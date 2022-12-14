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    T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk teslimatı yapıldı

    Sikorsky'den lisans alınarak Türkiye'de üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri'nin ilki Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi. T70 Helikopteri özellikleri haberimizde.
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    T-70 Genel Maksat Helikopteri özellikleri Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniliciğinde üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri’nin ilk teslimatı Jandarma Genel Komutanlığına yapıldı. ABD’li Sikorsky firmasının S70i helikopterinden yola çıkarılarak geliştirilen T70'in alt yükleniciliğinde Sikorsky’nin yanı sıra ASELSAN, TEI ve ALP Havacılık gibi yerli şirketler yer alıyor.

    T70 Genel Maksat Helikopteri'nin hangi parçaları yerli?

    Sikorsky’den lisans alınarak üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri, yerli sistemler ve yerli motor ile donatıldı. TUSAŞ, helikopterin kabin, kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi ana parçalarını üretti. Ayrıca nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini yapıyor. TEI helikoptere güç veren T700-TEI-701D motorunu üretiyor. General Electric Aviation’ın T700 motoru temel alınarak Türkiye'de üretilen bu motor yurt dışına satılabilecek. ASELSAN, T70'in temel aviyonik sistemlerini geliştirdi. Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçaların üretim ve montajı sorumluluklarını üstleniyor.

    T-70 Genel Maksat Helikopteri özellikleri Tam Boyutta Gör

    Askeri ve sivil alanda kullanılacak

    İlk etapta 109 adet T70 helikopteri üretilecek. Bu helikopterler Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Kargo, hava ambulansı, yangınla mücadele, arama kurtarma ve kıyı güvenliği gibi rollerde kullanılabilecek. Endüstri, askeri ve sivil alanlarda genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

    T70 Genel Maksat Helikopteri Özellikleri

    • Azami Seyir Hızı: 296 km/sa (Deniz Seviyesi)
    • Azami Kalkış Ağırlığı: 9.979 kg
    • Azami Harici Yük: 4.082 kg
    • Kabin Yüksekliği: 1.37 m
    • Kabin Alanı: 18 m2
    • Kabin Hacmi: 11.22 m3
    • Kabin Genişliği: 2.14 m



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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 15 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 23 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 23 saat önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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