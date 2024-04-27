Microsoft, yapay zekayı desteklemeyen bilgisayarlara filigran ekleyebilir

Tam Boyutta Gör Yaklaşan Windows 11 24H2 güncellemesinin, yapay zeka ile entegre edilmiş pek çok gelişmiş özellik sunacağı biliniyor. Neowin'e göre Microsoft, bu gereksinimleri karşılamayan bilgisayarları işaretlemeye başlayacak.

Son güncelleme ile Windows 11 resmen “reklam yazılımı” oldu 3 gün önce eklendi

Güncellemeyi test eden bir kullanıcıdan gelen bilgiye göre, Windows 11'in (26200) beta sürümünde, donanım sınırlamaları nedeniyle işletim sisteminin tüm özelliklerinin kullanılamadığını belirten bir ekran bildirimini etkinleştiren kod keşfedildi.

Microsoft konuyla ilgili açıklama yapmadı

Bu uyarının, yapay zeka özellikleri ile donatılan yeni AI Explorer özelliği için minimum gereksinimleri karşılamayan bilgisayarların masaüstünde bir filigran olarak görüntüleneceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce bildirildiği üzere, AI Explorer'ın yalnızca yeni Snapdragon X Elite gibi ARM işlemcili bilgisayarlarda çalışacağı söyleniyordu. Bu durum, en son teknoloji AMD ve Intel işlemcilere sahip bilgisayar sahipleri için bile AI Explorer'ın kullanılamayacağı anlamına gelebilir. Microsoft'un henüz filigran konusuyla ilgili bir açıklama yapmadığını da belirtmeden geçmeyelim.

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Yapay zekayı desteklemeyen bilgisayarlara filigran eklenebilir