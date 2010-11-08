Su soğutmalı GeForce GTX 580'ler de lansman saatini bekliyor

Yüksek performans segmentinde Nvidia'nın yeni amiral gemisi unvanıyla pazara adım atacak GeForce GTX 580'nin özel tasarımlı versiyonları da yolda. Elimize ulaşan bilgilere göre bazı üreticiler yarın yapılacak lasmanla birlikte referans tasarımın yanında su soğutmalı modellerini de duyuracaklar. Bakır tabanlı su soğutma bloğuna sahip olacak bu modellerin fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geleceği belirtilirken, örneği bir modelin 850MHz GPU hızıyla sunulacağı belirtiliyor.

GeForce GTX 580 için soğutucu tasarımında değişikliğe giden ve Vapor Chamber teknolojisini yeni bir çözüme yer veren Nvidia, GeForce GTX 580'nin, GeForce GTX 480 ile birlikte GeForce GTX 280 ve GeForce GTX 285'den daha sessiz çalıştığını iddia ediyor. Hali hazırda etkili bir soğutma sistemine sahip olan GeForce GTX 580 için iddialı olmak isteyen üreticiler, hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans tutkunları için hazırladıkları su soğutmalı modellerle çıtayı daha da yukarı taşıyacaklar.

512 paralel işlem birimine, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 580'in resmi lansmanı yarın yapılacak.

Editörün Notu: Temsili görsel EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 480 modeline aittir.