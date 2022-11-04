Strike, Twitter Blue ödemeleri için kripto para entegrasyonu sunabilir

Tam Boyutta Gör Elon Musk‘ın Twitter’ı satın almadan önce en büyük şikayetlerinden biri de platformdaki sahte hesaplardı. Bunun için çözüm önerilerinden bulunan Musk, doğrulanmış hesaplar için bir abonelik sistemi getirmeyi planlıyor. Bunun için 8 dolarlık bir fiyat belirleyen Musk’ın bu planı şirketlerin de ilgisini başladı.

Strike şirketinin kurucusu ve CEO’su Jack Mallers, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Bitcoin ile ödeme yöntemine işaret etti. Mallers, aylık 8 dolar ücretindeki Twitter Blueiçin Bitcoin Lightning entegrasyonu yapabileceğini aktardı.

Instagram gizli hesap görme yöntemi 2 ay önce eklendi

Mallers, anında ve ‘neredeyse ücretsiz’ olarak tanımladığı Bitcoin Lightning Network'ün Twitter Blue için kabul edilen bir ödeme yöntemi olması gerektiğini belirtti:

“Şirketim (Strike), Lightning Tips’i etkinleştirmek için Twitter ile ortaklık kurdu. Hatta bu ödemeleri USD cinsinden yapma olanağı da sunuyoruz. Bu nedenle Twitter için ekstra bir artış yok. Halihazırda bir ortaklığımız olduğu düşünülürse, bu birkaç gün içinde bu proje hayata geçirilebilir”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Strike, Twitter Blue ödemeleri için kripto entegrasyonu sunabilir