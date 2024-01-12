Suudi Arabistan'dan bir çılgın proje daha: Yer altı gökdeleni Aquellum

Suudi Arabistan'ın bölgesel kalkınma girişimi NEOM, Akabe Körfezi kıyı şeridi boyunca uzanan 450 metre yüksekliğindeki sıra dağın eteğinde yerin altına doğru uzanan 100 metre derinliğinde "yer altı gökdeleni" projesini duyurdu.
Aquellum ismindeki projenin hemen yanı başına kurulacak dünyanınilk yüzen marinasından tekne ve yatlarıyla ayrılan ziyaretçiler, gizli yer altı kanalıyla devasa yer altı şehrine ulaşabilecek. Tabanı suyla dolu yer altı mağarası şeklindeki futuristik projeyle ilgili denebilecek tek şey: hayranlık uyandırıcı.
Bu yer altı şehrinde otel odaları, daireler, dükkanlar, müzeler, eğlence mekanları ve sosyal alanların dışında, "Jeneratör" isimli araştırma laboratuvarı da bulunacak. Günümüz inşaat tekniklerinin sınırları zorlanarak inşa edilecek Aquellum, adından çok söz ettirecek bir proje gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.