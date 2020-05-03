Slack CEO'su: Microsoft Teams, Slack için rakip değil!

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Telekonferans uygulamaları özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte son aylarda büyük bir büyüme kaydetti. Öğrenciler, öğretmenler, çalışanlar hatta devlet adamları gibi işlerini uzaktan idare etmek zorunda olan çoğu insan Zoom, Slack ve Microsoft Teams gibi uygulamalara yöneldi.

Rekabetin artmasıyla beraber uygulamalara gelen iyileştirmeler artarken güvenlik endişeleri de kendini gösterdi. Tüm bunların yanı sıra Slack CEO'su Stewart Butterfield'ın biröportaj sırasında söylediği; "Son birkaç aydır gördüğümüz şey Teams'in Slack için bir rakip olmadığıdır." ifadeleri rekabet ortamının iyice kızışmasına sebep olacağa benziyor.

Geçmişten günümüze

Slack CEO'su, "Microsoft'un Office 365 için 258 milyon kullanıcı var ve Microsoft Teams erişimine sahipler. Bu da Microsoft'un Office ticari müşterilerinin yüzde 30'undan daha azının Teams kullandığını gösteriyor." dedi.

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Slack, 2016 yılında Microsoft Teams resmen duyurulunca New York Times'da tam sayfa "açık mektup" yayınlamıştı.

Slack açık mektupta;" Bu yeni ürün kategorisini tanımlamamıza yardımcı olacağınıza sevindik. Başarılarınızın çoğuna hayran kalıyoruz ve değerli bir rakip olacağınızı biliyoruz. Kendi başınıza da birkaç yeni fikir bulacağınızdan eminiz. Ve tam orada olacağız, hazırız." derken aynı zamanda yazının genelinde Microsoft'a sektör ile alakalı öğütler veriyordu.

Sayılarla Microsoft Teams ve Slack

Microsoft Teams, Mart ayının başlarında yakaladığı 32 milyon günlük kullanıcı sayısı Nisan ayı sonuna kadar %134 artarak 75 milyon günlük kullanıcı sayısına çıktı ve önemli bir ilerleme kaydetti.

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Slack, 2019'un Ekim ayından bu yana güncellenmiş günlük etkin kullanıcı sayısını yayınlamadı ancak kendi eşzamanlı kullanıcı rekorlarını kırdıklarını birkaç defa bildirdiler. Geçtiğimiz ay, eş zamanlı bağlantıların 10 Mart'ta 10 milyona ulaştığını, ardından bir hafta sonra 10,5 milyona kadar çıktığını söylediler. Eş zamanlı kullanıcı sayısı 25 Mart'ta zirveye çıktı ve 12.5 milyon kişi aynı anda uygulama üzerinden bağlandı. Bu sayı, Slack'in Ekim 2019 günlük toplam kullanıcı sayısından daha yüksek.

https://www.theverge.com/2020/5/1/21244158/slack-microsoft-teams-competition-stewart-butterfield-comments

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