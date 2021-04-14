Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile geliyor

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Microsoft’un Windows tablet konsepti ile yola çıktığı ve sonrasında geleneksel dizüstü tarafına da genişlettiği Surface ailesi bu hafta yeni bir dizüstü modeline kavuştu. Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile dikkat çekiyor.

Surface Laptop 4 özellikleri ve fiyatı

Surface Laptop 4 firmanın ince tasarım ve yüksek performansı buluşturduğu yeni dizüstü modeli olmuş. Klasik Surface tasarımını devam ettiren Laptop 4 hem Intel hem de özel AMD işlemcilerini seçenek olarak sunuyor.

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Surface Laptop 4 modeli 13.5 inçlik ekranda 2256 x 1504 piksel çözünürlük ve 15 inçlik ekranda 2496 x 1664 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran dokunmatik ve Surface Pen ekran kalemi desteği ile geliyor.

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İşlemci tarafında Intel Core i5-1145G7 ve i7-1185G7 seçenekleri mevcut. AMD Ryzen 5 4680U ve AMD Ryzen 7 4980U işlemcileri Microsoft Surface Edition isimlendirmesi altında Microsoft için özelleştirilmiş. İlki 6 çekirdek ve 7 grafik birimli iken ikincisi 8 çekirdek ve 8 grafik birimli.

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8GB/16GB/32GB LPDDR4x RAM bellek seçenekleri yanında çıkarılabilir 256GB/512GB/1TB SSD seçenekleri de dikkat çekiyor. İşlemciye göre 19 saate kadar giden kullanım süreleri söz konusu.

TPM 2.0 güvenlik yongası, WiFi 6, Bluetooth 5.0, 720p web kamera, çift uzak alan mikrofonu, Dolby Atmos destkeli OmniSonic hoparlör gibi detayları olan yeni Surface Laptop 4 için ilk fiyatlar şu şekilde:

13 inç ekran - AMD Ryzen 5 4680U – 16GB – 256GB – 1300$

15 inç ekran - AMD Ryzen 7 4980U – 8GB – 256GB – 1400$

13 inç ekran - Intel Core i5-1145G7 – 8GB – 512GB – 1400$

13 inç ekran - Intel Core i7-1185G7 – 16GB – 512GB – 1900$

https://www.techpowerup.com/280949/microsoft-announces-surface-laptop-4-intel-tiger-lake-or-amd-renoir-apus

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