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Skoda Superb Combi'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Skoda'nın Türkiye'deki önemli modellerinden biri olan Superb'in station wagon versiyonu Superb Combi ülkemizde satışa sunuldu. İşte Skoda Superb Combi satış fiyatı:
1 yıl
6,5b
1
59
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Skoda Superb Combi'nin Türkiye fiyatı belli oldu
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Çek üretici Skoda’nın Türkiye’deki en iddialı otomobillerinden biri olan Superb modelinin station wagon modeli nihayet ülkemizde satışa çıktı. Tıpkı yeni nesil Superb sedan kardeşi gibi Superb Combi de şık bir tasarıma sahip olan araç, geniş aileler için oldukça güzel bir seçenek olabilir.

Sınıfının en geniş iç mekana sahip modellerinden biri olan Superb Combi, 630 litre bagaj hacmiyle öne çıkarken, bu değer arka koltuklar yatırıldığında 1,931 litreye kadar ulaşabiliyor.

Yeni Superb Combi’de Simply Clever adı altında 31 farklı pratik çözüme yer verilmiş. Ön ve arka kapı içlerinde 1.5 litrelik şişelerin yerleştirilebileceği cepler, bagaj kapağının el değmeden açılması için kullanılan sanal pedal, arkada USB girişine ek olarak kullanılan 230V soket, elektrik kontrollü bagaj kilidi, ön ve arkada bulunan tablet tutucular gibi özellikler bu kapsamda yer alıyor. Ayrıca ön ve arka kapı içlerinde şemsiye bölmeleri, bazı araç verilerinin telefondan takip edilebilmesine imkan veren SmartLink+, bagaj bölümünden yatırılabilen arka koltuk sırtlıkları ve uzun eşyaların yerleştirilebilmesi için katlanabilen ön koltuk da bu pratik çözümler arasında yer alıyor.

Türkiye’de yalnızca Prestige donanım paketine sahip olarak satılacak Superb Combi’de tam deri döşeme, anahtarsız giriş/çıkış ve çalıştırma, 18 inç jantlar, elektrikli bagaj kapağı, 10 renkli iç ambiyans aydınlatması, geri görüş kamerası, 8 inç Bolero bilgi-eğlence ekranı, elektrikli sürücü ve yolcu koltuğu, AFS özellikli Bi-Xenon ön farlar gibi pek çok özellik standart olarak sunuluyor.

Skoda Superb Combi’nin satış fiyatı ise şöyle;

1.6 TDI CR 120 beygir DSG Prestige : 190.000 TL

2.0 TDI CR 190 beygir 4x4 DSG Prestige : 248.000 TL

Opsiyon fiyatları;

Metalik renk : 926 TL

Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan : 3.973 TL


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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
190 bin? puhahahahahaaa.
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ceo-tr 1 yıl
asgari ücret 1600 tl. yazık lan bize. şu ötv falan kalkmadan kimse bana en fazla gelişen ülkeyiz. ekonomi iyi. kişi başı şu kadar gsmh var falan demesin. sadece şu fiyata bak birde asgari ücrete bak. gelişmişlik seviyemiz ortaya çıkar zaten. vah bize vahlar bize.
asgari ücret 1600 tl. yazık lan bize. şu ötv falan kalkmadan kimse bana en fazla gelişen ülkeyiz. ekonomi iyi. kişi başı şu kadar gsmh var falan demesin. sadece...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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FM. 1 yıl
yoğuşmalı mı bu
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DH Misafiri 1 yıl
anlaşılan donanım haber üyeleri piyasaya bakmıyor uzun zamandır :) yazık
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Paetzold 1 yıl
Bu fiyat nedir ya harbiden yani
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Sirrüs 1 yıl
Çüş artık

Daha dünün çarpık bacaklı Skoda'sına bak.
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mkilinc79 1 yıl
Şu arabayı getirip yılda 100 tane satmak için göbekleri çatlayacak. Bununla uğraşmak yerine Fabia Combi getirseler mantıklı bir fiyat ve donanım ile tam Anadoluya uygun peynir ekmek gibi satacak bir araba bence..
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kvadankpakal 1 yıl
donanım olarak yoğuşmalı combi modeli var mı?


daha önce yapıldıysa affola.
selametle.
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gidakontrol 1 yıl
Alan çok olur inşallah, ikinci elde 100 bine alırım bir yaşında arabayı
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mavizaman 1 yıl
o fiyata kaç tane satacak acaba yıl sonu görürüz.
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kkvan 1 yıl
İlle SW alacaksam Insigia Sport Tourer alırım hiç değilse biraz karizmatik olur . Skoda combi nedir yaaa?
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fractal design 1 yıl
Fiyatı da uygunmuş 190.000. Asgari ücretlinin yaklaşık 10 yıllık maaşı yapıyor. Eee insan hayatı da Türkiye'de ucuz olduğuna göre araç baya ucuz.
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Gediklii 1 yıl
skoda yerine elbette mercedes alınır ancak söz konusu sıfır araç fiyatları.

2. el söz konusu olacaksa milyon tane seçenek var zaten
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K_Spartakus 1 yıl Gediklii
Mutlaka ama bu fiyata böyle bir sıfır araç yinede çok fazla.
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