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Steve Ballmer, HP'nin Windows 7'li tablet bilgisayarını gösterdi

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Steve Ballmer, HP'nin Windows 7'li tablet bilgisayarını gösterdi
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Firmaların tablet çözümleri 2010 yılına damgasına vuracak gibi görünüyor. Apple'ın yıllardır beklenen tablet bilgisayarı iSlate'in ay sonunda duyrulacağına kesin gözüyle bakılması, dünyanın en büyük elektronik firmalarından Samsung'un 2010 yılında bu yöndeki çözümleriyle karşımıza çıkacak olması, Dell'in CES'de sergilediği tablet konsepti 2010 yılına damgasını vuracak gibi gözüküyor.

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi ünvanıyla Microsoft'un en büyük iş ortağı olan Amerikalı HP'de, CES'de Microsoft'un başındaki isim Steve Ballmer'ın CES'deki keynote'unda tablet çözümünü tanıttı. Sığasal (Kapasitif) dokunmatik ekranıyla çoklu dokunmayı destekleyen Windows 7 işletim sisteminde çalışan HP'nin yeni çözümü, ivmeölçer ile cihazın hangi konumda durduğunu algılayarak pencereleri ona göre ayarlıyor.

Sunumda Steve Ballmer'ın Hp'nin tabletinde Amazon Kindle uygulamasını çalıştırması, tablet'lerin elektronik kitap okuyucusu odaklı kullanılabileceklerini gösteriyor.

Gerek HP gerekse de Microsoft cihazın teknik özellikleriyle ilgili açıklama yapmazken, ürünün bu yıl içersinde raflardaki yerini alacağını ve gelişmeler oldukça sizlere aktaracağımızı belirtelim.

Steve Ballmer, HP'nin Windows 7'li tablet bilgisayarını gösterdi
Tam Boyutta Gör

Steve Ballmer, HP'nin Windows 7'li tablet bilgisayarını gösterdi
Tam Boyutta Gör

Steve Ballmer, HP'nin Windows 7'li tablet bilgisayarını gösterdi
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Steve Ballmer, HP'nin Windows 7'li tablet bilgisayarını gösterdi
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Resim Kaynakları: Electronista & Macrumors


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DH Misafiri 9 yıl
Apple dan çaldılar demesin diye herkes ondan önce çıkartma derdine düştü , çıkartın bakalım Apple girince işin içine ne yapacaksınız.
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electrogod 9 yıl

Tasarımı hoş ...
Hiç olmazsa "Apple'dan çalmış" cümlesinde kurtulmuş oluyor bu cihazlar... Yoksa yine sayfalarca vır vır vır ...
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Batuist 9 yıl
Yalnız biraz kalın gibi duruyor.. Artı ekranın etrafında kalın bir çerçeve olması çok itici bir durum.. Ya ekranı kenarlara kadar iyice genişlet yada çerçeveyi ekrana göre daha ince yap.. Artı windowsun o minicik menülerine koca parmaklarımızla bastığımızda kaç tanesine denk geleceğide malum değil..
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Alkolog 9 yıl
güzel cihaz
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Scott. 9 yıl
dokunmatik ekranlı pdaların biraz gelişmişi hepsi aynı şey artistliğe luzum yok bunu alacağıma adam akıllı dizüstü alırım rahat rahat kullanırım yada dokunmatik ekran bir pda alırım en azından cebimde taşırım
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