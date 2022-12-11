Suudi Arabistan, bilim kurgu filmlerinden fırlayan 170 kilometrelik çizgi kentin inşasına başladı

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan'ın tuhaf yeni mega kenti “The Line” tüm hızıyla ilerliyor. İnşaatına Ekim ayında başlanan projede, yeni uydu görüntüleri projenin ne kadar yer kapladığını, şehrin uzunluğunun ölçeğini ve inşaat sahasının yerleşimini ortaya koyuyor. Görüntüler yüzlerce şantiye aracına ve binlerce çalışana işaret ediyor.

Suudi Arabistan'ın 170 kilometrelik ayna şehri: The Line 4 ay önce eklendi

The Line inşası hızla devam ediyor

Tam Boyutta Gör Soar Earth adlı Avustralyalı bir şirket, Suudi Arabistan'ın ayna şeklinde çizgi kenti The Line’ın uydu görüntülerini paylaştı. Görüntüler Line'ın geniş doğrusal şantiyesinin şimdiden şekillenmekte olduğunu, çöller ve kuzey Suudi Arabistan dağları boyunca bir ok gibi dümdüz ilerlediğini gösteriyor. Şantiye alanı devam eden inşaatı ve aynı zamanda yüzlerce aracı ve çalışanların kaldığı yerleşim yerlerini de gösteriyor. Uydu görüntülerine dayalı analizler sonucunda Soar, işçilerin şimdiden yaklaşık 26 milyon metreküp toprak ve kaya kazdığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör The Line şehri tamamlandığında 170 km uzunluğunda çizgisel bir yapıda olacak. Şehrin genişliği 200 metre olurken yüksekliği ise 500 metreyi bulacak. Resmi verilere göre şehir tam kapasite halinde 9 milyon kişiyi barındırabilecek. Öte yandan bu çizgi kentte hiçbir yol veya otomobil yer almayacak ancak yerleşik hızlı tren sistemi sayesinde bir uçtan bir uca ulaşım sadece 20 dakika sürecek. Öte yandan bu projenin 500 milyar dolar maliyetle tamamlanması bekleniyor.

Yutabileceklerinden büyük bir lokma mı?

Tam Boyutta Gör Soar Earth'ün CEO'su ve kurucusu Amir Farhand görüntüleri inceledikten sonra önemli bir yere de parmak bastı: “Bu projenin her bölümünde, devasa yer şekillendirmeler yapılıyor ve bazı şeyler çevreyi sonsuza dek geri dönülemez bir şekilde değiştirecek. Soru şu ki, çiğneyebileceklerinden daha fazlasını ısırdılar mı?”

The Line esasında Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde inşa edilen Neom mega şehir projesinin bir parçası konumunda. Eleştirmenler böyle bir yapının çölde adeta bir duvar yarattığı ve ekosistem açısından son derece tehlikeli olduğunu aktarıyor. Öte yandan Suudi Arabistan, The Line’ın 2030’a kadar bitirilmesini hedefliyor.

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Suudi Arabistan, 170 kilometrelik çizgi kentin inşasına başladı