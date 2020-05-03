Surface Go 2 özellikleri Energy Star sertifikasında ortaya çıktı

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Microsoft'un kompakt, mobil tablet bilgisayarı Surface Go, yeni modeliyle yakın zamanda karşımıza çıkacak. Surface Go 2 adıyla çıkması beklenen model, kısa süre önce FCC sertifikalarında karşımıza çıkmıştı. Bu bilgiye eşlik eden yeni bir Energy Star sertifikası, cihazın yakın zamanda satışa sunulacağını gösteriyor.

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Sertifikasyonda ortaya çıkanlara göre Surface Go 2, Intel Core m3-8100Y işlemcisi ve 8GB RAM ile gelecek. Depolama alanında Microsoft'un en az 256GB kapasiteye SD kart desteğiyle yer vermesi bekleniyor.

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Yeni modelin çıkışıyla birlikte eski Surface Go taban modeli de bir yükseltme alacak. Bu yükseltme, işlemciyi Intel Pentium Gold 4425Y yapacak ve RAM kapasitesini 8GB'a ulaştıracak. Depolama konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da 128GB'ın varsayılan olarak gelmesi bekleniyor.

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Microsoft Surface Go 2'nin bu ayın ilerleyen günlerinde Surface Earbuds 2 ve Surface Book 3 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Firmanın yeni cihazda nasıl bir fiyatlandırma izleyeceği ise cihazın başarısını direkt olarak etkileyecek.

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