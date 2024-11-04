Pennywise geri dönüyor; HBO, IT dizisinden ilk görselleri paylaştı

Merakla beklenen Welcome to Derry için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, dün diziden ilk görselleri paylaştı. Paylaşılan bu görsellerde, dizide yer alacak karakterlerden pek çoğunu görme şansı yakalıyoruz.
Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatıaln hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Ancak bu karakterlerden bazılarının ana serideki karakterlerle bağlantılı olacağı düşünülüyor.
IT: Welcome to Derry'yi Filmleri Yapan Ekip Hazırlıyor
Welcome to Derry, yeni film uyarlamalarıyla doğrudan bağlantılı olacak. Nitekim bu diziyi de filmleri hazırlayan ekip hazırlıyor. Dizinin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönetti. Bu da yetmezmiş gibi, kabusları süsleyen cani palyaço Pennywise'ı da yine aynı oyuncu (Bill Skarsgård) oynuyor. Skarsgård, filmlerdeki Pennywise performansıyla epey beğenilmişti.
Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk ve James Remar eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über