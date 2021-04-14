Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile geliyor

    Surface Laptop 4 modeli yeni nesil Intel işlemcileri yanında özel AMD Ryzen 4000U serisi işlemcileri de seçeneklerine eklemiş. Haliyle fiyat farkı da büyümüş.
    14 Nisan 2021, 16:30 (23 sa.)
    1,1b
    3
    9
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un Windows tablet konsepti ile yola çıktığı ve sonrasında geleneksel dizüstü tarafına da genişlettiği Surface ailesi bu hafta yeni bir dizüstü modeline kavuştu. Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile dikkat çekiyor.

    Surface Laptop 4 özellikleri ve fiyatı

    Surface Laptop 4 firmanın ince tasarım ve yüksek performansı buluşturduğu yeni dizüstü modeli olmuş. Klasik Surface tasarımını devam ettiren Laptop 4 hem Intel hem de özel AMD işlemcilerini seçenek olarak sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi"

    Surface Laptop 4 modeli 13.5 inçlik ekranda 2256 x 1504 piksel çözünürlük ve 15 inçlik ekranda 2496 x 1664 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran dokunmatik ve Surface Pen ekran kalemi desteği ile geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor

    İşlemci tarafında Intel Core i5-1145G7 ve i7-1185G7 seçenekleri mevcut. AMD Ryzen 5 4680U ve AMD Ryzen 7 4980U işlemcileri Microsoft Surface Edition isimlendirmesi altında Microsoft için özelleştirilmiş. İlki 6 çekirdek ve 7 grafik birimli iken ikincisi 8 çekirdek ve 8 grafik birimli.

    Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    8GB/16GB/32GB LPDDR4x RAM bellek seçenekleri yanında çıkarılabilir 256GB/512GB/1TB SSD seçenekleri de dikkat çekiyor. İşlemciye göre 19 saate kadar giden kullanım süreleri söz konusu.

    TPM 2.0 güvenlik yongası, WiFi 6, Bluetooth 5.0, 720p web kamera, çift uzak alan mikrofonu, Dolby Atmos destkeli OmniSonic hoparlör gibi detayları olan yeni Surface Laptop 4 için ilk fiyatlar şu şekilde:

    13 inç ekran - AMD Ryzen 5 4680U – 16GB – 256GB – 1300$

    15 inç ekran - AMD Ryzen 7 4980U – 8GB – 256GB – 1400$

    13 inç ekran - Intel Core i5-1145G7 – 8GB – 512GB – 1400$

    13 inç ekran - Intel Core i7-1185G7 – 16GB – 512GB – 1900$



    https://www.techpowerup.com/280949/microsoft-announces-surface-laptop-4-intel-tiger-lake-or-amd-renoir-apus
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gönlümden geçen 4980U+16GB+512GB model. Lakin 25k civarı fiyatı olur. O da gelmesi kaç ay sonra. Nediyelim bizimkisi de bir hayal.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    AMD neden eski nesil onu anlamlandıramadım. Intel'de de Thunderbolt yok.

    Tüm fiyatlar:
    13.5 inç
    AMD Ryzen 5 4680U, 8GB RAM, 256GB SSD: $999
    AMD Ryzen 5 4680U, 16GB RAM, 256GB SSD: $1,199
    Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD: $1,299
    Intel Core i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD: $1,499
    Intel Core i7-1185G7, 16GB RAM, 512GB SSD: $1,699
    Intel Core i7-1185G7, 32GB RAM, 1TB SSD: $2,299
    15 inç
    AMD Ryzen 7 4980U, 8GB RAM, 256GB SSD: $1,299
    AMD Ryzen 7 4980U, 8GB RAM, 512GB SSD: $1,499
    AMD Ryzen 7 4980U, 16GB RAM, 512GB SSD: $1,699
    Intel Core i7-1185G7, 16GB RAM, 512GB SSD: $1,799
    Intel Core i7-1185G7, 32GB RAM, 1TB SSD: $2,399
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mehmet_clk (mehmet çelik) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    AMD ucuz olarak konumlandırılacağı için 4000 serisi tercih edilmiş olabilir, diğer yandan AMD tercihi tüm üreticilerde sakat model tasarımı yapılarak tercih ediliyor, MS'ta bu yönde hareket edip intel'den daha fazla yararlanmak istemiş olabilir, amaçları bu alanda tutunmak yahut var olabilmek gibi görünüyor. bu tasarım daha oturmuş olduğu ve 5000 serisine güncelleme ile geçmeyi planladıklarını da varsayabiliriz.
    Alırmıyım biraz zor. ama patron yönetici tayfası böyle cihazlara tav oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G gidi (gidi gidi) 21 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu segmentte amd gormek guzel ama surface rakiplerine gore tugla gibi agir (adaptorle neredeyse 2kg) kaliyor. Agirligi 1 kilonun altinda amdli bi tane cihaz olsun artık
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) gidi
    Laptop bu, tablet değil ki.
    13.5 inç olanı 1,265 gr, MBook Air ile aynı. 15 inç olanı 1,542 gr, MBook Pro 13" ile aynı.
    USB-C ile sarj oluyorsa adaptör derdi de yok.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Quard (Ahmet G) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben 4 farklı seçenekten çok,256 gb a takıldım,bu kadar para vereceksin 256 gb ssd mi alacaksın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MetalWave (serdar günaydın) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben amd tercih ederdim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 sa. Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı 17 sa. Sevilen oyun serisi Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor 18 sa. Gigabyte CMP 30HX tabanlı madenci kartını duyurdu 18 sa. TCL hem katlanabilir hem genişleyebilir bir telefon konsepti tanıttı 18 sa. RTX 3060'lı güçlü oyuncu bilgisayarı - Monster Tulpar T7 V21.5 detaylı incelemesi 18 sa. Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek 19 sa. Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor 19 sa. Sony Xperia 5 III kompakt dönemi geri getiriyor 19 sa. Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde 20 sa. Samsung, bu ay sonu yeni bir Unpacked etkinliği yapacak: 'En güçlü Galaxy geliyor' 20 sa. Riot, League of Legends için Marvel gibi bir sinematik evren kurmayı düşünüyor 20 sa. Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet 21 sa. Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı 21 sa. LEGO en detaylı uzay mekiği setini duyurdu 21 sa. Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı 22 sa. Oyuncuları ile dikkat çeken aksiyon komedi filmi The Hitman’s Wife’s Bodyguard'in ilk fragmanı yayınlandı 22 sa. Xiaomi'nin yeni tableti klavye, kalem ve VR başlık desteği sunacak 23 sa. Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı 23 sa. Elektrikli Polestar 2'nin daha uygun fiyatlı versiyonları tanıtıldı 23 sa. Rekabet Kurumu'ndan Google'a 296 milyon TL para cezası 23 sa. GÖRÜNTÜLENEN Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile geliyor Sonraki Netflix'in en çok izlenen dizisi konumundaki Bridgerton, 3. ve 4. sezon onayını aldı 1 gün Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti 1 gün F-16'larda kullanılacak Bozdoğan füzesinin havadan atış testi tamamlandı 1 gün Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor 1 gün Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu 1 gün Türkiye'de ilk kez kripto para ile lüks otomobil alım satım dönemi başlıyor 1 gün Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste 1 gün Binance, Coinbase’in (COIN) tokenize edilmiş hisse senedini listeleyecek 1 gün Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu 1 gün PS Store'un Bahar İndirimi yenilendi: 250 farklı oyun indirime girdi! 1 gün Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera 1 gün CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor 1 gün Steam'de Capcom oyunlarına büyük indirimler 1 gün Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor 1 gün Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 1 gün Samsung Galaxy Quantum2 tanıtıldı 1 gün Capcom’dan çalınan veriler ile ilgili açılan soruşturma tamamlandı: 390.000 kişinin etkilendiği düşünülüyor 1 gün Fizik tabanlı bulmaca oyunu Bungee Turtle, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 1 gün Sosyal ağ oyunu Play Together, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 1 gün Intel otomotiv sektörüne destek olmak istiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız