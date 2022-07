Türkçe anlayan akıllı robot süpürge: Sunny Hero Power +

Türkiye’nin üçüncü büyük elektronik üreticisi ve ithalatçısı olan Sunny Electronics, Türkçe dil destekli akıllı robot süpürge modelleri ile de dikkatlerini üzerine çekiyor. Süpürme ve silme modunu bir arada sunan en yeni model akıllı robot süpürge SUNNY Hero Power + Akıllı Robot Süpürge ile evi derinlemesine temizlemek, dip köşe temizlik yapmak oldukça kolaylaşıyor.

Türkiye’nin önde gelen elektronik üreticilerinden Sunny, tüketici elektroniği pazarına yeni nesil ürün ve kategoriler kazandırarak sektördeki konumunu güçlendirdi. %100 yerli sermaye ve üretim gücüyle 40 yıldan uzun süredir en son teknolojileri erişilebilir hale getiren marka, Reddot, Good Design gibi birçok uluslararası tasarım ödülünün sahibi Viomi ile iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez robot süpürge üretimine başladı. Her evde robot elektrikli süpürgelerin olması gerektiğini düşünen Sunny Electronics, Viomi ile nesnelerin interneti ve 5G gibi yenilikçi teknolojilerle yerel üretim kapasitesini günden güne artırıyor. Şirket, son olarak Sunny Hero Power Plus Akıllı Robot Süpürge ürünüyle karşımıza çıkıyor.

Derinlemesine temizlik

Hero Power+ Robot Süpürge, güçlü çekim gücü ve LDS lazer navigasyon sistemi ile evinizdeki en küçük objelere takılmadan temizliğini sürdürüyor. 150'den fazla yakın engeli ayırt ederek 2 cm’ye kadar olan tüm engelleri aşıyor, üstün temizlik performansı gösteriyor. Evinizin ulaşılması güç köşelerini bile kusursuz bir şekilde temizliyor.

Türkçe sesli bilgilendirme

Silme, paspaslama ve vakumlama ile 3’ü 1 arada temizlik sunan Sunny Hero Power Plus ile evinizin her yeri her zamankinden çok daha temiz olacak. LDS laser navigasyon teknolojisi sayesinde eksiksiz bir temizlik haritası oluşturur evinizi baştan sona kusursuz temizliyor. Robot süpürgenin Türkçe sesli bilgilendirmesi sayesinde tüm komutları rahatlıkla anlayabiliyor ve kolayca kontrol edebiliyorsunuz.

Yüksek emiş gücü

Farklı zemin ve yüzeylere uygulanan farklı temizlik modları ile toz, kir ve su lekelerini ortadan kaldıran Hero Power Plus akıllı robot süpürge, 2700 PA emiş gücüne sahip. Evinizdeki her pisliğin içerisine hapsolduğundan emin olabilirsiniz.

Ultra sessiz çalışma

60 dB’in altında düşük ses seviyesiyle sizi hiç rahatsız etmeden temizliğini sürdüren ürün, oldukça akıllı. Şarjı %20’nin altına düştüğünde kendiliğinden şarj istasyonuna giderek enerjisini alıyor, pil dolduktan sonra da temizliğe kaldığı yerden devam ediyor.

Sunny Hero uygulaması ile akıllı kontrol

Sunny Hero Power Plus robot süpürge, Sunny Hero uygulaması ile (Android ve iOS cihazlara indirilebilir) telefondan idare edilebiliyor. Kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurduktan sonra oturduğunuz yerden temizliğe başlaması için komut verebilir, mod değişikliği yapabilir (akıllı temizlik, duvar takibi, paspas, spiral), farklı kullanıcılar için profil oluşturabilir, temizliğin istediğiniz vakitte bitmesi için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

SUNNY Hero Power + Akıllı Robot Süpürge (SN7RBT11), üreticinin resmi sitesi üzerinden 7299 TL fiyat etiketiyle satışta. Sınırlı süreliğine blender set hediyeli ürün hakkında detaylı bilgiye sayfasından ulaşabilirsiniz.

SUNNY Hero Power + Akıllı Robot Süpürge özellikleri

A7 çekirdekli çip hızlı haritalama

Otomatik akıllı bölgeleme

Harita kaydetme

Uzun ikiz fırçalar

Optimize hava akışları

3 seviye e-trol su sızıntısı

2000Pa güçlü vakumlama

2600mAh pil

İnce tasarım

1.5 - 2 cm engel geçişi

3 seviye filtreleme

Uygulama ile kontrol

