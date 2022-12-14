T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk teslimatı yapıldı

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniliciğinde üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri’nin ilk teslimatı Jandarma Genel Komutanlığına yapıldı. ABD’li Sikorsky firmasının S70i helikopterinden yola çıkarılarak geliştirilen T70'in alt yükleniciliğinde Sikorsky’nin yanı sıra ASELSAN, TEI ve ALP Havacılık gibi yerli şirketler yer alıyor.

T70 Genel Maksat Helikopteri'nin hangi parçaları yerli?

Sikorsky’den lisans alınarak üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri, yerli sistemler ve yerli motor ile donatıldı. TUSAŞ, helikopterin kabin, kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi ana parçalarını üretti. Ayrıca nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini yapıyor. TEI helikoptere güç veren T700-TEI-701D motorunu üretiyor. General Electric Aviation’ın T700 motoru temel alınarak Türkiye'de üretilen bu motor yurt dışına satılabilecek. ASELSAN, T70'in temel aviyonik sistemlerini geliştirdi. Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçaların üretim ve montajı sorumluluklarını üstleniyor.

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Askeri ve sivil alanda kullanılacak

İlk etapta 109 adet T70 helikopteri üretilecek. Bu helikopterler Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Kargo, hava ambulansı, yangınla mücadele, arama kurtarma ve kıyı güvenliği gibi rollerde kullanılabilecek. Endüstri, askeri ve sivil alanlarda genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

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T70 Genel Maksat Helikopteri Özellikleri

Azami Seyir Hızı: 296 km/sa (Deniz Seviyesi)

Azami Kalkış Ağırlığı: 9.979 kg

Azami Harici Yük: 4.082 kg

Kabin Yüksekliği: 1.37 m

Kabin Alanı: 18 m2

Kabin Hacmi: 11.22 m3

Kabin Genişliği: 2.14 m





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