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Su soğutmalı GeForce GTX 580'ler de lansman saatini bekliyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmentinde Nvidia'nın yeni amiral gemisi unvanıyla pazara adım atacak GeForce GTX 580'nin özel tasarımlı versiyonları da yolda. Elimize ulaşan bilgilere göre bazı üreticiler yarın yapılacak lasmanla birlikte referans tasarımın yanında su soğutmalı modellerini de duyuracaklar. Bakır tabanlı su soğutma bloğuna sahip olacak bu modellerin fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geleceği belirtilirken, örneği bir modelin 850MHz GPU hızıyla sunulacağı belirtiliyor.

GeForce GTX 580 için soğutucu tasarımında değişikliğe giden ve Vapor Chamber teknolojisini yeni bir çözüme yer veren Nvidia, GeForce GTX 580'nin, GeForce GTX 480 ile birlikte GeForce GTX 280 ve GeForce GTX 285'den daha sessiz çalıştığını iddia ediyor. Hali hazırda etkili bir soğutma sistemine sahip olan GeForce GTX 580 için iddialı olmak isteyen üreticiler, hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans tutkunları için hazırladıkları su soğutmalı modellerle çıtayı daha da yukarı taşıyacaklar.

512 paralel işlem birimine, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 580'in resmi lansmanı yarın yapılacak.

Editörün Notu: Temsili görsel EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 480 modeline aittir.


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alptughan 8 yıl
2. slot havalandırma yerini kesmeleri çok iyi olmuş.Çoğu markada suğutma bloklarıyla satılan modellerde kesilmemeiş referens tasarımın üzerinsadece blok monte edilmiş:Diğer pcı yuvalarının kullanılabilirliği acısından çok iyi biseçim
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setek01 8 yıl
Soğutma konusu açılmışken gtx 580 vapor chamber soğutma sistemi ile geliyor. O zaman aklıma gelen şey paralel işlemci hızı, bellek frekansı doku ünitesi geliştirilmiş gf100 müdür gf110?
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
Suyunu değiştirmek gerekmiyor inşallah :))
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Batuist 8 yıl
bütün kartı kaplamışlar. tasarım gerçekten iyi.. hem performanslı hemde sessiz bir kart olacak..
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::Ashes:: 8 yıl
artık şöle su soğutma sistemleri ucuz olsa en azından uygun fiyatlılar çıksada sesiz tozsuz bir bilgisayarımız olsa :)
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Tolgá 8 yıl
resimdeki kart fena görünüyor..stream senin yerinde olsam üstteki kart için 480leri satarım..
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Agababangida 8 yıl
Hahaha ben kıytırık mcw60 ile ağustos sıcağında 56-59 derece arası başa çıkıyordum gtx480 denen ateş topu ile
Stok fan ile kullanılırmı o kartlar yahu kulağınıza yazık
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xdorukx 8 yıl
Oww fena kart gelcek bide 2 X 580 cıkarırlarsa.
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fz18 8 yıl
yeaahh ! ouwww ! :D
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Hk@n 8 yıl
anlaşılan gtx 580 sıcaklık konusunda gtx480den geri kalmayacak
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StreamRolleR 8 yıl
Lütfen
Lütfen
yetti artık 480 lerimden vazgeçmek istemiyorum

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