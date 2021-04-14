Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile geliyor

Microsoft’un Windows tablet konsepti ile yola çıktığı ve sonrasında geleneksel dizüstü tarafına da genişlettiği Surface ailesi bu hafta yeni bir dizüstü modeline kavuştu. Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile dikkat çekiyor.
Surface Laptop 4 özellikleri ve fiyatı
Surface Laptop 4 firmanın ince tasarım ve yüksek performansı buluşturduğu yeni dizüstü modeli olmuş. Klasik Surface tasarımını devam ettiren Laptop 4 hem Intel hem de özel AMD işlemcilerini seçenek olarak sunuyor.
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Surface Laptop 4 modeli 13.5 inçlik ekranda 2256 x 1504 piksel çözünürlük ve 15 inçlik ekranda 2496 x 1664 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran dokunmatik ve Surface Pen ekran kalemi desteği ile geliyor.İlginizi Çekebilir Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor
İşlemci tarafında Intel Core i5-1145G7 ve i7-1185G7 seçenekleri mevcut. AMD Ryzen 5 4680U ve AMD Ryzen 7 4980U işlemcileri Microsoft Surface Edition isimlendirmesi altında Microsoft için özelleştirilmiş. İlki 6 çekirdek ve 7 grafik birimli iken ikincisi 8 çekirdek ve 8 grafik birimli.
8GB/16GB/32GB LPDDR4x RAM bellek seçenekleri yanında çıkarılabilir 256GB/512GB/1TB SSD seçenekleri de dikkat çekiyor. İşlemciye göre 19 saate kadar giden kullanım süreleri söz konusu.
TPM 2.0 güvenlik yongası, WiFi 6, Bluetooth 5.0, 720p web kamera, çift uzak alan mikrofonu, Dolby Atmos destkeli OmniSonic hoparlör gibi detayları olan yeni Surface Laptop 4 için ilk fiyatlar şu şekilde:
13 inç ekran - AMD Ryzen 5 4680U – 16GB – 256GB – 1300$
15 inç ekran - AMD Ryzen 7 4980U – 8GB – 256GB – 1400$
13 inç ekran - Intel Core i5-1145G7 – 8GB – 512GB – 1400$
13 inç ekran - Intel Core i7-1185G7 – 16GB – 512GB – 1900$
https://www.techpowerup.com/280949/microsoft-announces-surface-laptop-4-intel-tiger-lake-or-amd-renoir-apus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tüm fiyatlar:
13.5 inç
AMD Ryzen 5 4680U, 8GB RAM, 256GB SSD: $999
AMD Ryzen 5 4680U, 16GB RAM, 256GB SSD: $1,199
Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD: $1,299
Intel Core i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD: $1,499
Intel Core i7-1185G7, 16GB RAM, 512GB SSD: $1,699
Intel Core i7-1185G7, 32GB RAM, 1TB SSD: $2,299
15 inç
AMD Ryzen 7 4980U, 8GB RAM, 256GB SSD: $1,299
AMD Ryzen 7 4980U, 8GB RAM, 512GB SSD: $1,499
AMD Ryzen 7 4980U, 16GB RAM, 512GB SSD: $1,699
Intel Core i7-1185G7, 16GB RAM, 512GB SSD: $1,799
Intel Core i7-1185G7, 32GB RAM, 1TB SSD: $2,399
Alırmıyım biraz zor. ama patron yönetici tayfası böyle cihazlara tav oluyor.
13.5 inç olanı 1,265 gr, MBook Air ile aynı. 15 inç olanı 1,542 gr, MBook Pro 13" ile aynı.
USB-C ile sarj oluyorsa adaptör derdi de yok.