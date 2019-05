Game of Thrones 8. sezon tüm bölümlerin süreleri açıklandı

Game of Thrones'un merakla beklenen sekizinci sezonu için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yapımcı kanal HBO, bildiğiniz gibi final sezonunun ilk iki bölümü için bölüm sürelerini bugün açıklamıştı. Şimdiyse sezonun geri kalan bölümlerinin de süreleri ortaya çıktı.HBO'nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilen bilgilere göre final sezonu normalden çok daha uzun bölümler içerecek. Burada ilk üç bölümün standart Game of Thrones bölümleri gibi yaklaşık 60 dakikalık uzunluğa sahip olduğunu görüyoruz. Ancak finale yaklaştıkça bölüm süreleri de artış gösteriyor. 4,5 ve 6. bölümler sırasıyla 78, 80 ve 80 dakika uzunluğunda olacak.8. Sezon Bölüm 1: 54 dakika8. Sezon Bölüm 2: 58 dakika8. Sezon Bölüm 3: 60 dakika8. Sezon Bölüm 4: 78 dakika8. Sezon Bölüm 5: 80 dakika8. Sezon Bölüm 6: 80 dakikaGame of Thrones'ta daha önce yalnızca bir kez 1 saat 20 dakikalık bölüm izlemiştik. Yedinci sezonun final bölümü olan The Dragon and the Wolf, 80 dakikalık uzunluğa sahipti. Sekizinci sezon da ise aynı uzunlukta üç farklı bölüm olacak. Toplam sezon uzunluğuna baktığımızda neredeyse yedi bölümlük içerik sunduğunu görüyoruz.Game of Thrones'un altı bölümden oluşan final sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Televizyon tarihinin belki de en çok beklenen yapımlarından olan final sezonunun izlenme rekorları kırması bekleniyor. Bakalım Game of Thrones son sezonuyla hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi.