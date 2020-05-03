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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Slack CEO'su: Microsoft Teams, Slack için rakip değil!

    Kurumsal mesajlaşma platformu Slack CEO'su Stewart Butterfield, Microsoft Teams'in Slack'e rakip olmadığını söyleyerek yeni bir tartışma ortamı yarattı.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Slack CEO'su: Microsoft Teams, Slack için rakip değil!
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    Telekonferans uygulamaları özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte son aylarda büyük bir büyüme kaydetti. Öğrenciler, öğretmenler, çalışanlar hatta devlet  adamları gibi işlerini uzaktan idare etmek zorunda olan çoğu insan Zoom, Slack ve Microsoft Teams gibi uygulamalara yöneldi.

    Rekabetin artmasıyla beraber uygulamalara gelen iyileştirmeler artarken güvenlik endişeleri de kendini gösterdi. Tüm bunların yanı sıra Slack CEO'su Stewart Butterfield'ın biröportaj sırasında söylediği; "Son birkaç aydır gördüğümüz şey Teams'in Slack için bir rakip olmadığıdır." ifadeleri rekabet ortamının iyice kızışmasına sebep olacağa benziyor.

    Geçmişten günümüze

    Slack CEO'su, "Microsoft'un Office 365 için 258 milyon kullanıcı var ve Microsoft Teams erişimine sahipler. Bu da Microsoft'un Office ticari müşterilerinin yüzde 30'undan daha azının Teams kullandığını gösteriyor." dedi.

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    Slack, 2016 yılında Microsoft Teams resmen duyurulunca New York Times'da tam sayfa "açık mektup" yayınlamıştı.

    Slack açık mektupta;" Bu yeni ürün kategorisini tanımlamamıza yardımcı olacağınıza sevindik. Başarılarınızın çoğuna hayran kalıyoruz ve değerli bir rakip olacağınızı biliyoruz. Kendi başınıza da birkaç yeni fikir bulacağınızdan eminiz. Ve tam orada olacağız, hazırız." derken aynı zamanda yazının genelinde Microsoft'a  sektör ile alakalı öğütler veriyordu.

    Sayılarla Microsoft Teams ve Slack

    Microsoft  Teams, Mart ayının başlarında yakaladığı 32 milyon günlük kullanıcı sayısı Nisan ayı sonuna kadar %134 artarak 75 milyon günlük kullanıcı sayısına çıktı ve önemli bir ilerleme kaydetti.

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    Slack, 2019'un Ekim ayından bu yana güncellenmiş günlük etkin kullanıcı sayısını yayınlamadı ancak kendi eşzamanlı kullanıcı rekorlarını kırdıklarını birkaç defa bildirdiler. Geçtiğimiz ay, eş zamanlı bağlantıların 10 Mart'ta 10 milyona ulaştığını, ardından bir hafta sonra 10,5 milyona kadar çıktığını söylediler. Eş zamanlı kullanıcı sayısı 25 Mart'ta zirveye çıktı ve 12.5 milyon kişi aynı anda uygulama üzerinden bağlandı. Bu sayı, Slack'in Ekim 2019 günlük toplam kullanıcı sayısından daha yüksek.



    https://www.theverge.com/2020/5/1/21244158/slack-microsoft-teams-competition-stewart-butterfield-comments Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. en beğenilen
    Her ikisini de kullanmış biri olarak Microsoft Teams'e rakip olacak, yanına yaklaşacak ne slack ne de başka bir uygulama olmadığını söyleyebilirim. Adamlar bir bakıma doğru söylemişler. Slack Teams'e rakip olamaz.
    Her ikisini de kullanmış biri olarak Microsoft Teams'e rakip olacak, yanına yaklaşacak ne slack ne de başka bir uygulama olmadığını söyleyebilirim. Adamlar bir ...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    onkuba 1 hf.
    Şirketçe slack kullanıyorduk. Karantina başladığında teams'e geçtik. Teamsten çok memnunuz ve bir daha slack'e dönmeyeceğiz gibi.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. en beğenilen
    Her ikisini de kullanmış biri olarak Microsoft Teams'e rakip olacak, yanına yaklaşacak ne slack ne de başka bir uygulama olmadığını söyleyebilirim. Adamlar bir bakıma doğru söylemişler. Slack Teams'e rakip olamaz.
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    Krone 1 hf.
    Rakamlara bakınca belli oluyor evet.
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    celik44 (hmt çlk) 1 hf.
    Amerikalıların eziği de bi değişik oluyor
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf.
    Madem rakip degil neden hizmetlerini kendinize entegre etmeye ugrasiyorsunuz demezler mi adama.




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