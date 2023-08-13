Tam Boyutta Gör Kripto para birimlerine yönelen ilgi ve sektöre giren para, arka kapıdan olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Birçok dolandırıcılık yöntemi, kripto sektörünün ensesine yapışmış durumda. Özellikle sosyal medya platformları bu konuda mağduriyetlerin merkezi haline geldi.

ABD’nin San Diego Eyalet Üniversitesi’nde geliştirilen bir yapay zeka sistemi, kripto dolandırıcılıklarını ortaya çıkarıyor. Kripto sektörünün en yaygın kullandığı X’i (Twitter) hedef alan yapay zeka, 87.617 hesaptan oluşturulmuş 95.111 dolandırıcılık listesi keşfetti

ABD’de kripto dolandırıcılığına karşı yapay zeka sistemi geliştirildi

Kaliforniya'daki San Diego Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, eski adıyla Twitter olan X için bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Bu sistem, platformdaki kripto dolandırıcılıklarını keşfediyor, izliyor ve ifşa ediyor.

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GiveawayScamHunter adındaki yapay zeka sistemi, Haziran 2022 ile Haziran 2023 arasında X platformunda ortaya çıkan 87.617 hesaba dikkat çekti. Bu hesaplardan 95.111 dolandırıcılık listesi keşfedildi.

Araştırma ekibi, hangi listenin çekiliş dolandırıcılığına karıştığını belirlemek için daha önce tanımlanmış hediye dolandırıcılıklarını ele aldı. Bu veriler ışığında çalışan sistem, yaklaşık 100.000 hediye dolandırıcılık listesi buldu. Araştırma ekibi, veriler doğrultusunda, dolandırıcılık web siteleri ve kripto cüzdanları hakkında bilgi edindi.

Raporda şu ifadeye yer verildi;

“Dolandırıcı kripto para adreslerinin işlemlerini takip eden bu çalışma, 365'ten fazla kurbanın dolandırıcılar tarafından saldırıya uğradığını ve bunun da tahmini 872.000 dolarlık bir kayba yol açtığı sonucunu ortaya çıkarıyor.”

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Kripto dolandırıcılarını tespit eden yapay zeka geliştirildi