Microsoft, ChatGPT kadar güçlü küçük AI modelini tanıttı: Telefonlarda çalışabilir

Microsoft’un üzerinde çalıştığı üç kompakt yapay zeka dil modelinden birisi olan Phi-3 Mini, 3,8milyar parametrelik ağırlığa sahip. Microsoft, bu aileyi yakında Phi-3 Small (7 milyar parametre) ve Phi-3 Medium (14 milyar) ile tamamlamayı hedefliyor. Microsoft, Phi-3 Mini’nin küçük olmakla birlikte kendi boyutunun 10 katı büyüklüğündeki diğer devasa modeller kadar güçlü olduğunu belirtiyor.
Genellikle daha “zeki” yapay zeka modelleri için daha fazla parametreye gerek duyuluyor. Yapay zekadaki parametreler, modelin eğitim sırasında öğrendiği değişkenlerdir. Bunlar, modelin tahminlerde bulunmak veya kararlar almak için kullandığı iç değişkenlerdir. Daha fazla parametre genellikle sorgularınızın daha akıllıca anlaşılması anlamına gelir. Bununla birlikte hesaplama talepleri de paralel olarak artar.
Bu arada model ayrıca bir seferde 4.000 token'a kadar bağlamı işleyebiliyor ve 128k token'lık özel bir versiyonu da mevcut. Microsoft bu modeli Azure, Hugging Face ve Ollama'da açık kaynak olarak kullanıma sundu. Firma, Phi-3 Small (7B parametreleri) ve Phi-3 Medium'u (14B parametreleri) da yakında piyasaya sürmeyi planlıyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.