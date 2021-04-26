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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Suzuki Swift Hibrit için nisan ayına özel fırsatlar

    Suzuki, Swift Hibrit için nisan sonuna kadar sürecek yeni kampanyasını devreye aldı. Kampanya kapsamında Swift Hibrit alımlarında avantajlı başlangıç fiyatı ve sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
    26 Nisan 2021, 18:00 (9 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Suzuki Swift Hibrit için nisan ayına özel fırsatlar
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    Kısa süre önce akıllı hibrit modellerine ilişkin bahar kampanyasını duyuran Suzuki şimdi de Swift Hibrit için devreye alınan yeni fırsatlarla karşımızda.

    Kampanya kapsasmında, otomatik vitesin standart olarak sunulduğu Swift Hibrit’in GL Techno versiyonu, 208 bin 900 TL’den, GLX Premium versiyonu ise 221 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.

    Ayrıca, GLX Premium versiyonunda, çift renkli gövde rengi için fiyat farkı alınmıyor. Suzuki sahipleri, otomobillerini takasa vermeleri kaydıyla, Swift Hibrit alımlarında ilave 5 bin TL tutarında ekstra nakit indirimi imkanı da elde ediyor.

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    Suzuki Swift Hibrit’ler döviz kuru farkından etkilenmeden hemen teslim edilmek üzere Suzuki Yetkili Satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.

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    Suzuki’nin akıllı tasarımı, kompakt boyutlarına rağmen Swift Hibrit’i sınıfının en ferah otomobillerinden birisi yapıyor. Ayrıca, tüm donanım seviyelerinde standart sunulan sürüş asistanları ile Swift Hibrit, yüksek güvenlik ve teknoloji vadediyor.

    Öne çıkan sürüş asistanları, çarpışma önleyici fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, direksiyona müdahale eden şeritten ayrılmayı önleme sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi ve uzun far asistanı olarak sıralanıyor.

    Kaputu altında yer alan 1.2 litre hacimli, benzinli motorla birlikte çalışan hafif hibrit sistemle 83 beygir güç, 107 Nm tork üretebilen otomobil sürekli değişken oranlı otomatik şanzımana (CVT) sahip. Ağırlığı 1 tonun altında kalan otomobil 0'dan 100 km/s sürate 12.2 saniyede ulaşabilirken maksimum sürati 175 km/s olarak açıklanıyor.



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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 15 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hibrit desen hibrit değil, araçta kalitenin k'si bile yok. fiyat desen kendini bir b*k sanıyor.
    Yani distribütör gerizekalı bile olsa bi düşünür niye hiç araç satamıyorum diye. en azından bi diğer araçlarla fiyat kıyaslar. yok illa pahalı olacaksa getirtmez o modeli. egea lounge 1.0'dan pahalı atmosferik swift? Jimny de 400 bin lira.
    Firmanın kendisi bile zaten arge yapamayan zavallı markanın teki. Çağa ayak uyduramayanların tez zamanda batması dileğiyle...
    Vaktinde Vitara ile toparlanır sanmıştım. Ülkemizde ufak satış başarısı yakalayan her firma sıçıp sıvıyor.
    hibrit desen hibrit değil, araçta kalitenin k'si bile yok. fiyat desen kendini bir b*k sanıyor. Yani distribütör gerizekalı bile olsa bi düşünür niye hiç ara...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    S scherzz 17 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Felaket bir fiyatlandırma. Performansı iyi desen yok, Yeni desen değil, güzel desen hiç değil, boyutları küçük . Kasa desen eskidi. Nerden tutsan elinde kalıyo. Donanım olarak eyvallah dopdolu. Bu fiyata bi de dolu olmasa satmayış rekorları kırardı.
    Bayilerde araç bulunamazken bile satılmıyodu. Fiyatı 180 bin olsa bile çok az satacakken, 210 küsür bin fiyat hakikaten inanılmaz. Beygir başına 3 bin tl alıyolar neredeyse.
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    daswagen (???????????? ) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Japon arabalarında kalite olmadığı halde yüksek fiyatlara satmaya çalışıyorlar. E tabi sonra doğal olarak piyasadan çekiliyorlar honda gibi.



    Koskoca Avrupa’ da bebek arabası daha fazla satıyor, hondasından da suzukisinden de.
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    TheCaliph_ 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Masallah bol bol kuyruk olucak gibi bayilerde
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hibrit desen hibrit değil, araçta kalitenin k'si bile yok. fiyat desen kendini bir b*k sanıyor.
    Yani distribütör gerizekalı bile olsa bi düşünür niye hiç araç satamıyorum diye. en azından bi diğer araçlarla fiyat kıyaslar. yok illa pahalı olacaksa getirtmez o modeli. egea lounge 1.0'dan pahalı atmosferik swift? Jimny de 400 bin lira.
    Firmanın kendisi bile zaten arge yapamayan zavallı markanın teki. Çağa ayak uyduramayanların tez zamanda batması dileğiyle...
    Vaktinde Vitara ile toparlanır sanmıştım. Ülkemizde ufak satış başarısı yakalayan her firma sıçıp sıvıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    M maximus8282 (maximus ) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Küçük arabalar bile 200.000’i geçti.

    Fiyatlar güzel şahlanıyor.



    Bu gidişle 300-400 bin olduğu günler de uzak değil
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