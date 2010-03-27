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Su soğutmalı Fermi'ler yolda: EVGA'dan GeForce GTX 470 HC FTW ve GTX 480 HC FTW

9 yıl
10,1b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Su soğutmalı Fermi'ler yolda: EVGA'dan GeForce GTX 470 HC FTW ve GTX 480 HC FTW
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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için öne çıkan üreticilerden biri de hiç şüphe yok ki EVGA. Referans tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerini lanse eden EVGA, su soğutmalı Fermi'leri de pazara sunan ilk üretici olacak gibi görünüyor. GeForce GTX 470 FTW ve GeForce GTX 480 HC (Hydro Copper) FTW modellerinde Swiftec ile birlikte hazırladığı Bakır tabanlı su soğutma bloklarını kullanan EVGA, yeni modellerin hem ses ve ısı hem de hız aşırtma potansiyeli açısından referans tasarımlı kartların ciddi şekilde önünde yer aldığını belirtiyor.

GPU ile birlikte bellek yongalarını ve güç modüllerini de kapsayan su soğutma bloklarına güvenen EVGA, FTW serisinin yeni üyelerini aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuyor. EVGA'nın GeForce GTX 480 HC FTW modeli 750MHz GPU, 1500MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarına sahip. GeForce GTX 470 HC FTW ise 650MHz GPU, 1300MHz paralel işlemci ve 3402MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. CUDA, PhysX, 3DVision Surround ve SLI teknolojilerine destek sunan kartlar arasında bazı farklar da bulunuyor;

EVGA GeForce GTX 480 HC FTW;

- 480x paralel işlem birimi,
- 384-bit bellek veri yolu,
- 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi.

EVGA GeForce GTX 470 HC FTW;

- 448x paralel işlem birimi,
- 320-bit bellek veri yolu,
- 1280MB GDDR5 bellek kapasitesi.

EVGA su soğutmalı yeni modellerinden GeForce GTX 470 HC FTW modelini, referans tasarımlı GeForce GTX 480'eş fiyattan yani 499.99$ seviyesinden, GeForce GTX 480 HC FTW modelini ise 649.99$ seviyesinden satışa sunacak.

Su soğutmalı Fermi'ler yolda: EVGA'dan GeForce GTX 470 HC FTW ve GTX 480 HC FTW
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UzmaN345 9 yıl
alacaksan sıvı sogutmalı olmalı bende 95c anca o paklar ve özel sogutlayı beklemekte fayda var 2 veya 3 fanlı modelini
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zbetk 9 yıl
Bu kartı alacaklara birde su soğutma masrafı çıktı.Hayırlı olsun..
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KANUNI61 9 yıl
evt kombi olayı süpermiş tebrikler kardeş
1 taşla 2 kuş bende düşünebilirim bu konbi olayını 95 derece süper
bide yaz ayında düşünemiyorum hamam kurarız valla
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DavutGENC 9 yıl
ne kalitesi yaa resmi bakılırsa gpu nerede sogutma sisteminin oldugu başlık nerede
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alpa07 9 yıl
bence gtx400 serisinde su soğutma standart olması lazım tam yükte ggtx480 95 dereceye geliyor.
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yc#1 9 yıl
Bari su soğutmalı kartlarda arka plakayı büyültüp mini-HDMI yerine bildiğimiz HDMI çıkışını koyabilirlerdi.
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TELESCOPE 9 yıl
böğle ürünleri beğeniyoruz ama fiyatlandırmada iş biraz morcivertleşiyor
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DH Misafiri 9 yıl
Anlaşılan hem hız aştırmalı hem soğutmalı kartlar piyasaya sürecek EVGA.Acaba EVGA'nın ekran kartları ne kadar kalitelidir?ASUS ile EVGA arasında kararsız kaldım da.
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H.E.B Sup 9 yıl
Su soğutmalı modeli gtx 480 1300+ gtx 470 1000+


Bu arada su özel altın suyu olcakmış haberiniz olsun.Kartı 5 dereceye soğutacakmış
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stradosphere 9 yıl
@1mpossible
Sen dünde buna benzer bir yorum yazmıştın,boruları tersten bağlayıp sıcak su versin,evimi ısıtsın falan.Herhalde evde büyük bir ısınma sorunu var,doğalgaza da zam geldi haklısın.
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Inalough 9 yıl
ahh ah olsada yesek.
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mav1li 9 yıl
Normaldir.
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Cnytkyz 9 yıl
Combi fikri güzelmiş çok güldüm
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fatihcanery 9 yıl
çok kalite gözüküyor,bu fiyata değer mi bilmiyorum ama :)
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1mpossible 9 yıl
evet işte beklediim ürün ne zamandır bi kombi arıtodum evime kaynar su vermesi için boruları ters bagladıkmı kaynayan su yu da banyoya bagladıkmı tmm dır..
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