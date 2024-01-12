Suudi Arabistan'dan bir çılgın proje daha: Yer altı gökdeleni Aquellum

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan'da 170 km uzunluğunda çizgi şeklindeki futuristik ve çılgın şehir projesi The Line ile adını duyduğumuz NEOM, yeni bir çılgın proje daha duyurdu.

Suudi Arabistan'ın bölgesel kalkınma girişimi NEOM, Akabe Körfezi kıyı şeridi boyunca uzanan 450 metre yüksekliğindeki sıra dağın eteğinde yerin altına doğru uzanan 100 metre derinliğinde "yer altı gökdeleni" projesini duyurdu.

Aquellum ismindeki projenin hemen yanı başına kurulacak dünyanınilk yüzen marinasından tekne ve yatlarıyla ayrılan ziyaretçiler, gizli yer altı kanalıyla devasa yer altı şehrine ulaşabilecek. Tabanı suyla dolu yer altı mağarası şeklindeki futuristik projeyle ilgili denebilecek tek şey: hayranlık uyandırıcı.

Suudi Arabistan, 170 kilometrelik çizgi kentin inşasına başladı 1 yıl önce eklendi

Bu yer altı şehrinde otel odaları, daireler, dükkanlar, müzeler, eğlence mekanları ve sosyal alanların dışında, "Jeneratör" isimli araştırma laboratuvarı da bulunacak. Günümüz inşaat tekniklerinin sınırları zorlanarak inşa edilecek Aquellum, adından çok söz ettirecek bir proje gibi duruyor.

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Suudi Arabistan'dan bir çılgın proje daha: Aquellum