Su soğutmalı Fermi'ler yolda: EVGA'dan GeForce GTX 470 HC FTW ve GTX 480 HC FTW

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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için öne çıkan üreticilerden biri de hiç şüphe yok ki EVGA. Referans tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerini lanse eden EVGA, su soğutmalı Fermi'leri de pazara sunan ilk üretici olacak gibi görünüyor. GeForce GTX 470 FTW ve GeForce GTX 480 HC (Hydro Copper) FTW modellerinde Swiftec ile birlikte hazırladığı Bakır tabanlı su soğutma bloklarını kullanan EVGA, yeni modellerin hem ses ve ısı hem de hız aşırtma potansiyeli açısından referans tasarımlı kartların ciddi şekilde önünde yer aldığını belirtiyor.

GPU ile birlikte bellek yongalarını ve güç modüllerini de kapsayan su soğutma bloklarına güvenen EVGA, FTW serisinin yeni üyelerini aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuyor. EVGA'nın GeForce GTX 480 HC FTW modeli 750MHz GPU, 1500MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarına sahip. GeForce GTX 470 HC FTW ise 650MHz GPU, 1300MHz paralel işlemci ve 3402MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. CUDA, PhysX, 3DVision Surround ve SLI teknolojilerine destek sunan kartlar arasında bazı farklar da bulunuyor;

EVGA GeForce GTX 480 HC FTW;

- 480x paralel işlem birimi,

- 384-bit bellek veri yolu,

- 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi.

EVGA GeForce GTX 470 HC FTW;

- 448x paralel işlem birimi,

- 320-bit bellek veri yolu,

- 1280MB GDDR5 bellek kapasitesi.

EVGA su soğutmalı yeni modellerinden GeForce GTX 470 HC FTW modelini, referans tasarımlı GeForce GTX 480'eş fiyattan yani 499.99$ seviyesinden, GeForce GTX 480 HC FTW modelini ise 649.99$ seviyesinden satışa sunacak.

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