Super Talent 9 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Intel'in Lynnfield kod adllı yeni nesil Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemcileri için hazırladığı çift kanal formundaki DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Entegre bellek kontrolcüsü çift kanal DDR3 bellek desteği sunan Lynnfield işlemci ailesiyle birlikte P55 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan DDR3 bellek kitleri Performance ve Speed olmak üzere iki farklı seri altında lanse ediliyor. 1.65v geriliminde çalışan 4GB (2x 2GB) kapasiteli yeni bellek kitleri modeline göre 1600MHz ila 2200MHz arasında değişen saat hızlarına sahipler.

Super Talen tarafından önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması beklenen yeni bellek kitlerinin genel özellikleri şu şekilde;



Performance serisi



- WP160UX4G9 - 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.65V

- WP160UX4G8 - 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 8-8-8-24 | 1.65V

- WP160UX4G7 - 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 7-7-7-21 | 1.65V

- WP200UX4G9 - 4GB (2GB x 2) PC3-16000 | 2000 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.65V

- WP200UX4G8 - 4GB (2GB x 2) PC3-16000 | 2000 MHz | CL 8-8-8-24 | 1.65V



Speed serisi



- WS213UX4G9 - 4GB (2GB x 2) PC3-17000 | 2133 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.65V

- WS213UX4G8 - 4GB (2GB x 2) PC3-17000 | 2133 MHz | CL 8-8-8-24 | 1.65V

- WS220UX4G9 - 4GB (2GB x 2) PC3-17600 | 2200 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.65V

- WS220UX4G8 - 4GB (2GB x 2) PC3-17600 | 2200 MHz | CL 8-8-8-24 | 1.65V

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