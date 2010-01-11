Steve Ballmer, HP'nin Windows 7'li tablet bilgisayarını gösterdi

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Firmaların tablet çözümleri 2010 yılına damgasına vuracak gibi görünüyor. Apple'ın yıllardır beklenen tablet bilgisayarı iSlate'in ay sonunda duyrulacağına kesin gözüyle bakılması, dünyanın en büyük elektronik firmalarından Samsung'un 2010 yılında bu yöndeki çözümleriyle karşımıza çıkacak olması, Dell'in CES'de sergilediği tablet konsepti 2010 yılına damgasını vuracak gibi gözüküyor.

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi ünvanıyla Microsoft'un en büyük iş ortağı olan Amerikalı HP'de, CES'de Microsoft'un başındaki isim Steve Ballmer'ın CES'deki keynote'unda tablet çözümünü tanıttı. Sığasal (Kapasitif) dokunmatik ekranıyla çoklu dokunmayı destekleyen Windows 7 işletim sisteminde çalışan HP'nin yeni çözümü, ivmeölçer ile cihazın hangi konumda durduğunu algılayarak pencereleri ona göre ayarlıyor.

Sunumda Steve Ballmer'ın Hp'nin tabletinde Amazon Kindle uygulamasını çalıştırması, tablet'lerin elektronik kitap okuyucusu odaklı kullanılabileceklerini gösteriyor.

Gerek HP gerekse de Microsoft cihazın teknik özellikleriyle ilgili açıklama yapmazken, ürünün bu yıl içersinde raflardaki yerini alacağını ve gelişmeler oldukça sizlere aktaracağımızı belirtelim.

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Resim Kaynakları: Electronista & Macrumors