SWM G01 ve G01F Türkiye'de! 922 bin TL'ye C-SUV

Çinli Shineray Group çatısı altında faaliyet gösteren İtalyan marka SWM'nin İstanbul'daki lansmanından görüntüler ve bilgiler aktardığımız bu videoda G01 ve G01F'in ön incelemesini gerçekleştirdik.

Çinli Shineray Group çatısı altında faaliyet gösteren İtalyan marka #swm nin İstanbul'da düzenlenen lansmanından görüntüler ve bilgiler aktardığımız bu videoda G01 ve G01F modellerinin ön incelemesini gerçekleştirdik. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:44 - G01 dış tasarım

03:33 - Bagaj

05:14 - İç mekan (arka bölüm)

08:41 - İç mekan (ön bölüm)

12:08 - G01F dış tasarım

15:02 - Teknik detaylar

17:51 - Kapanış

Videodaki anlatıma ek bilgiler:

- SWM, Ocak 2024 itibarıyla 2'si İstanbul'da ve 2'si Ankara'da olmak üzere dört bayiyle hizmet verecek

- 2024 yılı sonuna kadar 12 farklı ilde 14 bayiye ulaşma hedefi var

- Modellerde uzatılmış 5 yıl veya 150 bin km'ye kadar garanti var

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