabi ama dizinin önemli bir haberinde ek bilgi olarak olabilir. dakika bilgisi için konu açmak çok abes geldi. belki aşırı fanları istiyor olabilir o da ayrı konu. beğenmiyorsan okumacılar gelmeden forumdan ayrılayım.
bu arada forumda dakika bilgisi verilen ikinci konu bu onuda belirteyim. donanimhaber.com/...
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Tugrul_512bit 2 ay
Belliki son 3 bölümde çok büyük bir savaş var.
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MHEC 2 ay
En ideali 40 dakika
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ozancn 2 ay
Bilgilendirme için teşekkürler. Saniye bilgilendirmesi de varmıydı?
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