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    Anlık Bildirim

    Yeni Superman filminin çekimleri tamamlandı

    Merakla beklenen yeni Superman filminin çekimleri tamamlandı. James Gunn (Guardians of the Galaxy)'ın yönettiği film, Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olacak.
    Superman filminin çekimleri tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Şu sıralar bir yeniden yapılanma döneminden geçen DC Studios, çok yakında yeni bir sinematik evren başlatacak. James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde hazırlanan bu yeni sinematik evrenden çıkacak ilk iş, bu yıl HBO Max'te yayınlanacak animasyon dizisi Creature Commandos olacak. Önümüzdeki yıl ise yeni Superman filmi gösterime girecek. Bu yeni evrenin fitilini ateşleyen yapım da bu yeni Superman filmi olacak.

    Yeni DC Sinematik Evreni'ni başlatacak film olduğu için merakla beklenen yeni Superman filmi, beyaz perdeye bir adım daha yaklaştı. Yönetmen James Gunn, dün bir paylaşım yaparak filmin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

    Superman, 11 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

    James Gunn'ın senaryosunu da kaleme aldığı yeni Superman filminde sevilen kahramana genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde Corenswet'e, Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan ve Wendell Pierce da yer alıyor.

    Merakla beklenen Superman, 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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