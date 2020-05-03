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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Surface Go 2 özellikleri Energy Star sertifikasında ortaya çıktı

    Microsoft'un öğrencileri hedeflediği, uygun fiyatlı Windows 10 tabletinin yeni modeli, ortaya çıkan Energy Star sertifikasına göre yakın zamanda farklı ürünlerle birlikte tanıtılacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Surface Go 2 özellikleri Energy Star sertifikasında ortaya çıktı
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    Microsoft'un kompakt, mobil tablet bilgisayarı Surface Go, yeni modeliyle yakın zamanda karşımıza çıkacak. Surface Go 2 adıyla çıkması beklenen model, kısa süre önce FCC sertifikalarında karşımıza çıkmıştı. Bu bilgiye eşlik eden yeni bir Energy Star sertifikası, cihazın yakın zamanda satışa sunulacağını gösteriyor.

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    Surface Go 2 özellikleri Energy Star sertifikasında ortaya çıktı
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    Sertifikasyonda ortaya çıkanlara göre Surface Go 2, Intel Core m3-8100Y işlemcisi ve 8GB RAM ile gelecek. Depolama alanında Microsoft'un en az 256GB kapasiteye SD kart desteğiyle yer vermesi bekleniyor.

    Surface Go 2 özellikleri Energy Star sertifikasında ortaya çıktı
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    Yeni modelin çıkışıyla birlikte eski Surface Go taban modeli de bir yükseltme alacak. Bu yükseltme, işlemciyi Intel Pentium Gold 4425Y yapacak ve RAM kapasitesini 8GB'a ulaştıracak. Depolama konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da 128GB'ın varsayılan olarak gelmesi bekleniyor.

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    Microsoft Surface Go 2'nin bu ayın ilerleyen günlerinde Surface Earbuds 2 ve Surface Book 3 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Firmanın yeni cihazda nasıl bir fiyatlandırma izleyeceği ise cihazın başarısını direkt olarak etkileyecek.



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