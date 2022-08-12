Sunlit Sea’nın yenilikçi yüzer güneş panelleri devrim yaratabilir

Tam Boyutta Gör

Norveç merkezli startup Sunlit Sea, geliştirmiş olduğu yüzer güneş panelleriyle diğerlerinden farklılaşıyor. Benzer çözümler, güneş panellerinin suyun üzerinde kalabilmesi için ayrı bir yüzdürücü sistemine sahipken Sunlit Sea’nın sistemi buna gerek duymuyor. Bu durumu maliyet ve kurulum açısından ciddi bir tasarruf yaratabilir.

Sunlit Sea, yüzer güneş panellerini, soğuk preslenmiş alüminyumdan yapılan bir plakanın üst yüzeyine yapıştırıyor. Bu alüminyum plaka aynı zamanda şamandıran işlevi görüyor. Öte yandan plakanın yüzeyinde oluşturulan cepler sayesinde deniz suyu kullanılarak soğutma işlemi bedavaya getirilmiş oluyor. Plaka üzerine yerleştirilen güneş panelleri ise bir buçuk metrekare boyutunda 537W güç çıkışına sahip PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) hücre teknolojisini kullanıyor. Bu hücreler sayesinde oluşturulan paneller %22.7 güç dönüştürme verimliliğine sahipler.

Tarımsal sulamada yenilenebilir enerji kullanımına kolaylık 3 gün önce eklendi

Kurulumu oldukça kolay

Tam Boyutta Gör

Yüzer güneş panellerinin kurulumu için Sunlit Sea, farklı bir yol tercih etmiş. Tek bir panel etrafından çeşitli bağlantı noktaları yer alıyor ve bu sayede modüler bir kurulum mümkün kılınıyor. Öte yandan firma panelleri şerit şeklinde önceden monte edip gönderiyor. Oluşturulan tek bir şeritte 14 güneş paneli bulunuyor ve bunların toplam ağırlığı 840 kg’a ulaşıyor. Kurulumun birim kalınlığı ise sadece 85mm değerindeyken ürünün minimum 25 yıllık garanti ömrüne sahip olduğu belirtiliyor.

Firmaya göre birbirine bağlanan bu sistem, güçlü bağlantı sistemi sayesinde dalgalara ve güçlü rüzgarlara karşı dirençli bir yapı sunuyor. Sunlit Sea CEO’su Per Lindberg, kendi çözümlerinin soğutma, azaltılmış panel bozulması ve üretim bandında montaj nedeniyle hızlı bir dağıtım ve kurulum sunduğunun altını çiziyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Sunlit Sea’nın yenilikçi yüzer güneş panelleri devrim yaratabilir