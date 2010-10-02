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Super Talent dünyanın ilk 4GB DDR3 SO-DIMM bellek modülünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika merkezli bellek üreticisi Super Talent, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı dünyanın ilk 4GB kapasiteli 1600MHz DDR3 SO-DIMM bellek modülünü duyurdu. Hali hazırda 4GB kapasiteli en hızlı SO-DIMM bellek modülü 1333MHz'de çalışırken, Super Talent'ın 1600MHz'de çalışan çözümü daha yüksek performans vaad ediyor.

Özellikle yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen 4GB DDR3 SO-DIMM bellek modülünün yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 8 yıl
türkiyeye gelsin hemen 4 gb likten 2 adet sipariş vereceğim. 1333 mhz takılı ama işlemcim 1600 mhz hızını destekliyor.
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PROOF# 8 yıl
Türkiye' ye gelmesi uzun yıllar alır. Fiyatıda biraz ucar ama kullanıcılar için yeni ürünlerin rekabeti arttıracagından ve fiyatta otomatik olarak düşüş yaşatacagından güzel bişey tabii.
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şoray uzun yolda 8 yıl

DH Misafiri

türkiyeye gelsin hemen 4 gb likten 2 adet sipariş vereceğim. 1333 mhz takılı ama işlemcim 1600 mhz hızını destekliyor.

ratio ayarından hızını degiştirebilirsin bildigim kadarıylan.
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vidoko 9 yıl
birkaç markdaha çıkartsın uygun fiyatlra düşer umarım..
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aspirin_00 9 yıl
geç kalınmış birşeydi neyseki oldu bunun fiyatı kimbilir ne kadar 1 gb 80 tl ise 400 tl gelebilir
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