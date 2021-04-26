Volkswagen, Beetle tasarımını kopyalayan Çinli otomotiv şirketi Great Wall'a dava açabilir

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Son Şangay Otomobil Fuarı'nda Great Wall'a ait Ora markası tarafından tanıtılan Punk Cat konsept elektrikli otomobil, Great Wall ve Volkswagen arasındaki bir davaya konu olabilir. Gelen bilgiler, Alman otomotiv devinin avukatlarının böyle bir mahkemeye hazırlandıkları yönünde.

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Gerçek şu ki, Çin konseptinin tasarımı, halk arasında "Vosvos" olarak bilinen efsanevi Volkswagen Beetle'ın tasarımını neredeyse aynı şekilde tekrarlıyor. Tek fark, Çinli elektrikli otomobil Ora Punk Cat'in dört kapılı, orijinal Beetle'ın ise iki kapılı olması diyebiliriz.

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Great Wall mahkemeye hazırlıklı olabilir

Aynı zamanda, Punk Cat'in donanımı Alman prototipinden çok daha zengin ve modern. Araç LED farlar, dökme disklerde daha büyük tekerleklere, büyük "yüzer" dokunmatik ekrana sahip bir multimedya sistemine ve dijital bir gösterge panosuna sahip.

Volkswagen'in avukatları, Çin konseptinin görünümünü dikkatlice analiz edecek ve büyük olasılıkla mahkemeye gidecekler. Otomotiv sektöründe bu tür intihal vakalarını araştırmak çok sorunlu. Zira birçok otomobil üreticisi, Çinli şirketlerden defalarca şikayetçi oldu, ancak çoğu zaman yerel mahkemeler bu iddiaları reddetti. Great Wall şirketinin ise Ora Punk Cat'i piyasaya sunarken olası iddialara hazırlıklı olduğu düşünülüyor.

https://www.autotimesnews.com/volkswagen-may-sue-great-wall-for-copying-the-design-of-the-legendary-beetle/

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