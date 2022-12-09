Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuş tarihi bir yıl erkene çekildi

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, dün gerçekleştirilen Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri etkinliğinin Türkiye Yüzyılının Savunma Projeleri" panelinde TUSAŞ’ın savunma sanayi projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Milli Muharip Uçak’ın uçuş tarihinin güncellendiğini duyurdu.

Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkış tarihi 18 Mart 2023, ilk uçuş tarihi ise 2025 yılı olarak duyurulmuştu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Milli Muharip Uçak’ın ilk uçuşu 29 Ekim 2024’te” diyerek uçuş tarihinin bir sene erkene alındığını açıkladı.

Tam Boyutta Gör STM, HAVELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK gibi birçok kuruluşun kendileri ile çalıştığını belirten Kotil, "Milli Muharip Uçak, 2028'de Türk motoru da geldiği zaman, motoru da dahil yüzde 100 yerli bir uçak olacak. Çok kısa bir sürede ortaya çıktı. Başarı kalpten ve özveriden gelir." diye konuştu. Milli Muharip Uçak'ın seri üretimine 2028’başlanacak. İlk aşamada ayda 2 tane olmak üzere yılda 24 tane Milli Muharip Uçak üretilecek. Prototiplerde ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanacak. Motorların teslimatı yapıldı. Seri üretim versiyonda ise yerli üretim motor kullanılacak.

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma yerden havalandı 6 gün önce eklendi

Milli Muharip Uçak Özellikleri

Milli Muharip Uçak, 5+ nesil olarak nitelendirilen savaş uçaklarında bulunan kabiliyetlere ve donanımlara sahip yerli ve milli savaş uçağı olacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımına yönelik akıllı altyapıya sahip olacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Milli Muharip Uçak ile;

Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

MMU Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

MMU Sistem Özellikleri

Yüksek Durumsal Farkındalık

Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü

Muharebe Hasar Tespiti

Yeni Nesil Görev Sistemleri

Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik

Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz

Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş

Kısa Dönüş Süresi

Kolay Bakım

Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği

Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği

Dahili Silah Yuvası

Supercruise Kabiliyeti

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuş tarihi bir yıl erkene çekildi