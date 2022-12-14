T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk teslimatı yapıldı

- T70 Genel Maksat Helikopteri'nin hangi parçaları yerli?
- Askeri ve sivil alanda kullanılacak
- T70 Genel Maksat Helikopteri Özellikleri
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T70 Genel Maksat Helikopteri'nin hangi parçaları yerli?
Sikorsky’den lisans alınarak üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri, yerli sistemler ve yerli motor ile donatıldı. TUSAŞ, helikopterin kabin, kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi ana parçalarını üretti. Ayrıca nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini yapıyor. TEI helikoptere güç veren T700-TEI-701D motorunu üretiyor. General Electric Aviation’ın T700 motoru temel alınarak Türkiye'de üretilen bu motor yurt dışına satılabilecek. ASELSAN, T70'in temel aviyonik sistemlerini geliştirdi. Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçaların üretim ve montajı sorumluluklarını üstleniyor.
Askeri ve sivil alanda kullanılacak
İlk etapta 109 adet T70 helikopteri üretilecek. Bu helikopterler Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Kargo, hava ambulansı, yangınla mücadele, arama kurtarma ve kıyı güvenliği gibi rollerde kullanılabilecek. Endüstri, askeri ve sivil alanlarda genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.
T70 Genel Maksat Helikopteri Özellikleri
- Azami Seyir Hızı: 296 km/sa (Deniz Seviyesi)
- Azami Kalkış Ağırlığı: 9.979 kg
- Azami Harici Yük: 4.082 kg
- Kabin Yüksekliği: 1.37 m
- Kabin Alanı: 18 m2
- Kabin Hacmi: 11.22 m3
- Kabin Genişliği: 2.14 m
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...