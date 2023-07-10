Tam Boyutta Gör Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), yılın ilk 6 ayında kurula yapılan başvuru sayısı ve kesilen ceza miktarını açıkladı.

1 Ocak 22 Haziran 2023 tarihleri arasında KVKK’ya 4 bin 801 şikayet ve ihbar ulaştı. Bunlardan 3 bin 936’sı hakkında karar verildi. Yılın ilk yarısında 120 veri ihlali bildiriminde bulunurken bunların 41’i sonuçlandırıldı.

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Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumlularına 45 milyon 705 bin TL idari para cezası uygulandı. Bu şekilde tüm ihbar, şikayet, veri ihlal bildirimleri ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kapsamında yılın ilk yarısında toplam 102 milyon 87 bin TL idari para cezası verildi.

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KVKK yılın ilk yarısında 100 milyon TL ceza kesti