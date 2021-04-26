Suzuki Swift Hibrit için nisan ayına özel fırsatlar

Kısa süre önce akıllı hibrit modellerine ilişkin bahar kampanyasını duyuran Suzuki şimdi de Swift Hibrit için devreye alınan yeni fırsatlarla karşımızda.
Kampanya kapsasmında, otomatik vitesin standart olarak sunulduğu Swift Hibrit’in GL Techno versiyonu, 208 bin 900 TL’den, GLX Premium versiyonu ise 221 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.
Ayrıca, GLX Premium versiyonunda, çift renkli gövde rengi için fiyat farkı alınmıyor. Suzuki sahipleri, otomobillerini takasa vermeleri kaydıyla, Swift Hibrit alımlarında ilave 5 bin TL tutarında ekstra nakit indirimi imkanı da elde ediyor.İlginizi Çekebilir Araç lastik etiketlerine yeni düzenleme geliyor
Suzuki Swift Hibrit’ler döviz kuru farkından etkilenmeden hemen teslim edilmek üzere Suzuki Yetkili Satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.
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Suzuki’nin akıllı tasarımı, kompakt boyutlarına rağmen Swift Hibrit’i sınıfının en ferah otomobillerinden birisi yapıyor. Ayrıca, tüm donanım seviyelerinde standart sunulan sürüş asistanları ile Swift Hibrit, yüksek güvenlik ve teknoloji vadediyor.
Öne çıkan sürüş asistanları, çarpışma önleyici fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, direksiyona müdahale eden şeritten ayrılmayı önleme sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi ve uzun far asistanı olarak sıralanıyor.
Kaputu altında yer alan 1.2 litre hacimli, benzinli motorla birlikte çalışan hafif hibrit sistemle 83 beygir güç, 107 Nm tork üretebilen otomobil sürekli değişken oranlı otomatik şanzımana (CVT) sahip. Ağırlığı 1 tonun altında kalan otomobil 0'dan 100 km/s sürate 12.2 saniyede ulaşabilirken maksimum sürati 175 km/s olarak açıklanıyor.
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Yani distribütör gerizekalı bile olsa bi düşünür niye hiç araç satamıyorum diye. en azından bi diğer araçlarla fiyat kıyaslar. yok illa pahalı olacaksa getirtmez o modeli. egea lounge 1.0'dan pahalı atmosferik swift? Jimny de 400 bin lira.
Firmanın kendisi bile zaten arge yapamayan zavallı markanın teki. Çağa ayak uyduramayanların tez zamanda batması dileğiyle...
Vaktinde Vitara ile toparlanır sanmıştım. Ülkemizde ufak satış başarısı yakalayan her firma sıçıp sıvıyor.