Skoda Superb Combi'nin Türkiye fiyatı belli oldu

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Çek üretici Skoda’nın Türkiye’deki en iddialı otomobillerinden biri olan Superb modelinin station wagon modeli nihayet ülkemizde satışa çıktı. Tıpkı yeni nesil Superb sedan kardeşi gibi Superb Combi de şık bir tasarıma sahip olan araç, geniş aileler için oldukça güzel bir seçenek olabilir.

Sınıfının en geniş iç mekana sahip modellerinden biri olan Superb Combi, 630 litre bagaj hacmiyle öne çıkarken, bu değer arka koltuklar yatırıldığında 1,931 litreye kadar ulaşabiliyor.

Yeni Superb Combi’de Simply Clever adı altında 31 farklı pratik çözüme yer verilmiş. Ön ve arka kapı içlerinde 1.5 litrelik şişelerin yerleştirilebileceği cepler, bagaj kapağının el değmeden açılması için kullanılan sanal pedal, arkada USB girişine ek olarak kullanılan 230V soket, elektrik kontrollü bagaj kilidi, ön ve arkada bulunan tablet tutucular gibi özellikler bu kapsamda yer alıyor. Ayrıca ön ve arka kapı içlerinde şemsiye bölmeleri, bazı araç verilerinin telefondan takip edilebilmesine imkan veren SmartLink+, bagaj bölümünden yatırılabilen arka koltuk sırtlıkları ve uzun eşyaların yerleştirilebilmesi için katlanabilen ön koltuk da bu pratik çözümler arasında yer alıyor.

Türkiye’de yalnızca Prestige donanım paketine sahip olarak satılacak Superb Combi’de tam deri döşeme, anahtarsız giriş/çıkış ve çalıştırma, 18 inç jantlar, elektrikli bagaj kapağı, 10 renkli iç ambiyans aydınlatması, geri görüş kamerası, 8 inç Bolero bilgi-eğlence ekranı, elektrikli sürücü ve yolcu koltuğu, AFS özellikli Bi-Xenon ön farlar gibi pek çok özellik standart olarak sunuluyor.

Skoda Superb Combi’nin satış fiyatı ise şöyle;

1.6 TDI CR 120 beygir DSG Prestige : 190.000 TL

2.0 TDI CR 190 beygir 4x4 DSG Prestige : 248.000 TL

Opsiyon fiyatları;

Metalik renk : 926 TL

Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan : 3.973 TL