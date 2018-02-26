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Skoda Karoq Türkiye fiyatı belli oldu

Volkswagen Grubu bünyesindeki Çek üretici tarafından üretilen Skoda Karoq'un Türkiye satış fiyatları belli oldu. Donanım paketine göre Skoda Karoq fiyatı, Skoda Karoq fiyat listesi:
1 yıl
20,1b
1
65
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Skoda Karoq Türkiye fiyatı belli oldu
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Volkswagen Grubu çatısı altındaki Çek üreticinin merakla beklenen Skoda Karoq modelinin Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Tasarım tarafında pek çok detayını Kodiaq modelinden alan Skoda Karoq fiyatı 114,900 TL’den başlıyor.

Volkswagen Tiguan’ın kuzenini şöyle bir özetleyecek olursak, Skoda Karoq 4.382mm uzunluğa, 1.841mm genişliğe ve 1.605mm yüksekliğe sahip olarak karşımıza çıkıyor. Aks mesafesinin ise 2.638mm olduğu görülüyor. Oldukça geniş bir iç mekan sunan araçta 512 litre bagaj hacmi bulunurken, bu rakam arka koltuklar yatırıldığında 1,630 litreye kadar çıkarılabiliyor.

Skoda Karoq’un motor yelpazesinde ise 1.6 litre TDI dizel motor 115 beygir güç üretirken, şirketin iddiasına göre ortalama 4,6 litre yakıt tüketimi sunuyor. Benzinli tarafında ise 115 beygir güç üreten 1.0 litre TSI ve 150 beygir güç üreten 1.5 litre TSI motor yer alıyor. Bu motorlar 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilebiliyor. Skoda Karoq fiyatı, rakiplerine göre rekabetçi seviyede tutulmuş.

Skoda Karoq Türkiye fiyatı

  • 1.0 TSI 115bg Ambition: 114,900 TL
  • 1.0 TSI 115bg DSG Ambition: 124,900 TL
  • 1.0 TSI 115bg DSG Style: 134,900 TL
  • 1.5 TSI 150bg ACT DSG Style: 154,900 TL
  • 1.6 TDI 115bg Ambition: 132,400 TL
  • 1.6 TDI 115bg DSG Ambition: 142,400 TL
  • 1.6 TDI 115bg DSG Style: 159,900 TL
 

Skoda Karoq opsiyon fiyatları

Metalik renk: 926 TL

Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan: 3,654 TL


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mserifoglu 1 yıl en beğenilen
Bakalım aynı araç bizi köpek gibi kıskanan ülke de kaç birime satılıyormuş?
cc-cloud.skoda-auto.com/...
Bizde 114.900 birime satılan en boş model, kıskanç köpek alamayanda 24.510 birime satılıyormuş. Biz de bu birim fiyata ikinci elde bile hurdaya yakın araç ancak alınabiliyor.
Bakalım aynı araç bizi köpek gibi kıskanan ülke de kaç birime satılıyormuş?cc-cloud.skoda-auto.com/...Bizde 114.900 birime satılan en boş mo...
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1 Yanıt Yanıtla +47
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Bombar Dıman 1 yıl
Çok yüksek beklenti oluşturan bir araç oldu, bir çok kişi araştırdı, soruşturdu, fiyat kıyaslaması yaptı falan şimdi ise hayal kırıklığı hakim. Arada tek tük fiyat normal diyenler de linç ediliyor zaten. Pahalılık konusu kesinlikle doğru, beklentilerin en az 10-15 bin üzerinde geldi. Detaylı analizlere bakılınca bu araca bu fiyatı ödemek koyuyor İnsana ancak piyasa zaten malum ve firmaların fiyat politikalarının, vergilendirme sisteminin tüm günahları bu araca yüklendi. Eğer bu kadar uzun süreli bir bekleme ve araştırma ortamı olmadan, sadece piyasadaki muadillerine bakarak ilk görüşte yorum yapsaydım, fiyatlar makul derdim ama bu saatten sonra olmuyor olamıyor.
Çok yüksek beklenti oluşturan bir araç oldu, bir çok kişi araştırdı, soruşturdu, fiyat kıyaslaması yaptı falan şimdi ise hayal kırıklığı hakim. Arada tek tük fi...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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commandx 1 yıl
Sonu seat ateca mi ne onun gibi husran olur bu fiyatlarla.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Motor secenekleri salakca fiyatlar daha salakca en bosunun 100.000 tl den gelmesi gerekirdi 1.5 tsi dsg 135.000 tl yi gecmemeliydi
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black exodus 1 yıl
açıkçası bizim milletin fiyatı patlak çıktı, fos çıktı, yüksek çıktı geyiklerine bakmıyorum hatta kabak tadı verdi zira ne zaman bir markada yeni model çıksa hep yüksek fiyattan çıkmış oluyor. 3-5 arkadaş dışında hepsi aynı şeyi söylüyor papağan gibi ama tüm modeller bir şekilde satılıyor. kendi kendilerine düşük fiyat pompalıyorlar daha model çıkmadan sonra auvvvv!
yahu bı modelin fiyatı gayet normal! bu euro kurunda, bu vergilendirme sisteminde ne bekliyorsunuz, anlamıyorum!?
1 Yanıt Yanıtla +2
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1ses1 1 yıl black exodus
Mesela ben pahalı yada ucuz demiyorum ama kodiaq da standart verilen özellikleri burda resmen fahiş fiyatdan veriliyor. Araç resmen bomboş. Ve biraz doldurmaya kalkınca kodiaq almaka daha mantıklı geliyor.
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weneorn 1 yıl
Arkadaşlar Karoq Arona ya da Captur gibi B ya da B+ bir suv değil direk C segmenti suv. 1.5 benzinli C suv bir aracın 115 bin olma ihmali var mı? Tucson bile düz vites 1.6 eski nesil motor bile indirimle 114 bin iken. Hayır yazdığınız tarihler mart 2017 olsa tamam da ülkenin hali ve araçların fiyatları ortada. Biraz araştırmacı olun...
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kendi0 1 yıl
1.5 tsi benzinlinin fiyatı yok sitede, o kaça???
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DH Misafiri 1 yıl
4x4 yokmu?
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DH Misafiri 1 yıl
Bu araçla ilgili uzmanların fiyat beklentisi fos çıktı. 1.6 tDI DSG için 125 bin civarı tahminlerde bulundular. ayrıca bu fiyatlara bir çok alternatifi var ve denenmiş modeller. Skoda fiyat konusunda patladı bence... yaklaşık 2 aydır bu aracı bekliyordum ve bu yüzden bir çok fırsatı kaçırdım. Açıkçası 1.5 benzinli motor seçeneğini 115 bin lira civarı beklentim vardı. Bilgi almak için Skoda Bayiine (Kocaeli) gittim geçen gün adamlarda hava binbeşyüz, yok satacaklarmış falan filan... test aracını göstermediler bile... Sanki elmas
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DH Misafiri 1 yıl
Dizel otomatik üst donanım seviyesinin 160.000 olacağını tahmin etmiştim zaten. Tasarım ve donanımlar gayet güzel. Rapid'imi satıp bunu alacağım sanırım. Hayalet gösterge için Haziran'ı beklemem gerekecek.
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DH Misafiri 1 yıl
benzin dizel fiyat farkı yok gibi.şaşırdık doğrusu.bu arada fiyatta bayağı kazık oldu
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DH Misafiri 1 yıl
tamamen hayal kırıklığı fiyatı beklentilerimin üstünde 85 , 90 bin bandında umuyorduk.
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DH Misafiri 1 yıl
Kimse çamur atmasın 10 numara beş yıldız iş yapmış adamlar Qq bunun yanında konuşamaz bile : )
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