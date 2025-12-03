Veri merkezlerinin elektrik talebi 2035’te ABD’de üçe katlanacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapor, küresel ölçekte hızla artan veri merkezi inşaatlarının önümüzdeki on yılda ABD’de enerji talebini dramatik biçimde yukarı çekeceğini ortaya koyuyor. BloombergNEF tarafından yayımlanan analiz, 2035’e gelindiğinde veri merkezlerinin toplam 106 GW elektrik çekeceğini, bunun da günümüzdeki 40 GW seviyesinin yaklaşık 2,7 katı olduğunu belirtiyor.

Veri merkezlerinde frenleme yok

Tam Boyutta Gör Rapora göre bu hızlı artış, hem tesislerin fiziksel boyutlarının büyümesinden hem de yapay zeka odaklı yüklerin şebekeye bindirdiği yeni taleplerden kaynaklanıyor. Bugün veri merkezlerinin yalnızca küçük bir bölümü 50 MW’ın üzerinde elektrik tüketiyor. Ancak yeni projelerin ortalaması önümüzdeki on yılda 100 MW’ın üzerine çıkacak. Dahası, planlanan tesislerin yaklaşık dörtte biri 500 MW’ı aşacak, bazı dev projeler ise 1 GW’ın üzerinde kapasiteye ulaşacak.

Tam Boyutta Gör Rapor aynı zamanda yapay zeka eğitimi ve çıkarım süreçlerinin 2035 itibarıyla toplam işlem kapasitesinin neredeyse yüzde 40’ını oluşturacağını ve genel kullanım oranının bugünkü yüzde 59’dan yüzde 69’a yükseleceğini öngörüyor.

Perovskitte yeni rekor: GCL en büyük perovskit modülünü üretti 19 sa. önce eklendi

Rapor, veri merkezlerinin küresel yatırım hacminin bu yıl 580 milyar dolara ulaştığını, bunun yeni petrol rezervleri aramak için yapılan harcamaların bile üzerine çıktığını hatırlatarak sektördeki dönüşümün hızını da vurguluyor. Yeni rapor aynı zamanda önce raporların tahminlerini de yukarı yönlü revize ediyor. Bu değişimde, erken aşamadaki proje ilanlarının 2024 başından 2025 başına iki kattan fazla artması etkili olmuş durumda.

Öte yandan bu büyüme dalgası, ABD elektrik şebekesi yönetiminde tartışmaları da beraberinde getiriyor. Büyük veri merkezlerinin bulundukları bölgedeki yüksek elektrik fiyatlarının başlıca nedeni haline gelmeye başladığı ifade ediliyor. İlerleyen yıllarda bu sorunun daha da belirginleşeceği öngörülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Veri merkezlerinin elektrik talebi 2035’te ABD’de üçe katlanacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: