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Super Talent, Eee PC S101 için üç yeni SSD hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent, Eee PC S101 için üç yeni SSD hazırladı
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Asus Eee PC ailesinin en güncel ve popüler modellerinden biri olan Eee PC S101 için üç yeni SSD depolama birimi hazırladı. Firmanın 16GB, 32GB ve 64GB'lık kapasitelere sahip olan yeni SSD'lerinde MLC (multi-level cell) NAND flash yongalarının kullanıldığı ve 90MB/sn'lik okuma ile 55MB/sn'lik yazma hızlarının desteklendiği bildiriliyor.

69.5 x 32.1 mm boyutlarındaki yeni SSD'lerden 16GB'lık modelin Windows XP'li, 32GB ve 64GB'lık modellerin ise Linux'lu Eee PC S101 modeli için hazırlandığı belirtiliyor. Satışına başlanan SSD'lerden 64GB'lık tepe modelin 169$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.

Super Talent, Eee PC S101 için üç yeni SSD hazırladı
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abdullahh 10 yıl
bunu niye pcde kullanasınki..bu fiyatlara sata2 arabirimli bisuru cihaz var...
newegg.com/...
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absurd23 10 yıl
hepsi de samsung kullanıyor anlamadığım bunlar ssd nin nesini yapıyorlar. baskı
devresini mi?
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max975 10 yıl
netbooklar için çok güzel
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mutaki 10 yıl

Orjinalden alıntı: absurd23

hepsi de samsung kullanıyor anlamadığım bunlar ssd nin nesini yapıyorlar. baskı
devresini mi?


Samsung yazanlar chipler... Zaten iki tane chip üreticisi var, biri Samsung diğeri Toshiba...
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XivA 10 yıl
bunu normal pc de kullanamazmıyız. çok mu yavaş olur bu?
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