Pennywise geri dönüyor; HBO, IT dizisinden ilk görselleri paylaştı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Stephen King'in en sevilen eserlerinden olan IT (O), birkaç yıl önce son derece başarılı bir film uyarlamasıyla beyaz perdeye taşındı. İlki 2017 yılında, ikincisi ise 2019 yılında vizyona giren iki parça hâlinde sinemaya uyarlanan IT, büyük başarı yakalarken, bu esere olan ilgiyi de epey arttırdı. IT'in yıllar sonra yeniden kazandığı bu popülarite, bir prequel dizisinin de önünü açtı. HBO tarafından hazırlanan bu prequel dizisi IT: Welcome to Derry, önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak.

Merakla beklenen Welcome to Derry için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, dün diziden ilk görselleri paylaştı. Paylaşılan bu görsellerde, dizide yer alacak karakterlerden pek çoğunu görme şansı yakalıyoruz.

Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatıaln hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Ancak bu karakterlerden bazılarının ana serideki karakterlerle bağlantılı olacağı düşünülüyor.

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IT: Welcome to Derry'yi Filmleri Yapan Ekip Hazırlıyor

Welcome to Derry, yeni film uyarlamalarıyla doğrudan bağlantılı olacak. Nitekim bu diziyi de filmleri hazırlayan ekip hazırlıyor. Dizinin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönetti. Bu da yetmezmiş gibi, kabusları süsleyen cani palyaço Pennywise'ı da yine aynı oyuncu (Bill Skarsgård) oynuyor. Skarsgård, filmlerdeki Pennywise performansıyla epey beğenilmişti.

Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk ve James Remar eşlik ediyor.

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IT: Welcome to Derry dizisinden ilk görseller geldi