Skoda Karoq Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör

Volkswagen Grubu çatısı altındaki Çek üreticinin merakla beklenen Skoda Karoq modelinin Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Tasarım tarafında pek çok detayını Kodiaq modelinden alan Skoda Karoq fiyatı 114,900 TL’den başlıyor.

Volkswagen Tiguan’ın kuzenini şöyle bir özetleyecek olursak, Skoda Karoq 4.382mm uzunluğa, 1.841mm genişliğe ve 1.605mm yüksekliğe sahip olarak karşımıza çıkıyor. Aks mesafesinin ise 2.638mm olduğu görülüyor. Oldukça geniş bir iç mekan sunan araçta 512 litre bagaj hacmi bulunurken, bu rakam arka koltuklar yatırıldığında 1,630 litreye kadar çıkarılabiliyor.

Skoda Karoq’un motor yelpazesinde ise 1.6 litre TDI dizel motor 115 beygir güç üretirken, şirketin iddiasına göre ortalama 4,6 litre yakıt tüketimi sunuyor. Benzinli tarafında ise 115 beygir güç üreten 1.0 litre TSI ve 150 beygir güç üreten 1.5 litre TSI motor yer alıyor. Bu motorlar 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilebiliyor. Skoda Karoq fiyatı, rakiplerine göre rekabetçi seviyede tutulmuş.

Skoda Karoq Türkiye fiyatı

1.0 TSI 115bg Ambition: 114,900 TL

1.0 TSI 115bg DSG Ambition: 124,900 TL

1.0 TSI 115bg DSG Style: 134,900 TL

1.5 TSI 150bg ACT DSG Style: 154,900 TL

1.6 TDI 115bg Ambition: 132,400 TL

1.6 TDI 115bg DSG Ambition: 142,400 TL

1.6 TDI 115bg DSG Style: 159,900 TL

Skoda Karoq opsiyon fiyatları

Metalik renk: 926 TL

Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan: 3,654 TL