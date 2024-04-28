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    Microsoft, ChatGPT kadar güçlü küçük AI modelini tanıttı: Telefonlarda çalışabilir

    Yapay zeka araştırmalarındaki bir sonraki hedef, güçlü modelleri küçük cihazlarda çalışabilir hale getirmek. Bu bağlamda Microsoft, ChatGPT kadar güçlü küçük yapay zeka modeli Phi-3 Mini'yi tanıttı.
    Microsoft, ChatGPT kadar güçlü küçük yapay zeka modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde kullandığımı Microsoft Copilot, OpenAI ChatGPT veya Google Gemini gibi yapay zeka araçları ve bunlara destek veren modeller, devasa kapasitelere sahip bulutlarda barındırılıyor. Bu modeller milyarlar, hatta trilyonlarca parametrelere sahipler ve doğal olarak bu halleriyle akıllı telefonlar veya bilgisayarlarda çalışmaları mümkün değil. Microsoft ise piyasadaki en büyük dil modelleriyle benzer bir performans sunabilen küçük boyutlu Phi-3 Mini modelini tanıttı.

    Microsoft Phi-3 Mini rakiplere meydan okuyor

    Microsoft’un üzerinde çalıştığı üç kompakt yapay zeka dil modelinden birisi olan Phi-3 Mini, 3,8 milyar parametrelik ağırlığa sahip. Microsoft, bu aileyi yakında Phi-3 Small (7 milyar parametre) ve Phi-3 Medium (14 milyar) ile tamamlamayı hedefliyor. Microsoft, Phi-3 Mini’nin küçük olmakla birlikte kendi boyutunun 10 katı büyüklüğündeki diğer devasa modeller kadar güçlü olduğunu belirtiyor.

    Microsoft, ChatGPT kadar güçlü küçük yapay zeka modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft tarafından paylaşılan ve üstteki görselde görebileceğiniz rakamlara göre Phi-3 Mini’nin, ChatGPT'ye güç veren 175+ milyar parametreli GPT-3.5, Mistral'in Mixtral 8x7B modeli ve Anthropic’in Claude 3 Sonnet modeli ile rekabet edebildiği görülüyor. Unutmayın, Phi-3 Mini, akıllı telefonlar gibi cihaz üzerinde çalışan, bulut bağlantısı gerektirmeyen bir AI modeli.

    Genellikle daha “zeki” yapay zeka modelleri için daha fazla parametreye gerek duyuluyor. Yapay zekadaki parametreler, modelin eğitim sırasında öğrendiği değişkenlerdir. Bunlar, modelin tahminlerde bulunmak veya kararlar almak için kullandığı iç değişkenlerdir. Daha fazla parametre genellikle sorgularınızın daha akıllıca anlaşılması anlamına gelir. Bununla birlikte hesaplama talepleri de paralel olarak artar.

    Microsoft, ChatGPT kadar güçlü küçük yapay zeka modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Microsoft'un araştırmacıları, eğitim verilerinin kendisini iyileştirerek Phi-3 Mini’de şaşırtıcı sonuçlar elde ettiklerini belirtiyor. Günümüzün devasa AI modelleri, internetteki ve kütüphanelerindeki “her şey" ilet eğitiliyor. Bu veri kümesinin içerisinde yararlı şeyler kadar yararsız şeyler de olabiliyor. Microsoft ise Phi-3 Mini’yi yüksek kaliteli web içeriği ve önceki Phi modellerinden geliştirilen sentetik olarak oluşturulmuş materyalden oluşan son derece seçkin bir veri kümesiyle eğitti. Bu da modelin performansının, boyutuna göre güçlü olmasını sağladı. Kısaca nicelikten ziyade niteliğe odaklanıldı.

    Bu arada model ayrıca bir seferde 4.000 token'a kadar bağlamı işleyebiliyor ve 128k token'lık özel bir versiyonu da mevcut. Microsoft bu modeli Azure, Hugging Face ve Ollama'da açık kaynak olarak kullanıma sundu. Firma, Phi-3 Small (7B parametreleri) ve Phi-3 Medium'u (14B parametreleri) da yakında piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/102766-microsoft-phi-3-mini-boasts-chatgpt-level-performance.html https://export.arxiv.org/pdf/2404.14219
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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