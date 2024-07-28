HBO'nun The Penguin dizisinden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Dün Comic-Con'a damga vuran panel Marvel paneli oldu elbette ama aslında dün gece önemli bir panel daha vardı. DC Studios, 2022 yapımı The Batman filmyiel aynı evrende geçen The Penguin dizisi için bir panel düzenledi. Bu panelde diziyi detaylıca tanıtan stüdyo, diziden yeni bir fragman da yayınladı. Bu yeni fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Heyecanla beklenen Penguin dizisi, 19 Eylül'de HBO ve MAX'te izleyici ile buluşacak.

The Batman filminde Colin Farrell'ın canlandırdığı Penguen karakterine odaklanan bu spin-off dizisi, filmde anlatılan olayların hemen sonrasında geçecek. Colin Farrell'ın Penguen rolüyle geri döndüğü dizi, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un tutuklanmasının ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.

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The Penguin, 19 Eylül'de İzleyici ile Buluşacak

Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.

The Batman'in yönetmeni Matt Reeves, The Penguin dizisinde yürütücü yapımcı olarak yer alıyor. Reeves ve yapım ekibi, dizinin senaryosunu, daha önce Chuck ve Agents of S.H.I.E.L.D. gibi dizilerde görev alan Lauren LeFranc'a emanet etti. İlk üç bölümün yönetmenliğini ise Craig Zobel (Mare of Easttown, Compliance) üstlendi.

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