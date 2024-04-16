2024 Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Volkswagen Tiguan fiyat listesi💸(Nisan 2024)
- 2024 Volkswagen Tiguan, özellikleriyle neler sunuyor?
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Volkswagen'in eylül ayında tanıttığı yeni nesil Tiguan, Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın yeni tasarım dilini benimseyen yeni 2024 Volkswagen Tiguan fiyatı 2.035.000 TL'den başlıyor. Peki yeni Volkswagen Tiguan özellikleri neler? Gelin hep birlikte bakalım.
|Versiyon
|Fiyat
|Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life
|2.035.000 TL
|Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance
|2.390.000 TL
|Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line
|2.570.000 TL
2024 Volkswagen Tiguan, özellikleriyle neler sunuyor?
Yeni Tiguan önceki nesline kıyasla 30 mm daha uzun (4.539 mm) ve tavan rayları hariç 4 mm (1.639 mm) daha yüksek. Yeni SUV modelin bagaj hacmi, 37 litre artışla 652 litreye ulaşıyor. Koltuklar katlandığında bagaj kapasitesi 1.650 litreye çıkıyor. Aynı zamanda, arka koltuklar ileri-geri hareket ettirilebiliyor ve sırtlığın da eğim ayarı bulunuyor. Baş mesafesi ise, önde 9 mm (1.058 mm) ve arkada 10 mm (1.022 mm) artarak, iç mekanda daha ferah bir his sunuyor.
Tiguan'ın iç mekanında, yeni Passat'ta da gördüğümüz tasarım dili kendini gösteriyor. Direksiyon simidinin üzerinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin sonucu olarak fiziksel düğmelere dönüş yapılmış. Hemen arkada yeni dijital gösterge paneli göze çarparken ortada ise büyük bir multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Orta konsoldaki döner düğme de multimedya sistemine entegre kontrollerin sağlandığı ilave bir detay olarak dikkat çekiyor.
Yeni Tiguan'da donanım seviyesine göre sunulan IQ.Light HD Matrix farlar, LED stoplar, panoramik açılır cam tavan, ambiyans aydınlatma, sürüş profil seçimi, dijital kokpit, head up display, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı, geliştirilmiş aktif silindir yönetimi ACT Plus, geliştirilmiş adaptif şasi kontrolü DCC Pro, adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirme asistanı ve akıllı park asistanı gibi öne çıkan donanımlarla satın alınabiliyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)