Skoda Superb Combi'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Sınıfının en geniş iç mekana sahip modellerinden biri olan Superb Combi, 630 litre bagaj hacmiyle öne çıkarken, bu değer arka koltuklar yatırıldığında 1,931 litreye kadar ulaşabiliyor.
Yeni Superb Combi’de Simply Clever adı altında 31 farklı pratik çözüme yer verilmiş. Ön ve arka kapı içlerinde 1.5 litrelik şişelerin yerleştirilebileceği cepler, bagaj kapağının el değmeden açılması için kullanılan sanal pedal, arkada USB girişine ek olarak kullanılan 230V soket, elektrik kontrollü bagaj kilidi, ön ve arkada bulunan tablet tutucular gibi özellikler bu kapsamda yer alıyor. Ayrıca ön ve arka kapı içlerinde şemsiye bölmeleri, bazı araç verilerinin telefondan takip edilebilmesine imkan veren SmartLink+, bagaj bölümünden yatırılabilen arka koltuk sırtlıkları ve uzun eşyaların yerleştirilebilmesi için katlanabilen ön koltuk da bu pratik çözümler arasında yer alıyor.
Skoda Superb Combi’nin satış fiyatı ise şöyle;
1.6 TDI CR 120 beygir DSG Prestige : 190.000 TL
2.0 TDI CR 190 beygir 4x4 DSG Prestige : 248.000 TL
Opsiyon fiyatları;
Metalik renk : 926 TL
Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan : 3.973 TL
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Daha dünün çarpık bacaklı Skoda'sına bak.
daha önce yapıldıysa affola.
selametle.
2. el söz konusu olacaksa milyon tane seçenek var zaten
1 Misafir
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