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    2024 Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni Volkswagen Tiguan, daha düşük hava direncine sahip gövde tasarımının yanı sıra konfor ve güvenliği artıran gelişmiş teknolojileriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

    Volkswagen'in eylül ayında tanıttığı yeni nesil Tiguan, Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın yeni tasarım dilini benimseyen yeni 2024 Volkswagen Tiguan fiyatı 2.035.000 TL'den başlıyor. Peki yeni Volkswagen Tiguan özellikleri neler? Gelin hep birlikte bakalım.

    Volkswagen Tiguan fiyat listesi💸(Nisan 2024)
    Versiyon Fiyat
    Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 2.035.000 TL
    Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.390.000 TL
    Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 2.570.000 TL

    2024 Volkswagen Tiguan, özellikleriyle neler sunuyor?

    Yeni Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 Volkswagen Tiguan, MQB Evo platformunun güncel bir versiyonu üzerine inşa edildi. Alman marka, yeni tasarım diliyle birlikte önceden 0.33 olan hava sürtünme katsayısını 0.28'e çekmeyi başarmış. Yeni Tiguan'daki farların ince bir panjur ile birbirine bağlandığını görmekteyiz. Üst paketlerde ortadaki ince LED şerit ile kombine edilecek olan bu farlar opsiyon olarak IQ.LIGHT HD Matrix teknolojisiyle satın alınabiliyor.

    Yeni Tiguan önceki nesline kıyasla 30 mm daha uzun (4.539 mm) ve tavan rayları hariç 4 mm (1.639 mm) daha yüksek. Yeni SUV modelin bagaj hacmi, 37 litre artışla 652 litreye ulaşıyor. Koltuklar katlandığında bagaj kapasitesi 1.650 litreye çıkıyor. Aynı zamanda, arka koltuklar ileri-geri hareket ettirilebiliyor ve sırtlığın da eğim ayarı bulunuyor. Baş mesafesi ise, önde 9 mm (1.058 mm) ve arkada 10 mm (1.022 mm) artarak, iç mekanda daha ferah bir his sunuyor.

    Tiguan'ın iç mekanında, yeni Passat'ta da gördüğümüz tasarım dili kendini gösteriyor. Direksiyon simidinin üzerinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin sonucu olarak fiziksel düğmelere dönüş yapılmış. Hemen arkada yeni dijital gösterge paneli göze çarparken ortada ise büyük bir multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Orta konsoldaki döner düğme de multimedya sistemine entegre kontrollerin sağlandığı ilave bir detay olarak dikkat çekiyor.

    Yeni Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de 150 beygirlik 1.5 litre eTSI turbo benzinli motorla satın alınabilen yeni Volkswagen Tiguan, Life, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. 48V hafif hibrit sistemin entegre edildiği motorun 100 km'de 0,5 litreye kadar yakıt tasarrufu sağladığı ifade ediliyor.

    Yeni Tiguan'da donanım seviyesine göre sunulan IQ.Light HD Matrix farlar, LED stoplar, panoramik açılır cam tavan, ambiyans aydınlatma, sürüş profil seçimi, dijital kokpit, head up display, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı, geliştirilmiş aktif silindir yönetimi ACT Plus, geliştirilmiş adaptif şasi kontrolü DCC Pro, adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirme asistanı ve akıllı park asistanı gibi öne çıkan donanımlarla satın alınabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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