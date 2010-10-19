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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steve Jobs, 7 inç'lik iPad hakkında konuştu

Steve Jobs, 7 inç'lik iPad söylentilerine açıklık getirdi.
8 yıl
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iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın CEO'su Steve Jobs, geçtiğimiz zamanlar içinde ortaya atılan 7 inç'lik yeni iPad'e ait söylentilere açıklık getirdi.

Steve Jobs, yaptığı açıklama sırasında pazardaki rakip firmaların ürünlerine göndermeler yaparak 7 inç'lik tablet söylentileriyle ilgili kesin bir açıklamada bulundu.

Steve Jobs, 7 inç'lik bir boyutun tablet için yetersiz olacağını ve tabletlerin en azından 10 inç boyutlara sahip olması gerektiğini vurguladı. 7 inç'in kaliteli uygulamalar geliştirmek için yetersiz olduğunu savunan Steve Jobs, kullanıcıların zaten ceplerine akıllı telefonlara sahip olduğunu ve 7 inç'lik boyutlu yeni bir iPad'in gereksiz olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamalar sırasında Samsung'un Android işletim sistemli tableti Galaxy Tab'i ima eden sözleriyle devam eden Jobs, 7 inç'lik bir tabletin, akıllı telefonlarla yarışamayacak kadar büyük ve iPad ile yarışamayacak kadar da küçük olduğunu belirtti.

Steve Jobs'un 7 inç'lik iPad'in mümkün olmadığını belirtmesinden sonra ileriki zamanlarda olası bir yeni iPad'in özellikleri hakkında yeni söylentiler ortaya çıkacak gibi görünüyor.


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Erol Tevfik 8 yıl
Sitiv haklı beyler.
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Erasmus78 8 yıl
@jay jay justified
Ne içirdiler adamım sana? :)))))
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theraptorx 8 yıl
Bencede 7" yetersiz. Ipad'ın şu anki halinden memnunum.
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Erasmus78 8 yıl
@Buzmavisi
Söylediğin ile alakası yok. Çözünürlüğü retina yaptıkları sürece problem olmazdı. Zaten bir önceki haberde 7" ve retina ekrana (1920x1280) sahip olacağı söylenmişti. Böyle bir cihazda tüm uygulamalar rahatlıkla çalışabilirdi.
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UyGaR___ 8 yıl
Ipad boyutlari standart sayilabilecek olcude. Ipad 2 ninde bu olculerde fakat az daha hafif olmasini isterim :)
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Polemik 8 yıl
Steve Jobs kim?
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Batuist 8 yıl
ben sitive hak veriyorum..az daha büyük olmalı tablet dediğin..
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speedman 8 yıl
artiz bunlar


edit:

zaytung.com/...




"Pahalandıkça daha çok kıymete biniyor"
Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan usta CEO, bir muhabirin "Apple'ın yüksek fiyat politikasının da bu müşteri sadakatinde bir etkisi var mı?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Muhakkak yani, bir şey için ne kadar çok bedel ödüyorsanız o kadar çok bağlanırsınız. Misal bu Iphone'u biz 200 $'dan da az bir fiyata mal ediyoruz... Yani tamam, şöyle ele alınca benim de hoşuma gidiyor Allah için, güzel alet yaptık ama bir yandan olayın biraz da fiyatta bittiğini de itiraf etmek gerek. Iphone'u 300-400 dolara sattığımız ülkelerde nispeten daha sağlıklı bir müşteri profili görüyoruz mesela. Ama bunu 1000 küsur dolara sattığımız ülkeler de var (gülüşmeler)... ki yani o parayı da vermek için mağaza mağaza dolanıp sıra bekliyorlar (daha şiddetli gülüşmeler)... Oralarda durum iyice kontrolden çıkmış halde... ahahaha... sinirim bozuldu pardon..."



1 Yanıt Yanıtla
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bilgehankalkan 8 yıl
Neyin gerekli neyin gereksiz olduğuna bu mu karar verecek? Bence 7 inç gayet yeterli bir boyut. Sen üret isteyen alır istemeyen almaz.
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atomcu 5 yıl speedman
speedman
artiz bunlar


edit:

zaytung.com/...




"Pahalandıkça daha çok kıymete biniyor"
Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan usta CEO, bir muhabirin "Apple'ın yüksek fiyat politikasının da bu müşteri sadakatinde bir etkisi var mı?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Muhakkak yani, bir şey için ne kadar çok bedel ödüyorsanız o kadar çok bağlanırsınız. Misal bu Iphone'u biz 200 $'dan da az bir fiyata mal ediyoruz... Yani tamam, şöyle ele alınca benim de hoşuma gidiyor Allah için, güzel alet yaptık ama bir yandan olayın biraz da fiyatta bittiğini de itiraf etmek gerek. Iphone'u 300-400 dolara sattığımız ülkelerde nispeten daha sağlıklı bir müşteri profili görüyoruz mesela. Ama bunu 1000 küsur dolara sattığımız ülkeler de var (gülüşmeler)... ki yani o parayı da vermek için mağaza mağaza dolanıp sıra bekliyorlar (daha şiddetli gülüşmeler)... Oralarda durum iyice kontrolden çıkmış halde... ahahaha... sinirim bozuldu pardon..."






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timescape 8 yıl
bi üzüldüm bi üzüldüm sorma gitsin :)
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