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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, Beetle tasarımını kopyalayan Çinli otomotiv şirketi Great Wall'a dava açabilir

    Şangay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Ora Punk Cat adlı konsept elektrikli otomobil, Volkswagen'in ikonik Beetle modeline benzerliği ile dikkat çekmişti. Alman otomotiv devi bu işi mahkemeye taşıyabilir
    26 Nisan 2021, 14:00 (13 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Volkswagen, Beetle tasarımını kopyalayan Çinli otomotiv şirketi Great Wall'a dava açabilir
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    Son Şangay Otomobil Fuarı'nda Great Wall'a ait Ora markası tarafından tanıtılan Punk Cat konsept elektrikli otomobil, Great Wall ve Volkswagen arasındaki bir davaya konu olabilir. Gelen bilgiler, Alman otomotiv devinin avukatlarının böyle bir mahkemeye hazırlandıkları yönünde.

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    Ayrıca Bkz. "Çinli marka, yeni konseptiyle klasik Vosvos'u elektrikli olarak geri döndürdü"

    Gerçek şu ki, Çin konseptinin tasarımı, halk arasında "Vosvos" olarak bilinen efsanevi Volkswagen Beetle'ın tasarımını neredeyse aynı şekilde tekrarlıyor. Tek fark, Çinli elektrikli otomobil Ora Punk Cat'in dört kapılı, orijinal Beetle'ın ise iki kapılı olması diyebiliriz.

    Volkswagen, Beetle tasarımını kopyalayan Çinli otomotiv şirketi Great Wall'a dava açabilir
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    Great Wall mahkemeye hazırlıklı olabilir

    Aynı zamanda, Punk Cat'in donanımı Alman prototipinden çok daha zengin ve modern. Araç LED farlar, dökme disklerde daha büyük tekerleklere, büyük "yüzer" dokunmatik ekrana sahip bir multimedya sistemine ve dijital bir gösterge panosuna sahip.

    Volkswagen'in avukatları, Çin konseptinin görünümünü dikkatlice analiz edecek ve büyük olasılıkla mahkemeye gidecekler. Otomotiv sektöründe bu tür intihal vakalarını araştırmak çok sorunlu. Zira birçok otomobil üreticisi, Çinli şirketlerden defalarca şikayetçi oldu, ancak çoğu zaman yerel mahkemeler bu iddiaları reddetti. Great Wall şirketinin ise Ora Punk Cat'i piyasaya sunarken olası iddialara hazırlıklı olduğu düşünülüyor.



    https://www.autotimesnews.com/volkswagen-may-sue-great-wall-for-copying-the-design-of-the-legendary-beetle/
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    C CaptainSkyWalker 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin mahkemeleri Çinli firmanın tasarımının orijinal, VW tasarımının çakma olduğuna karar verir, olaysız dağılırlar
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    oly1786 (caner nebi) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Trump'ın doğru konuştuğu konuların başında Çin geliyordu, tek başına mücadele etti, "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" cı Avrupa bu konuyu görmezden geldi, ama şimdi Avrupa arabalarını baya iyi kopyalamaya başladılar.
    Oyna devam...
    Trump'ın doğru konuştuğu konuların başında Çin geliyordu, tek başına mücadele etti, "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" cı Avrupa bu konuyu görmezden geldi, am...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    drknl35 (DORUK NİL) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence dava falan açılmaz. Çinde zaten daha önceden de birçok arabayı çaktılar. Ayrıca dava açmak Volkswagen'e bir hayır getirmeyecek. Zaten üretimi bitmiş.
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    omerfa (omerfaruk abat) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    O benziyor diye dava açılacaksa bütün firmalar birbirlerine dava açsınlar. Bütün arabalar birbirlerine benziyor zaten. Neyi farklı yapabilirlerki zaten araba dediğimiz şey dört tekeri olan 2 veya 4 kapılı kaputu bagajı olan araç hepsi aynı.
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    vw ayrı porsche ayrı mahkeme açsın.ne de olsa asıl tasarımcısı ferdinand porsche

    sonra neden "çin malı" aşağılama amaçlı kullanılıyor diye hiç sormasın çinliler.sene olmuş 2021,hala işleri güçleri kopya taklit ürün çıkarmak
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    Hemican 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    VW Beetle 1938de cikmis ilk. Uzerinden 83 yil gecmis. Bir tasarim patenti varsa bile herhalde artik suresi dolmustur tahminim.
    Ne bilim marka imaji vs. bir yerden belki tuttururlar bir seyler ama yine de zor gozukuyor bu kadar eski tasarim icin.
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    electrun (test test) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar orjinal bettle in modern versiyonunu vw kendinden daha guzel yapmislar valla. Vw modern bettle versiyonu sirinlikten uzak kaba bir seydi.
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    CapriceClassic 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vw bence tospanın elektrikli versiyonunu çıkarmalıydı. Çok da hoş olurdu...
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    canlee89 (Can Can) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin’in başka işi yokki adamlar kopyala yapıştır yapmak için gelmişler dünyaya
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sen üretimi sonlandırır, markanın simgesi aracı rafa kaldırırsan başkası onu raftan alır üzerindeki tozları siler ve piyasaya sürer
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    D deserthawk 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Mendieta58
    Global mahkemede o iş öyle olmaz. Patent süresi vardır istisnasız her şeyde. Kitapta bile vardır fikri haklar. Belirli bir süre sonra bunlar boşa düşer.

    Konuya gelirsek, sadece yerel piyasada ya da o bölgede satar. Çin mahkemesi sorun yok der, konu kapanır. Adam avrupada bu aracı satamaz. Çin büyük güç olduğu için bir yaptırım uygulanamaz konu kapanır.
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    ykaya1983 (yunus yıldız) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu çin dünyanın başına bela.Dünyadan çin,hindistan,pakistan gibi ülkeleri çıkarsan kaynaklar bakımından refah seviyesi bakımından insanlık 100 yıl rahat eder.Bunlar olduğu için dünyanın kaynakları yetmiyor.
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    Acil Stop (Ergün ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) ykaya1983
    Çin ve Hindistan neyse de Pakistan ne alaka? Fakir ve eğitim seviyesi düşük bir ülke olsa bile hem bizim gerçek manada yanımızda olan sayılı ülkelerden biri, hem müslüman hem de ahlaki anlayışları var.
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    H halilfirat 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    appledan destek alsınlar her türlü kazanırlar
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    1997 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Otomobil, volkswgen ve
    8 etiket daha vosvos çin kopya ora punk cat mahkeme dava great wall Bilim ve Teknoloji
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