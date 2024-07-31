Yeni Superman filminin çekimleri tamamlandı

Yeni DC Sinematik Evreni'ni başlatacak film olduğu için merakla beklenen yeni Superman filmi, beyaz perdeye bir adım daha yaklaştı. Yönetmen James Gunn, dün bir paylaşım yaparak filmin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.
Superman, 11 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek
James Gunn'ın senaryosunu da kaleme aldığı yeni Superman filminde sevilen kahramana genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde Corenswet'e, Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan ve Wendell Pierce da yer alıyor.
Merakla beklenen Superman, 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.