Suzuki GSX-8R'ın Türkiye fiyatı açıklandı

Japon mobilite devi Suzuki, GSX ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen markanın en yeni modeli olan yeni GSX-8R, 539.000 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu.

Suzuki GSX-8R, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör GSX-8R, heyecan verici ama bir o kadar da sürücüsüne tolerans sağlayan performansıyla birlikte işlevsel bir güzelliğe sahip tamamen modern bir tasarım sergiliyor. Gelişmiş tasarımdaki keskin hatlar, heyecan verici yeni nesil Suzuki spor motosikletleri için öncü bir nitelik taşıyor. Ayrık alüminyum gidonlar, benzersiz şekilli alüminyum salınım kolu, SHOWA tarafından üretilen ön süspansiyon, dört pistonlu çift ön disk frenler, radyal monteli kaliperler, LED ışıklar ve 5 inç büyüklüğündeki renkli TFT gösterge paneli gibi özellikleri GSX-8R’a benzersiz bir karakter katıyor.

Tüm bu özelliklerle birlikte Suzuki Sürüş Modu Seçimi Özelliği, Suzuki Çekiş Kontrol Sistemi, çift yönlü hızlı vites değiştirici ve ride-by-wire elektronik gaz kelebeği kontrolü bulunan gelişmiş bir elektronik kontrol sistemi ile Suzuki’nin yeni spor motosikleti GSX-8R, heyecan verici yeni bir çağı başlatmaya aday. GSX-8R, Metalik Triton Mavi, Metalik Mat Kılıç Gümüş ve Metalik Mat Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Suzuki’nin paralel ikiz motorlardaki haklı itibarı, GSX-8R’da devam ediyor. Kompakt bir yapıya sahip olan 776 cc hacmindeki bu motorun 270 derecelik konumlandırması, V silindir yapısına benzer bir güç çıkışına sahip olmasını sağlıyor. 8500 d/d’da maksimum 83 PS güç üreten motor, 6800 d/dak’da 78 Nm maksimum tork üreterek etkileyici bir performans sunuyor. Suzuki Cross Balancer teknolojisiyle donatılmış bu motor baştan çıkarıcı bir gücü son derece yumuşak ve dengeli bir gaz tepkisiyle sunuyor.

Tam Boyutta Gör Motorun uzun pasolu iridyum bujileri, yanma verimliliğini artırmaya yardımcı oluyor. Performanslı kullanımın en büyük gereksinimi olan soğutma sistemi giriş kontrolü, tutarlı motor sıcaklığının muhafaza edilmesine yardımcı oluyor ve soğuk havalarda motoru ısıtırken rölanti dengesizliğini ortadan kaldırıyor. Elektronik gaz kelebeği gövdeleri, gaz kelebeği işlevinde tutarlı tepki ve doğrusal bir hissiyat elde edilmesine yardımcı oluyor.

‘İkisi bir arada’ egzoz sistemi, kolektörün içinde, Euro 5 emisyon standartlarını karşılamaya yardımcı olan çift aşamalı bir katalitik konvertöre ve göz alıcı, kısa bir görünüme sahip. Yeni GSX-8R’da yer alan altı vitesli şanzıman, yumuşak vites değiştirme kabiliyeti ve gelişmiş kontrol edilebilirlik sağlıyor. Suzuki Debriyaj Destek Sistemi (SCAS), uzun sürüşlerde yorgunluğun azaltılmasına yardımcı olurken daha yumuşak bir vites değiştirme kabiliyetine de katkıda bulunuyor. Böylelikle kullanıcıların konfor ve performans beklentisi aynı anda karşılanıyor.

Sürüşü kolaylaştıran Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi (SIRS) ile donatıldı

Tam Boyutta Gör Suzuki Sürüş Modu Seçimi Özelliği (SDMS), sürücünün sürüş koşullarına veya kişisel sürüş tarzına en uygun motor haritasını seçmesine olanak tanıyor. Üç modlu Suzuki Çekiş Kontrol Sistemi (STCS) ve ayrıca kapatma özelliği mevcut. Ride-by-wire elektronik gaz kelebeği kontrol sistemi, gaz kelebeği gövdeleri, rölanti devir kontrolü ve güç çıkışı özellikleri arasında optimum denge sağlanmasına yardımcı oluyor.

Suzuki'nin açma ve kapama ayarlarına sahip aşağı ve yukarı yönde çalışan kolay vites değiştirme sistemi (Quickshifter), debriyaj kolunu çalıştırmadan ve vites yükseltirken gazı kapatmadan, vites küçültürken ise gazı kesmeden daha hızlı, daha yumuşak ve daha güvenli şekilde vites değiştirme olanağı sağlıyor. Suzuki Kolay Çalıştırma Sistemi, marş düğmesine bir kez basılarak motorun çalışmasını sağlıyor. Düşük Devir Yardımı işlevi, motorun daha sorunsuz ve daha kolay çalıştırılması için motor rölanti devrinin korunmasına yardımcı oluyor.

Sportif şasi yapısı

Sportif bir sürüşü odak noktasına alarak tasarlanan şasi, yeni GSX-8R’ın karakterini belirleyen en önemli özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Çelik şase, düz hat stabilitesine ve çevik yol tutuşuna katkıda bulunuyor. Ayrı, dövme alüminyum gidonlar ise pozitif kontrol kabiliyetine ve sportif bir sürüş pozisyonuna katkı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Sportif tasarıma sahip ön cam, hava akışına yardımcı olarak, GSX-8R'ın havayı daha fazla verimlilik ve stabilite ile kaydırmasına yardımcı oluyor. Bu tasarım aynı zamanda uzun yolculuklarda sürücülerin yorgunluğu azaltıyor. Çift, dört pistonlu, radyal olarak monte edilmiş ön fren kaliperleri, kesin durdurma gücü ve kontrol edilebilirlik sağlamak üzere tasarlanmış 310 mm'lik diskler üzerinde hareket ediyor.

Benzersiz bir tasarıma sahip olan alüminyum döküm jantlar, yeni GSX-8R’ın yol tutuşuna ve sportif görünümüne katkıda bulunuyor. Motosikletin Dunlop SPORTMAX Roadsport2 lastikleri, öngörülebilir bir yol tutuşa ve sportif performansa yardımcı oluyor. SHOWA SFF-CA ters teleskopik ön çatallar ve BFRC-lite bağlantı tipi arka darbe emici sistemi bir araya gelerek yumuşak, konforlu ve kontrollü bir sürüş deneyimi sunuyor.

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SHOWA bağlantılı tip arka süspansiyon ise çevikliğe ve dengeye katkıda bulunuyor. - Çevik yol tutuşuna ve düz hat stabilitesine katkıda bulunan, gelişmiş burulma rijitliğine sahip, benzersiz şekilli, hafif alüminyum salınım kolu da yeni GSX-8R’ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Motosikletin 14 litrelik yakıt deposu, ince bir görünüme sahip.

Kaput ve şaseye monte LED far grubu ise çevikliğe ve doğal direksiyon tutuşu hissiyatına katkıda bulunuyor. Sürücü koltuğu konforlu bir tasarıma sahip olup, sağlam destek ve hareket özgürlüğü sağlayacak şekilde geliştirildi. Yeni, kaportaya monte aynalar ise aerodinamik performansı ve rüzgâr korumasını artırıyor.

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