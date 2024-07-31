Yeni Superman filminin çekimleri tamamlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Şu sıralar bir yeniden yapılanma döneminden geçen DC Studios, çok yakında yeni bir sinematik evren başlatacak. James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde hazırlanan bu yeni sinematik evrenden çıkacak ilk iş, bu yıl HBO Max'te yayınlanacak animasyon dizisi Creature Commandos olacak. Önümüzdeki yıl ise yeni Superman filmi gösterime girecek. Bu yeni evrenin fitilini ateşleyen yapım da bu yeni Superman filmi olacak.

Yeni DC Sinematik Evreni'ni başlatacak film olduğu için merakla beklenen yeni Superman filmi, beyaz perdeye bir adım daha yaklaştı. Yönetmen James Gunn, dün bir paylaşım yaparak filmin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

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Superman, 11 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

James Gunn'ın senaryosunu da kaleme aldığı yeni Superman filminde sevilen kahramana genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde Corenswet'e, Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan ve Wendell Pierce da yer alıyor.

Merakla beklenen Superman, 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

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