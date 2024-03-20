Suzuki GSX-8R'ın Türkiye fiyatı açıklandı

- Suzuki GSX-8R, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Sürüşü kolaylaştıran Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi (SIRS) ile donatıldı
- Sportif şasi yapısı
- Yorumlar
Japon mobilite devi Suzuki, GSX ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen markanın en yeni modeli olan yeni GSX-8R, 539.000 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu.
Suzuki GSX-8R, özellikleriyle neler sunuyor❓
Tüm bu özelliklerle birlikte Suzuki Sürüş Modu Seçimi Özelliği, Suzuki Çekiş Kontrol Sistemi, çift yönlü hızlı vites değiştirici ve ride-by-wire elektronik gaz kelebeği kontrolü bulunan gelişmiş bir elektronik kontrol sistemi ile Suzuki’nin yeni spor motosikleti GSX-8R, heyecan verici yeni bir çağı başlatmaya aday. GSX-8R, Metalik Triton Mavi, Metalik Mat Kılıç Gümüş ve Metalik Mat Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.
Suzuki’nin paralel ikiz motorlardaki haklı itibarı, GSX-8R’da devam ediyor. Kompakt bir yapıya sahip olan 776 cc hacmindeki bu motorun 270 derecelik konumlandırması, V silindir yapısına benzer bir güç çıkışına sahip olmasını sağlıyor. 8500 d/d’da maksimum 83 PS güç üreten motor, 6800 d/dak’da 78 Nm maksimum tork üreterek etkileyici bir performans sunuyor. Suzuki Cross Balancer teknolojisiyle donatılmış bu motor baştan çıkarıcı bir gücü son derece yumuşak ve dengeli bir gaz tepkisiyle sunuyor.
‘İkisi bir arada’ egzoz sistemi, kolektörün içinde, Euro 5 emisyon standartlarını karşılamaya yardımcı olan çift aşamalı bir katalitik konvertöre ve göz alıcı, kısa bir görünüme sahip. Yeni GSX-8R’da yer alan altı vitesli şanzıman, yumuşak vites değiştirme kabiliyeti ve gelişmiş kontrol edilebilirlik sağlıyor. Suzuki Debriyaj Destek Sistemi (SCAS), uzun sürüşlerde yorgunluğun azaltılmasına yardımcı olurken daha yumuşak bir vites değiştirme kabiliyetine de katkıda bulunuyor. Böylelikle kullanıcıların konfor ve performans beklentisi aynı anda karşılanıyor.
Sürüşü kolaylaştıran Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi (SIRS) ile donatıldı
Suzuki'nin açma ve kapama ayarlarına sahip aşağı ve yukarı yönde çalışan kolay vites değiştirme sistemi (Quickshifter), debriyaj kolunu çalıştırmadan ve vites yükseltirken gazı kapatmadan, vites küçültürken ise gazı kesmeden daha hızlı, daha yumuşak ve daha güvenli şekilde vites değiştirme olanağı sağlıyor. Suzuki Kolay Çalıştırma Sistemi, marş düğmesine bir kez basılarak motorun çalışmasını sağlıyor. Düşük Devir Yardımı işlevi, motorun daha sorunsuz ve daha kolay çalıştırılması için motor rölanti devrinin korunmasına yardımcı oluyor.
Sportif şasi yapısı
Sportif bir sürüşü odak noktasına alarak tasarlanan şasi, yeni GSX-8R’ın karakterini belirleyen en önemli özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Çelik şase, düz hat stabilitesine ve çevik yol tutuşuna katkıda bulunuyor. Ayrı, dövme alüminyum gidonlar ise pozitif kontrol kabiliyetine ve sportif bir sürüş pozisyonuna katkı sağlıyor.
Benzersiz bir tasarıma sahip olan alüminyum döküm jantlar, yeni GSX-8R’ın yol tutuşuna ve sportif görünümüne katkıda bulunuyor. Motosikletin Dunlop SPORTMAX Roadsport2 lastikleri, öngörülebilir bir yol tutuşa ve sportif performansa yardımcı oluyor. SHOWA SFF-CA ters teleskopik ön çatallar ve BFRC-lite bağlantı tipi arka darbe emici sistemi bir araya gelerek yumuşak, konforlu ve kontrollü bir sürüş deneyimi sunuyor.
SHOWA bağlantılı tip arka süspansiyon ise çevikliğe ve dengeye katkıda bulunuyor. - Çevik yol tutuşuna ve düz hat stabilitesine katkıda bulunan, gelişmiş burulma rijitliğine sahip, benzersiz şekilli, hafif alüminyum salınım kolu da yeni GSX-8R’ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Motosikletin 14 litrelik yakıt deposu, ince bir görünüme sahip.
Kaput ve şaseye monte LED far grubu ise çevikliğe ve doğal direksiyon tutuşu hissiyatına katkıda bulunuyor. Sürücü koltuğu konforlu bir tasarıma sahip olup, sağlam destek ve hareket özgürlüğü sağlayacak şekilde geliştirildi. Yeni, kaportaya monte aynalar ise aerodinamik performansı ve rüzgâr korumasını artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.