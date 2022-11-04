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    Anlık Bildirim

    Strike, Twitter Blue ödemeleri için kripto para entegrasyonu sunabilir

    Strike’ın CEO’su Jack Mallers, Twitter Blue abonelikleri için Bitcoin Lightning ödemelerini hızlıca entegre edebileceğini söyledi.                                           
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    Strike, Twitter Blue ödemeleri için kripto entegrasyonu sunabilir Tam Boyutta Gör
    Elon Musk‘ın Twitter’ı satın almadan önce en büyük şikayetlerinden biri de platformdaki sahte hesaplardı. Bunun için çözüm önerilerinden bulunan Musk, doğrulanmış hesaplar için bir abonelik sistemi getirmeyi planlıyor. Bunun için 8 dolarlık bir fiyat belirleyen Musk’ın bu planı şirketlerin de ilgisini başladı.

    Strike şirketinin kurucusu ve CEO’su Jack Mallers, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Bitcoin ile ödeme yöntemine işaret etti. Mallers, aylık 8 dolar ücretindeki Twitter Blueiçin Bitcoin Lightning entegrasyonu yapabileceğini aktardı.

    Mallers, anında ve ‘neredeyse ücretsiz’ olarak tanımladığı Bitcoin Lightning Network'ün Twitter Blue için kabul edilen bir ödeme yöntemi olması gerektiğini belirtti:

    “Şirketim (Strike), Lightning Tips’i etkinleştirmek için Twitter ile ortaklık kurdu. Hatta bu ödemeleri USD cinsinden yapma olanağı da sunuyoruz. Bu nedenle Twitter için ekstra bir artış yok. Halihazırda bir ortaklığımız olduğu düşünülürse, bu birkaç gün içinde bu proje hayata geçirilebilir”

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 2 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 14 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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