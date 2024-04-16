2024 Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Volkswagen'in eylül ayında tanıttığı yeni nesil Tiguan, Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın yeni tasarım dilini benimseyen yeni 2024 Volkswagen Tiguan fiyatı 2.035.000 TL'den başlıyor. Peki yeni Volkswagen Tiguan özellikleri neler? Gelin hep birlikte bakalım.

Volkswagen Tiguan fiyat listesi💸(Nisan 2024) Versiyon Fiyat Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 2.035.000 TL Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.390.000 TL Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 2.570.000 TL

2024 Volkswagen Tiguan, özellikleriyle neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör 2024 Volkswagen Tiguan, MQB Evo platformunun güncel bir versiyonu üzerine inşa edildi. Alman marka, yeni tasarım diliyle birlikte önceden 0.33 olan hava sürtünme katsayısını 0.28'e çekmeyi başarmış. Yeni Tiguan'daki farların ince bir panjur ile birbirine bağlandığını görmekteyiz. Üst paketlerde ortadaki ince LED şerit ile kombine edilecek olan bu farlar opsiyon olarak IQ.LIGHT HD Matrix teknolojisiyle satın alınabiliyor.

Yeni Tiguan önceki nesline kıyasla 30 mm daha uzun (4.539 mm) ve tavan rayları hariç 4 mm (1.639 mm) daha yüksek. Yeni SUV modelin bagaj hacmi, 37 litre artışla 652 litreye ulaşıyor. Koltuklar katlandığında bagaj kapasitesi 1.650 litreye çıkıyor. Aynı zamanda, arka koltuklar ileri-geri hareket ettirilebiliyor ve sırtlığın da eğim ayarı bulunuyor. Baş mesafesi ise, önde 9 mm (1.058 mm) ve arkada 10 mm (1.022 mm) artarak, iç mekanda daha ferah bir his sunuyor.

Tiguan'ın iç mekanında, yeni Passat'ta da gördüğümüz tasarım dili kendini gösteriyor. Direksiyon simidinin üzerinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin sonucu olarak fiziksel düğmelere dönüş yapılmış. Hemen arkada yeni dijital gösterge paneli göze çarparken ortada ise büyük bir multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Orta konsoldaki döner düğme de multimedya sistemine entegre kontrollerin sağlandığı ilave bir detay olarak dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de 150 beygirlik 1.5 litre eTSI turbo benzinli motorla satın alınabilen yeni Volkswagen Tiguan, Life, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. 48V hafif hibrit sistemin entegre edildiği motorun 100 km'de 0,5 litreye kadar yakıt tasarrufu sağladığı ifade ediliyor.

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Yeni Tiguan'da donanım seviyesine göre sunulan IQ.Light HD Matrix farlar, LED stoplar, panoramik açılır cam tavan, ambiyans aydınlatma, sürüş profil seçimi, dijital kokpit, head up display, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı, geliştirilmiş aktif silindir yönetimi ACT Plus, geliştirilmiş adaptif şasi kontrolü DCC Pro, adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirme asistanı ve akıllı park asistanı gibi öne çıkan donanımlarla satın alınabiliyor.

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Yeni Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri