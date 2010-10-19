Steve Jobs, 7 inç'lik iPad hakkında konuştu

Apple'ın CEO'su Steve Jobs, geçtiğimiz zamanlar içinde ortaya atılan 7 inç'lik yeni iPad'e ait söylentilere açıklık getirdi.

Steve Jobs, yaptığı açıklama sırasında pazardaki rakip firmaların ürünlerine göndermeler yaparak 7 inç'lik tablet söylentileriyle ilgili kesin bir açıklamada bulundu.

Steve Jobs, 7 inç'lik bir boyutun tablet için yetersiz olacağını ve tabletlerin en azından 10 inç boyutlara sahip olması gerektiğini vurguladı. 7 inç'in kaliteli uygulamalar geliştirmek için yetersiz olduğunu savunan Steve Jobs, kullanıcıların zaten ceplerine akıllı telefonlara sahip olduğunu ve 7 inç'lik boyutlu yeni bir iPad'in gereksiz olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamalar sırasında Samsung'un Android işletim sistemli tableti Galaxy Tab'i ima eden sözleriyle devam eden Jobs, 7 inç'lik bir tabletin, akıllı telefonlarla yarışamayacak kadar büyük ve iPad ile yarışamayacak kadar da küçük olduğunu belirtti.

Steve Jobs'un 7 inç'lik iPad'in mümkün olmadığını belirtmesinden sonra ileriki zamanlarda olası bir yeni iPad'in özellikleri hakkında yeni söylentiler ortaya çıkacak gibi görünüyor.