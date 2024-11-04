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    Anlık Bildirim

    Pennywise geri dönüyor; HBO, IT dizisinden ilk görselleri paylaştı

    IT filmlerinin Pennywise'ı geri dönüyor. HBO, Stephen King'in popüler romanıyla bağlantılı bir hikâye anlatacak olan IT: Welcome to Derry dizisinden ilk görselleri paylaştı.
    IT: Welcome to Derry dizisinden ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    Stephen King'in en sevilen eserlerinden olan IT (O), birkaç yıl önce son derece başarılı bir film uyarlamasıyla beyaz perdeye taşındı. İlki 2017 yılında, ikincisi ise 2019 yılında vizyona giren iki parça hâlinde sinemaya uyarlanan IT, büyük başarı yakalarken, bu esere olan ilgiyi de epey arttırdı. IT'in yıllar sonra yeniden kazandığı bu popülarite, bir prequel dizisinin de önünü açtı. HBO tarafından hazırlanan bu prequel dizisi IT: Welcome to Derry, önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak.

    Merakla beklenen Welcome to Derry için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, dün diziden ilk görselleri paylaştı. Paylaşılan bu görsellerde, dizide yer alacak karakterlerden pek çoğunu görme şansı yakalıyoruz.

    Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatıaln hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Ancak bu karakterlerden bazılarının ana serideki karakterlerle bağlantılı olacağı düşünülüyor.

    IT: Welcome to Derry'yi Filmleri Yapan Ekip Hazırlıyor

    Welcome to Derry, yeni film uyarlamalarıyla doğrudan bağlantılı olacak. Nitekim bu diziyi de filmleri hazırlayan ekip hazırlıyor. Dizinin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönetti. Bu da yetmezmiş gibi, kabusları süsleyen cani palyaço Pennywise'ı da yine aynı oyuncu (Bill Skarsgård) oynuyor. Skarsgård, filmlerdeki Pennywise performansıyla epey beğenilmişti.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk ve James Remar eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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