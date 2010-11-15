Süperbilgisayar yarışında performans liderliği Çin'e geçti

İddialar gerçek oldu ve Çin, haberimizin başlığında da belirttiğimiz gibi süperbilgisayar yarışında liderlik koltuğunda oturan Amerika'yı geride bıraktı. TOP500 listesine ilk sıradan giriş yapan Çin yapımı yeni süperbilgisayar Tianhe-1A, Intel'in Xeon 5600 serisi 14396 adet işlemciyle birlikte Nvidia'nın Tesla M2050 GPU'sunun 7168 tanesine sahip.

Çin'in Tianjin bölgesindeki Ulusal Süperbilgisayar Merkezi'ne kurulan Tianhe-1A, bir önceki en hızlı süperbilgisayar olan ve AMD Opteron işlemcilerini kullanan, Cray yapımı Jaguar'a hem performans hem de güç tüketiminde ciddi farklar atmış durumda. Intel'in Yüksek Performanslı Bilgi-İşlem Organizasyonundan sorumlu genel yöneticisi Rajeeb Hazra açıklamasında, 1Xeon işlemciler için yol haritamız, insanlığın en büyük problemlerini çözmek için muazzam güçte süperbilgisayarlar sağlamaya devam ediyor." dedi.

Bu arada Intel'in TOP500 listesindeki tüm süperbilgisayarların %80'inde ve en hızlı 5 modelin 3'ünde yer aldığını da not düşelim.