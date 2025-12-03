Giriş
    Veri merkezlerinin elektrik talebi 2035’te ABD’de üçe katlanacak

    Küresel veri merkezi yatırımları hız kesmiyor. Yeni rapor, 2035’e kadar sektörün elektrik talebinin neredeyse üçe katlanacağına ve şebekeleri baskılayacağına işaret ediyor.

    Veri merkezlerinin elektrik talebi 2035’te ABD’de üçe katlanacak Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapor, küresel ölçekte hızla artan veri merkezi inşaatlarının önümüzdeki on yılda ABD’de enerji talebini dramatik biçimde yukarı çekeceğini ortaya koyuyor. BloombergNEF tarafından yayımlanan analiz, 2035’e gelindiğinde veri merkezlerinin toplam 106 GW elektrik çekeceğini, bunun da günümüzdeki 40 GW seviyesinin yaklaşık 2,7 katı olduğunu belirtiyor.

    Veri merkezlerinde frenleme yok

    Veri merkezlerinin elektrik talebi 2035’te ABD’de üçe katlanacak Tam Boyutta Gör
    Rapora göre bu hızlı artış, hem tesislerin fiziksel boyutlarının büyümesinden hem de yapay zeka odaklı yüklerin şebekeye bindirdiği yeni taleplerden kaynaklanıyor. Bugün veri merkezlerinin yalnızca küçük bir bölümü 50 MW’ın üzerinde elektrik tüketiyor. Ancak yeni projelerin ortalaması önümüzdeki on yılda 100 MW’ın üzerine çıkacak. Dahası, planlanan tesislerin yaklaşık dörtte biri 500 MW’ı aşacak, bazı dev projeler ise 1 GW’ın üzerinde kapasiteye ulaşacak.
    Veri merkezlerinin elektrik talebi 2035’te ABD’de üçe katlanacak Tam Boyutta Gör
    Rapor aynı zamanda yapay zeka eğitimi ve çıkarım süreçlerinin 2035 itibarıyla toplam işlem kapasitesinin neredeyse yüzde 40’ını oluşturacağını ve genel kullanım oranının bugünkü yüzde 59’dan yüzde 69’a yükseleceğini öngörüyor.

    Rapor, veri merkezlerinin küresel yatırım hacminin bu yıl 580 milyar dolara ulaştığını, bunun yeni petrol rezervleri aramak için yapılan harcamaların bile üzerine çıktığını hatırlatarak sektördeki dönüşümün hızını da vurguluyor. Yeni rapor aynı zamanda önce raporların tahminlerini de yukarı yönlü revize ediyor. Bu değişimde, erken aşamadaki proje ilanlarının 2024 başından 2025 başına iki kattan fazla artması etkili olmuş durumda.

    Öte yandan bu büyüme dalgası, ABD elektrik şebekesi yönetiminde tartışmaları da beraberinde getiriyor. Büyük veri merkezlerinin bulundukları bölgedeki yüksek elektrik fiyatlarının başlıca nedeni haline gelmeye başladığı ifade ediliyor. İlerleyen yıllarda bu sorunun daha da belirginleşeceği öngörülüyor.

