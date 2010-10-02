Super Talent dünyanın ilk 4GB DDR3 SO-DIMM bellek modülünü duyurdu

Amerika merkezli bellek üreticisi Super Talent, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı dünyanın ilk 4GB kapasiteli 1600MHz DDR3 SO-DIMM bellek modülünü duyurdu. Hali hazırda 4GB kapasiteli en hızlı SO-DIMM bellek modülü 1333MHz'de çalışırken, Super Talent'ın 1600MHz'de çalışan çözümü daha yüksek performans vaad ediyor.

Özellikle yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen 4GB DDR3 SO-DIMM bellek modülünün yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.