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Süperbilgisayar yarışında performans liderliği Çin'e geçti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İddialar gerçek oldu ve Çin, haberimizin başlığında da belirttiğimiz gibi süperbilgisayar yarışında liderlik koltuğunda oturan Amerika'yı geride bıraktı. TOP500 listesine ilk sıradan giriş yapan Çin yapımı yeni süperbilgisayar Tianhe-1A, Intel'in Xeon 5600 serisi 14396 adet işlemciyle birlikte Nvidia'nın Tesla M2050 GPU'sunun 7168 tanesine sahip.

Çin'in Tianjin bölgesindeki Ulusal Süperbilgisayar Merkezi'ne kurulan Tianhe-1A, bir önceki en hızlı süperbilgisayar olan ve AMD Opteron işlemcilerini kullanan, Cray yapımı Jaguar'a hem performans hem de güç tüketiminde ciddi farklar atmış durumda. Intel'in Yüksek Performanslı Bilgi-İşlem Organizasyonundan sorumlu genel yöneticisi Rajeeb Hazra açıklamasında, 1Xeon işlemciler için yol haritamız, insanlığın en büyük problemlerini çözmek için muazzam güçte süperbilgisayarlar sağlamaya devam ediyor." dedi.

Bu arada Intel'in TOP500 listesindeki tüm süperbilgisayarların %80'inde ve en hızlı 5 modelin 3'ünde yer aldığını da not düşelim.


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caolunqiu38 7 yıl
Sadece finans işleri yapılmadığı belli ne yapılıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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FRoGKaTa 7 yıl
İşlemcileri fusion yapsalarmış f/p süperbilgisayarı olurmuş
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Yerbay. 9 yıl
Bu kadar süperlik ne işe yarar ki? En fazla yapacağı, kasmadan oyun oynatması...
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K0rkunc 9 yıl
ya bunlar anca geniş zamanda hesaplama yapabilir anlık hesaplama yapmaları malesef imkansız yoksa senkronizasyon sorunu olur. arkadaşların dediği gibi ihtimal hessaplama gibi şeylerde kullanılıyordur falan kolan ama bence %900 de hava atmak için var bunlşar :D
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OverClocK1ng 9 yıl
Bulldozer çıkana kadar izin veriyorum otursunlar koltuğa. Sonra sepetleriz. :))
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eulogy 9 yıl
bu tarz bilgisayarlarla örneğin sismolojik hareketler ölçülüp hesaplanıyor ama hala hesaplama güçleri yetersiz.
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Disturbed 9 yıl
Süper bilgisayarda olasılık hesaplamada kullanılıyor. Simülasyon yapıyorlar. Gerçeğe yakın sonuçlar almak için.
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MrPerFormance 9 yıl
Bu kadar bilgisayarın gücü birlikte çalışacak şekilde nasıl birleştiriliyor anlamadım. Cluster mı bu cihazlar???
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UzmaN345 9 yıl
Benim evede lazım birtane xd
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ozkan_tpc 9 yıl
Çin in ekonomisi tahmin edilenden de hızlı büyüyor. 5 yıla kalmaz amerikan ekonomisi çin in yanında yavru kuş kalacak. Zamanında böcek yiyen çinliler şimdi teknolojiyi yiyor bitiriyor. Helal olsun.
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_SeRHaT_ 9 yıl
Bu kadar güçlü bilgisayarlarla neyi hesaplıyorlar acaba? Yüzlerce süper bilgisayar var ama ne yaptıklarını çoğu kişi bilmiyor. Tamam bazıları CERN'deki deneyin hesaplanmasında kullanılıyor, onu biliyorum. Peki geri kalanı ne iş yapıyor?
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DH Misafiri 9 yıl
@elektro_gadget katılıyorum sana.Bu kadar güçlü bir bilgisayarları var madem ne iş yapılıyor.Sadece finans işleri yapılmadığı belli ne yapılıyor.
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fz18 9 yıl
bu tür bilgisayarların meteorolojide kullanıldığını duymuştum. ger çekten bu işlemler için böylesine pc lere ihtiyaç var mı? birde başka kullanım alanları nelerdir?
yani bu adamlara deli desen değil, akıllı desen hiç değil
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Tolgá 9 yıl
ilk sırada yine amerika var intel ve nvidia yüzünden
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
Yahu biriside çıkıp desinki şu süperbilgisayar sayesinde şu problemi çözdük. Bir hastalığa çaremi buldunuz, evrenin oluşumunu mu aydınlattınız, deneye gerek olmadan yeni parçacıklar mı keşfettiniz, ne yaptınız.
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