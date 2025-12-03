Veri merkezlerinin elektrik talebi 2035’te ABD’de üçe katlanacak

Rapor, veri merkezlerinin küresel yatırım hacminin bu yıl 580 milyar dolara ulaştığını, bunun yeni petrol rezervleri aramak için yapılan harcamaların bile üzerine çıktığını hatırlatarak sektördeki dönüşümün hızını da vurguluyor. Yeni rapor aynı zamanda önce raporların tahminlerini de yukarı yönlü revize ediyor. Bu değişimde, erken aşamadaki proje ilanlarının 2024 başından 2025 başına iki kattan fazla artması etkili olmuş durumda.
Öte yandan bu büyüme dalgası, ABD elektrik şebekesi yönetiminde tartışmaları da beraberinde getiriyor. Büyük veri merkezlerinin bulundukları bölgedeki yüksek elektrik fiyatlarının başlıca nedeni haline gelmeye başladığı ifade ediliyor. İlerleyen yıllarda bu sorunun daha da belirginleşeceği öngörülüyor.