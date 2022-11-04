Strike, Twitter Blue ödemeleri için kripto para entegrasyonu sunabilir

Strike şirketinin kurucusu ve CEO’su Jack Mallers, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Bitcoin ile ödeme yöntemine işaret etti. Mallers, aylık 8 dolar ücretindeki Twitter Blueiçin Bitcoin Lightning entegrasyonu yapabileceğini aktardı.
Mallers, anında ve ‘neredeyse ücretsiz’ olarak tanımladığı Bitcoin Lightning Network'ün Twitter Blue için kabul edilen bir ödeme yöntemi olması gerektiğini belirtti:
“Şirketim (Strike), Lightning Tips’i etkinleştirmek için Twitter ile ortaklık kurdu. Hatta bu ödemeleri USD cinsinden yapma olanağı da sunuyoruz. Bu nedenle Twitter için ekstra bir artış yok. Halihazırda bir ortaklığımız olduğu düşünülürse, bu birkaç gün içinde bu proje hayata geçirilebilir”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence